Pi Coin piyasaya ne zaman sürülecek? Fiyatı ne kadar? 2025 lansman tarihi

GENİŞLEYEN KULLANICI KİTLESİ
Pi Network, eleştirilerle birlikte kullanıcı sayısını artırmaya devam ediyor. Özellikle Asya ülkelerinde, projeye katılımda ciddi bir artış olduğu görülüyor. Güney Kore, Çin, Vietnam, Japonya ve Singapur gibi ülkelerde kullanıcı sayıları dikkat çekici düzeylere ulaştı.
Geçtiğimiz ay yayımlanan bir rapora göre, Güney Kore'de Pi Network kullananların sayısı 1,34 milyonu geçti. Bununla birlikte, projenin resmi sosyal medya hesaplarının takipçi sayısı da hızla artıyor. Ancak bu popülarite, ana ağın lansmanına dair süregelen belirsizlikleri ve kullanıcıların eleştirilerini gölgede bırakmıyor.
Pi Network geliştiricileri, Açık Ağ için gerekli geçiş sürecinin tamamlanmasının ardından lansmanın gerçekleşeceğini belirtiyor. Ancak süreçle ilgili net bir zaman çizelgesi paylaşılmadığından, kullanıcılar arasında belirsizlikler devam ediyor.
PI COIN NE KADAR?
Sıralama: #3712
Fiyat: ₺1.525,32
Günlük Değişim: %4,17 artış
Piyasa Değeri: ₺103,72 milyar (0,00% değişim)
24 Saatlik Hacim: ₺10,02 milyon (%110,90 artış)
Hacim / Piyasa Değeri Oranı: %0,009663
FDV (Tamamen Seyreltilmiş Değer): ₺152,53 trilyon
Toplam Arz: 68 milyon PI
Maksimum Arz: 100 milyar PI
Not: Bu veriler genelde IOU (borç senedi) işlemleriyle ilgili olabilir, çünkü Pi Network henüz ana ağını başlatmamıştır. Bu nedenle, gerçek piyasa değeri ve dolaşımdaki arz durumu net olmayabilir. Token transfer edilebilirliği ve fiyatın doğruluğunu teyit etmek için resmi açıklamaları takip etmek önemlidir.