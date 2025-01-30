Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, asgari ücret, memur ve emekli maaşları hakkında açıklama

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"En önemli şey bizim yenilenebilir enerjiyi devreye almamız. 2024 yılı sonu itibarıyla hanelerimizin tükettiği 100 TL'lik elektrik faturasının 60 TL'sini Hazine karşılıyor. Bize maliyeti 100 TL ise biz bunu 40 TL'ye size fatura ediyoruz. Hanelerin kullandığı her 100 TL'lik doğal gaz faturasının 63 TL'sini devlet karşılıyor. Rusya'dan ithal ettiğimiz doğal gazın maliyeti 100 TL ise biz bunu 37 TL'ye hanehalkına faturalandırıyoruz. Enerjide muazzam bir destek, muazzam bir sübvansiyon var.

Şubat ayı itibarıyla büyük oranda zenginleri etkileyen sübvansiyonu kaldıracağız. Geniş anlamda sübvansiyon devam edecek. İhtiyaç sahibi ailelere biz enerji desteği sağlıyoruz. 2019'dan bu yana biz 61.5 milyar TL'lik 4.1 milyon haneye enerji desteği sağlanmış.