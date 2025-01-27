1 Şubat’ta başlıyor! Elektrik faturasında yeni dönem

1 Şubat itibarıyla elektrik fatura larında yeni düzenlemeye geçiliyor. Tüketim miktarına göre farklı faturalandırma yapılacak olan bu sistem, yüksek tüketimi olan aboneleri yakından ilgilendiriyor.

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ELEKTRİK FATURALARINDA YENİ DÖNEM

1 Şubat 2025 itibarıyla elektrik faturalarında yeni bir uygulama yürürlüğe girecek. Bu düzenleme kapsamında, ayda 417 kWh'den fazla tüketim yapan mesken aboneleri, daha yüksek tutarlarda fatura ödeyecek. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın açıklamalarına göre, yüksek tüketim yapan gruplar artık elektriğin gerçek maliyetlerini karşılayacak.

BAKAN BAYRAKTAR'IN AÇIKLAMALARI

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar Ekim 2024'te yaptığı açıklamada desteğe ihtiyaç duymayan ve tüketimi yüksek olan grupların, elektriğin ve doğalgazın gerçek maliyetlerini karşılamasını planladıklarını belirterek "Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun yaptığı son düzenlemeyle iki katından daha fazla, yani ayda 417 kilovatsaat tüketimi olan vatandaşlar, konutlar, elektriğin gerçek maliyeti neyse onu inşallah şubat ayından sonra ödemeye başlayacaklar. Yapılan düzenleme esas itibarıyla budur. Dolayısıyla Türkiye ortalamasında tüketim yapıyorsan, 200 kilovatsaat tüketiyorsan ayda 414 lira fatura ödüyorsun. Ocakta da 414 lira ödemeye devam edeceksiniz. Ama normal tüketimin iki katından daha fazla, ayda bin 50 liralık fatura geliyorsa zaten 414 kilovatsaat tüketimi aşıyorsun demektir. Dolayısıyla desteklenecek grupta değilsin demektir" demişti.