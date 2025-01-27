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Pi Coin piyasaya ne zaman sürülecek? Fiyatı ne kadar? 2025 lansman tarihi

Pi Network, yerel tokeni PI’nin piyasaya sürülmesi konusunda hala belirsizliğini koruyor. Proje, düşük enerji tüketimiyle mobil cihazlar üzerinden madencilik yapılmasına imkan tanımasıyla ilgi çekiyor. Ancak, yaklaşık altı yıl önce başlatılan projenin ana ağı ve token lansmanı henüz gerçekleşmiş değil.

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Giriş Tarihi :27 Ocak 2025 , 16:10 Güncelleme Tarihi :27 Ocak 2025 , 16:10
Pi Coin piyasaya ne zaman sürülecek? Fiyatı ne kadar? 2025 lansman tarihi

İÇİNDEKİLER

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    Kripto para dünyasının dikkat çeken projelerinden biri olan Pi Network, yerel tokeni PI için ana ağ lansmanını gerçekleştirmemesi nedeniyle eleştirilerin odağında. Yaklaşık altı yıldır geliştirilmekte olan projenin, piyasaya ne zaman tam anlamıyla giriş yapacağı konusu belirsizliğini koruyor.

    Fotoğraflar: XFotoğraflar: X

    KYC SİSTEMİNDE SORUN ÇIKIYOR

    Proje geliştiricileri, Açık Ağ (Open Network) lansmanı için 15 milyon KYC doğrulanmış kullanıcı hedefini gerekli bir koşul olarak belirledi. Şu ana kadar 9 milyon kullanıcı geçiş sürecini tamamladı. Ancak, kimlik doğrulama sürecinde yaşanan aksaklıklar nedeniyle birçok kullanıcının bu süreci başarıyla sonuçlandıramadığı belirtiliyor.

    KYC sürecinde zorluk yaşayan kullanıcılar için bazı çözümler önerildi. İsim farklılıklarından kaynaklanan sorunlar için kullanıcıların Pi token harcayarak isim güncelleyebilecekleri veya başvurularını yeniden gönderebilecekleri duyuruldu.

    Ekip, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

    "Kimlik belgelerindeki isim ile Pi hesabındaki isim arasında farklılık bulunan kullanıcılar, isim güncellemesi yapmak için Pi harcayabilir veya KYC başvurularını yeniden gönderebilirler. Bu işlemi bugün tamamlamanızı öneriyoruz."

    Fotoğraflar: AAFotoğraflar: AA

    UZUN SÜREDİR BEKLENİYOR

    Uzun süredir ana ağ lansmanını bekleyen topluluk üyeleri, süreçteki belirsizliklerden duydukları rahatsızlığı dile getiriyor. Pi Network'ün hala lansmanı gerçekleştirememiş olması, birçok kullanıcı tarafından eleştiriliyor.

    Proje geliştiricileri, lansman için gerekli aşamaların yakında tamamlanacağını belirtse de, bu konuda net bir tarih paylaşılmıyor. Lansman tarihiyle ilgili belirsizlikler, kullanıcılar arasında hayal kırıklığı yaratıyor.

    GENİŞLEYEN KULLANICI KİTLESİ

    Pi Network, eleştirilerle birlikte kullanıcı sayısını artırmaya devam ediyor. Özellikle Asya ülkelerinde, projeye katılımda ciddi bir artış olduğu görülüyor. Güney Kore, Çin, Vietnam, Japonya ve Singapur gibi ülkelerde kullanıcı sayıları dikkat çekici düzeylere ulaştı.

    Geçtiğimiz ay yayımlanan bir rapora göre, Güney Kore'de Pi Network kullananların sayısı 1,34 milyonu geçti. Bununla birlikte, projenin resmi sosyal medya hesaplarının takipçi sayısı da hızla artıyor. Ancak bu popülarite, ana ağın lansmanına dair süregelen belirsizlikleri ve kullanıcıların eleştirilerini gölgede bırakmıyor.

    Pi Network geliştiricileri, Açık Ağ için gerekli geçiş sürecinin tamamlanmasının ardından lansmanın gerçekleşeceğini belirtiyor. Ancak süreçle ilgili net bir zaman çizelgesi paylaşılmadığından, kullanıcılar arasında belirsizlikler devam ediyor.

    PI COIN NE KADAR?

    Sıralama: #3712

    Fiyat: ₺1.525,32

    Günlük Değişim: %4,17 artış

    Piyasa Değeri: ₺103,72 milyar (0,00% değişim)

    24 Saatlik Hacim: ₺10,02 milyon (%110,90 artış)

    Hacim / Piyasa Değeri Oranı: %0,009663

    FDV (Tamamen Seyreltilmiş Değer): ₺152,53 trilyon

    Toplam Arz: 68 milyon PI

    Maksimum Arz: 100 milyar PI

    Not: Bu veriler genelde IOU (borç senedi) işlemleriyle ilgili olabilir, çünkü Pi Network henüz ana ağını başlatmamıştır. Bu nedenle, gerçek piyasa değeri ve dolaşımdaki arz durumu net olmayabilir. Token transfer edilebilirliği ve fiyatın doğruluğunu teyit etmek için resmi açıklamaları takip etmek önemlidir.

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