Altın ve dolarda kritik bekleyiş: 29 Ocak Çarşamba FED kararına dikkat

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Gram altın ve diğer altın türleri, FED kararları öncesinde dalgalı bir seyir izliyor. Ekonomik veriler ve Trump yönetiminin politikaları, fiyatların yönünü belirlemede etkili olmaya devam edecek gibi görünüyor.

Piyasalar çarşamba günü yapılacak olan FED açıklamaları ve FED Başkanı Powell'ın vereceği mesajları yakından takip ediyor. Bu kararların ardından altın fiyatlarının yeniden şekillenmesi bekleniyor.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

🌟 Gram Altın: 3.147,13 TL / 3.147,42 TL (-0,99%)

💰 Çeyrek Altın: 5.127,00 TL / 5.176,00 TL (-0,14%)

👑 Cumhuriyet: 20.447,00 TL / 20.614,00 TL (-0,16%)

📉 Altın (ONS): 2.738,46 $ / 2.738,78 $ (-1,16%)

✨ 22 Ayar Bilezik: 2.861,91 TL / 2.888,57 TL (-0,17%)