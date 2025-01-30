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Avrupa Merkez Bankası'ndan faiz kararı: Üç temel politika faizi 25 baz puan düşürüldü

ABD Merkez Bankası'nın faizi sabit bırakmasının ardından Avrupa Merkez Bankası (ECB), piyasa beklentileri doğrultusunda üç temel politika faizini 25 baz puan düşürdü. Böylece, para politikasına yönelik yılın ilk toplantısında refinansman faizi ve marjinal fonlama faizi için Mart 2016'dan, mevduat faizi için de Eylül 2019'dan bu yana beşinci indirim geldi.

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Giriş Tarihi :30 Ocak 2025 , 16:24 Güncelleme Tarihi :30 Ocak 2025 , 16:28
Avrupa Merkez Bankası’ndan faiz kararı: Üç temel politika faizi 25 baz puan düşürüldü

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    ABD Merkez Bankası'nın faizi sabit bırakmasının ardından Avrupa Merkez Bankası (ECB), piyasa beklentileri doğrultusunda zayıflayan ekonomiye karşı beşinci faiz indirimine giderek üç temel politika faizini 25 baz puan düşürdü.

    ECB, yılın ilk yönetim kurulu toplantısında para politikası kararlarını açıkladı.

    Buna göre, Banka mevduat faiz oranını yüzde 3'ten yüzde 2,75'e indirdi. ECB, refinansman faizi ve marjinal borçlanma faizini de 25 baz puan düşürerek sırasıyla yüzde 2,90 ve yüzde 3,15'e çekti.

    EYLÜL 2019'DAN BU YANA BEŞİNCİ İNDİRİM

    Böylece, para politikasına yönelik yılın ilk toplantısında refinansman faizi ve marjinal fonlama faizi için Mart 2016'dan, mevduat faizi için de Eylül 2019'dan bu yana beşinci indirim geldi.

    ECB'nin kararı, Avro Bölgesi genelinde yavaşlayan ekonomik büyüme ve Aralık 2024'te yüzde 2,4 ile bankanın yüzde 2'lik hedefine yakın enflasyondan sonra geldi.

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