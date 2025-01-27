Pi Coin piyasaya ne zaman sürülecek? Fiyatı ne kadar? 2025 lansman tarihi

Kripto para dünyasının dikkat çeken projelerinden biri olan Pi Network, yerel tokeni PI için ana ağ lansmanını gerçekleştirmemesi nedeniyle eleştirilerin odağında. Yaklaşık altı yıldır geliştirilmekte olan projenin, piyasaya ne zaman tam anlamıyla giriş yapacağı konusu belirsizliğini koruyor.

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KYC SİSTEMİNDE SORUN ÇIKIYOR

Proje geliştiricileri, Açık Ağ (Open Network) lansmanı için 15 milyon KYC doğrulanmış kullanıcı hedefini gerekli bir koşul olarak belirledi. Şu ana kadar 9 milyon kullanıcı geçiş sürecini tamamladı. Ancak, kimlik doğrulama sürecinde yaşanan aksaklıklar nedeniyle birçok kullanıcının bu süreci başarıyla sonuçlandıramadığı belirtiliyor.

KYC sürecinde zorluk yaşayan kullanıcılar için bazı çözümler önerildi. İsim farklılıklarından kaynaklanan sorunlar için kullanıcıların Pi token harcayarak isim güncelleyebilecekleri veya başvurularını yeniden gönderebilecekleri duyuruldu.

Ekip, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Kimlik belgelerindeki isim ile Pi hesabındaki isim arasında farklılık bulunan kullanıcılar, isim güncellemesi yapmak için Pi harcayabilir veya KYC başvurularını yeniden gönderebilirler. Bu işlemi bugün tamamlamanızı öneriyoruz."