Milyonlarca emeklinin maaşları Ocak ayında açıklanan enflasyon oranlarıyla yeniden belirlendi. 6 aylık enflasyonun yüzde 15.75 çıkmasının ardından SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 15.75 enflasyon artışı yapılırken, memurlar ve memur emeklilerine toplu sözleşme ile birlikte yüzde 11.54 oranında enflasyon artışı yapıldı.

Memur emeklisine en az 2083 TL fark hesapta! Kaç lira yatacak? (AA)

Ayrıca SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin en düşük maaşı yüzde 15.75 oranında artırılarak 14.469 liraya çıkartıldı. Bu şekliyle yasalaştığında tüm emeklilerin hesaplarına en az 14.469 TL yatırılacak.

Memur emeklisine en az 2083 TL fark hesapta (Takvim Gazetesi)

AYLIKLAR ÖDENMEYE BAŞLANDI

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin yüzde 15.75 oranında artırılmış maaşları ocak ayının 17'sinden itibaren hesaplara yatırılmaya başlandı. Ayın 28'ine kadar sürecek bu ödemelerde maaşlar yüzde 15.75 olarak artırıldı.

Ancak düşük maaşlı yaklaşık 3.5 milyon emekliye taban maaş farkları ise yasa çıktıktan sonra Şubat ayında ödenecek. Bu maaşlar 14.469 TL7ye tamamlanacak.