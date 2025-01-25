Milyonlarca emeklinin maaşları Ocak ayında açıklanan enflasyon oranlarıyla yeniden belirlendi. 6 aylık enflasyonun yüzde 15.75 çıkmasının ardından SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 15.75 enflasyon artışı yapılırken, memurlar ve memur emeklilerine toplu sözleşme ile birlikte yüzde 11.54 oranında enflasyon artışı yapıldı.
Memur emeklisine en az 2083 TL fark hesapta! Kaç lira yatacak? (AA)
Ayrıca SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin en düşük maaşı yüzde 15.75 oranında artırılarak 14.469 liraya çıkartıldı. Bu şekliyle yasalaştığında tüm emeklilerin hesaplarına en az 14.469 TL yatırılacak.
Memur emeklisine en az 2083 TL fark hesapta (Takvim Gazetesi)
AYLIKLAR ÖDENMEYE BAŞLANDI
SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin yüzde 15.75 oranında artırılmış maaşları ocak ayının 17'sinden itibaren hesaplara yatırılmaya başlandı. Ayın 28'ine kadar sürecek bu ödemelerde maaşlar yüzde 15.75 olarak artırıldı.
Ancak düşük maaşlı yaklaşık 3.5 milyon emekliye taban maaş farkları ise yasa çıktıktan sonra Şubat ayında ödenecek. Bu maaşlar 14.469 TL7ye tamamlanacak.
Memur emeklisine en az 2083 TL fark hesapta! Kaç lira yatacak? (AA)
DÜN HESAPLARA GEÇTİ
Memur emeklileri ise aylıklarını ayın 1-5'i arasında aldıkları için enflasyon artışı yansıtılmamıştı. Yaklaşık 2.5 milyon emekli memura yüzde 11.54 oranındaki artış farkları ise dün ödendi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Emekli Sandığı kapsamında aylık alanların 2025 yılı zam farkları ile harp ve vazife malullüğü aylığı alanların 2024 yılı ek ödemelerinin hesaplarına yatırılacağını bildirdi. Işıkhan, 4/1-c Emekli Sandığı kapsamında aylık alan 2 milyon 486 bin 870 kişiye 8 milyar 125 milyon lira zam farkı, harp ve vazife malullüğü aylığı alan veya hak sahibi 58 bin 644 kişiye ise 1 milyar 339 milyon ek ödeme yapılacağını kaydetti.