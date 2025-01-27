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Altın ve dolarda kritik bekleyiş: 29 Ocak Çarşamba FED kararına dikkat

Altın fiyatları rekor seviyelere yaklaşırken, gram altın 3200 TL sınırına dayandı. Çarşamba günü açıklanacak Fed faiz kararı, fiyatların yönünü belirleyecek.

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Giriş Tarihi :27 Ocak 2025 , 23:19 Güncelleme Tarihi :27 Ocak 2025 , 23:19
Altın ve dolarda kritik bekleyiş: 29 Ocak Çarşamba FED kararına dikkat

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    Altın fiyatları, geçtiğimiz haftalarda yaşanan yükselişin ardından piyasaların dikkatini çarşamba günü açıklanacak olan FED faiz kararlarına çevirdi. ABD Başkanı Donald Trump'ın belirsizlik yaratan politikaları ve piyasalarda enflasyon endişeleri, altını destekleyen gelişmeler arasında yer alıyor. İşte altın piyasasında son durum…

    Fotoğraflar: AAFotoğraflar: AA

    FED FAİZ KARARI BEKLENTİLERİ VE PİYASALARIN YÖNÜ

    Altın, yatırımcıların ABD Merkez Bankası'nın bu hafta vereceği politika kararlarını beklediği süreçte ons başına 2.760 dolar seviyesinin altına geriledi. FED'in faiz oranlarını sabit tutacağına yönelik beklentiler ön planda olsa da, geçtiğimiz eylül ayında başlayan faiz indirimi döngüsünde bir duraklama yaşanması olası görünüyor.

    ABD Başkanı Donald Trump'ın, FED'e faiz oranlarının düşürülmesi çağrısında bulunması ise piyasalardaki belirsizliği artırıyor. Trump'ın açıklamaları, enflasyonist etkiler yaratabileceği gerekçesiyle FED'in faiz oranlarını yüksek tutmasına neden olabileceği beklentilerini güçlendiriyor.

    YENİ POLİTİKALAR VE ALTININ GÜNCEL DURUMU

    Trump yönetimi, özellikle uluslararası ticaret politikalarında attığı adımlarla piyasaların dikkatini çekiyor. ABD'nin Kolombiya'ya sınır dışı edilen göçmenleri taşıyan uçakların inişine izin vermemesi ve yenilenen gümrük vergisi uygulamaları gibi gelişmeler, yatırımcıların altına yönelmesine yol açtı. Bu süreçte altın, güvenli liman olarak değer kazanmaya devam etti.

    GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

    Gram altın ve diğer altın türleri, FED kararları öncesinde dalgalı bir seyir izliyor. Ekonomik veriler ve Trump yönetiminin politikaları, fiyatların yönünü belirlemede etkili olmaya devam edecek gibi görünüyor.

    Piyasalar çarşamba günü yapılacak olan FED açıklamaları ve FED Başkanı Powell'ın vereceği mesajları yakından takip ediyor. Bu kararların ardından altın fiyatlarının yeniden şekillenmesi bekleniyor.

    GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

    🌟 Gram Altın: 3.147,13 TL / 3.147,42 TL (-0,99%)
    💰 Çeyrek Altın: 5.127,00 TL / 5.176,00 TL (-0,14%)
    👑 Cumhuriyet: 20.447,00 TL / 20.614,00 TL (-0,16%)
    📉 Altın (ONS): 2.738,46 $ / 2.738,78 $ (-1,16%)
    22 Ayar Bilezik: 2.861,91 TL / 2.888,57 TL (-0,17%)

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