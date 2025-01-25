SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

Memur emeklisine en az 2083 TL fark hesapta! Kaç lira yatacak?

Emekli Sandığından aylık alanların Ocak ayı zam farkları hesaplarına yatırıldı. En az ödeme 2 bin 83 lira oldu. SSK ve Bağ-Kur farkları da haftaya yatacak.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :25 Ocak 2025
Memur emeklisine en az 2083 TL fark hesapta! Kaç lira yatacak?

HABERİ
SESLİ DİNLE

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Milyonlarca emeklinin maaşları Ocak ayında açıklanan enflasyon oranlarıyla yeniden belirlendi. 6 aylık enflasyonun yüzde 15.75 çıkmasının ardından SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 15.75 enflasyon artışı yapılırken, memurlar ve memur emeklilerine toplu sözleşme ile birlikte yüzde 11.54 oranında enflasyon artışı yapıldı.

    Memur emeklisine en az 2083 TL fark hesapta! Kaç lira yatacak? (AA)Memur emeklisine en az 2083 TL fark hesapta! Kaç lira yatacak? (AA)

    Ayrıca SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin en düşük maaşı yüzde 15.75 oranında artırılarak 14.469 liraya çıkartıldı. Bu şekliyle yasalaştığında tüm emeklilerin hesaplarına en az 14.469 TL yatırılacak.

    Memur emeklisine en az 2083 TL fark hesapta (Takvim Gazetesi)Memur emeklisine en az 2083 TL fark hesapta (Takvim Gazetesi)

    AYLIKLAR ÖDENMEYE BAŞLANDI
    SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin yüzde 15.75 oranında artırılmış maaşları ocak ayının 17'sinden itibaren hesaplara yatırılmaya başlandı. Ayın 28'ine kadar sürecek bu ödemelerde maaşlar yüzde 15.75 olarak artırıldı.

    Ancak düşük maaşlı yaklaşık 3.5 milyon emekliye taban maaş farkları ise yasa çıktıktan sonra Şubat ayında ödenecek. Bu maaşlar 14.469 TL7ye tamamlanacak.

    Memur emeklisine en az 2083 TL fark hesapta! Kaç lira yatacak? (AA)Memur emeklisine en az 2083 TL fark hesapta! Kaç lira yatacak? (AA)

    DÜN HESAPLARA GEÇTİ
    Memur emeklileri ise aylıklarını ayın 1-5'i arasında aldıkları için enflasyon artışı yansıtılmamıştı. Yaklaşık 2.5 milyon emekli memura yüzde 11.54 oranındaki artış farkları ise dün ödendi.

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Emekli Sandığı kapsamında aylık alanların 2025 yılı zam farkları ile harp ve vazife malullüğü aylığı alanların 2024 yılı ek ödemelerinin hesaplarına yatırılacağını bildirdi. Işıkhan, 4/1-c Emekli Sandığı kapsamında aylık alan 2 milyon 486 bin 870 kişiye 8 milyar 125 milyon lira zam farkı, harp ve vazife malullüğü aylığı alan veya hak sahibi 58 bin 644 kişiye ise 1 milyar 339 milyon ek ödeme yapılacağını kaydetti.

    Memur emeklisine en az 2083 TL fark hesapta! Kaç lira yatacak? (AA)Memur emeklisine en az 2083 TL fark hesapta! Kaç lira yatacak? (AA)

    KAÇ LİRA YATACAK?
    Yaklaşık 2.5 milyon memur emeklisi, dul ve yetimine yüzde 11.54 zam ile oluşan fark verilecek. Maaşını aylık alanlara bir aylık, üç aylık olarak alanlara ise maaş dönemine göre bir, iki ya da üç aylık fark ödemesi söz konusu olacak.

    Yüzde 11.54 zam ile en düşük memur emeklisi aylığı 17 bin 588 liradan 2 bin 83 lira artışla 19 bin 671 liraya yükseldi. Buna göre bir aylık zam farkı alacak emekliye en az 2 bin 83 lira zam farkı yatırılacak. Üç aylık zam farkı alacak emekliye ise en az 6 bin 249 lira ödeme yapılacak.

    Emekliye 1.969 TL fark! Yeni taban aylıklar ne zaman yasalaşacak? SSK ve Bağ-Kurlular ne alacak?Emekliye 1.969 TL fark! Yeni taban aylıklar ne zaman yasalaşacak? SSK ve Bağ-Kurlular ne alacak?
    Emekliye 1.969 TL fark! Yeni taban aylıklar ne zaman yasalaşacak? SSK ve Bağ-Kur'lular ne alacak?

    Bakan duyurdu: Emeklilerin fark ödemeleri bugün hesaplarına yatıyorBakan duyurdu: Emeklilerin fark ödemeleri bugün hesaplarına yatıyor
    Bakan duyurdu: Emeklilerin fark ödemeleri bugün hesaplarına yatıyor

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    Günün Manşetleri

    TÜM MANŞETLER
    Konya Selçuklu’da bir bina çöktü: 3 kişi kurtarıldı, 2 kişi enkazda
    78 kişiyi ölüme götüren ihmali Bakan Ersoy açıkladı: Bolu Belediyesi eksikleri ihbar etseydi işletme kapatılacaktı
    Konya’da çöken binadan sağ kurtuldu! Korku dolu anları anlattı! 3 gün önce yapılan uyarıya dikkat çekti
    Memur emeklisine en az 2083 TL fark hesapta! Kaç lira yatacak?
    Konya’da çöken binada balıkçı dükkânı detayı dikkat çekti!
    CANLI TAKİP | Kartalkaya’daki otel yangını: Sorumlular hesap verecek! Otel sahibi tutuklandı
    Başkan Erdoğan’dan AK Parti Malatya 8. Olağan İl Kongresi’nde önemli açıklamalar
    Adalet Bakanı Tunç’tan CHP’li Özgür Özel’e korsan rapor tepkisi: Büyük bir sorumsuzluk ve vicdansızlıktır
    Kartalkaya’da felaket gecesi: Çarşaflarla hayata tutundular
    Başkan Erdoğan Malatya’da 201 bininci deprem konutunu teslim etti: Şehirlerimizi yeniden ayağa kaldırıyoruz
    Süper zenginlere ultra lüks kıyamet sığınağı! En ucuzunu ancak bir CEO alabilir
    Okan Buruk’tan orta saha kararı! Konya maçında sahne onun
    Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye dev çalım! Skriniar yanıtı geliyor
    CHP’de olay öneri... Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’tan sonra bu kez Özgür Özel!
    Fenerbahçe’ye Ibrahimovic’ten veto! Transferi iptal etti