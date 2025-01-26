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Yatırımcının yüzü güldü: Altın, borsa ve dolar kazandırdı!

Bu hafta yatırım araçları arasında altın, borsa ve dolar kazandırdı. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 1,27 değer kazanarak 10.104,85 puanda tamamladı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :26 Ocak 2025
Yatırımcının yüzü güldü: Altın, borsa ve dolar kazandırdı!

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    Bu hafta yatırım araçlarından altın, borsa ve dolar kazandırdı. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 1,27 değer kazanarak 10.104,85 puandan tamamladı.

    Endeks, hafta içinde en düşük 9.923,63 ve en yüksek 10.151,55 puanı gördü. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 26,53 ile Batısöke Çimento Sanayi oldu. Batısöke Çimento Sanayi'yi yüzde 12,63 ile Pasifik Eurasia Lojistik ve yüzde 11,76 ile Batıçim Batı Anadolu Çimento izledi.

    Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler yüzde 6,56 ile Şekerbank, yüzde 5,61 ile Selçuk Ecza Deposu ve yüzde 5,16 ile Bera Holding olarak sıralandı. 24 ayar külçe altının gram yüzde 2,87 artışla 3 bin 186 liraya, cumhuriyet altınının fiyatı da 21 bin 596 liraya yükseldi. Doların satış fiyatı y35,6890 lira, avronun satış fiyatı ise yüzde 2,36 artışla 37,4110 lira oldu.

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