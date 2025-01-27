2025 Ocak’ın son halka arz takvimi! 3 şirket tek tek açıkladı

Yatırımcıların gündeminde bu hafta halka arz olup olmadığı sorusu var. Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayladığı şirketlerin bu hafta talep toplama sürecine başlayacağı biliniyor.
Yatırımcıların gündeminde bu hafta halka arz olup olmadığı sorusu var. Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayladığı şirketlerin bu hafta talep toplama sürecine başlayacağı biliniyor.
🏦 DESTEK FİNANS FAKTORİNG A.Ş. (DSTKF)
Halka Arz Tarihi: 29-30-31 Ocak 2025
Halka Arz Büyüklüğü: 3,9 milyar TL
Halka Açıklık Oranı: %25
Toplam Pay Adedi: 83 milyon 333 bin 333 adet
Tahmini Lot Dağılımı:
300 Bin Katılım: 111 Lot (5214 TL)
700 Bin Katılım: 48 Lot (2255 TL)
1.1 Milyon Katılım: 30 Lot (1409 TL)
1.5 Milyon Katılım: 22 Lot (1033 TL)
1.9 Milyon Katılım: 18 Lot (845 TL)
2.3 Milyon Katılım: 14 Lot (657 TL)
2.7 Milyon Katılım: 12 Lot (563 TL)
3.1 Milyon Katılım: 11 Lot (516 TL)
⚡ BİRLEŞİM GRUP ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş. (BIGEN)
Halka Arz Tarihi: 28-29-30 Ocak 2025
Halka Arz Büyüklüğü: Açıklanmadı
Toplam Pay Adedi: 115 milyon 500 bin adet
Tahmini Lot Dağılımı:
150 Bin Katılım: 385 Lot (4673 TL)
250 Bin Katılım: 231 Lot (2804 TL)
350 Bin Katılım: 165 Lot (2003 TL)
500 Bin Katılım: 115 Lot (1396 TL)
700 Bin Katılım: 82 Lot (995 TL)
1.1 Milyon Katılım: 52 Lot (631 TL)
1.6 Milyon Katılım: 41 Lot (497 TL)
2.2 Milyon Katılım: 28 Lot (339,92 TL)
🏗️ SERANİT GRANİT SERAMİK SAN. VE TİC. A.Ş. (SERNT)
Halka Arz Tarihi: 27-28-29 Ocak 2025
Halka Arz Büyüklüğü: 1,8 milyar TL
Halka Açıklık Oranı: %35,01
Toplam Pay Adedi: Belirtilmedi
Tahmini Lot Dağılımı:
150 Bin Katılım: 750 Lot (9000 TL)
250 Bin Katılım: 450 Lot (5400 TL)
350 Bin Katılım: 320 Lot (3840 TL)
500 Bin Katılım: 225 Lot (2700 TL)
700 Bin Katılım: 160 Lot (1920 TL)
1.1 Milyon Katılım: 102 Lot (1224 TL)
1.6 Milyon Katılım: 70 Lot (840 TL)
2.2 Milyon Katılım: 51 Lot (612 TL)