Ocak zamları emekli lerin cebine giriyor. SSK emeklilerine aylık ödemeleri sürerken, Bağ-Kur emeklilerine de hafta sonu başlayacak. Ancak 14 bin 469 lira taban aylık düzenlemesi henüz yasalaşmadığı için SSK ve Bağ-Kur emeklilerine 12 bin 500 lira taban aylık üzerinden ödeme yapılıyor. Yüzde 15.75 zam sonrası ek ödeme dahil kök aylığı 12 bin 500 liranın altında olanlara 12 bin 500, üstünde olanlara hesaplanan tutar yatırılıyor.

HAFTAYA GENEL KURUL'DA Yeni taban aylık yasasının ise ay sonuna kadar yasalaşması bekleniyor. TBMM Komisyonu 'nda kabul edilen teklif, Genel Kurul gündemine en erken 28 Ocak'ta gelecek. Burada kabul edildikten sonra Cumhurbaşkanı'nın onayına sunulacak. Ardından Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek. Yasa çıktıktan sonra yüzde 15.75'lik Ocak zammıyla ek ödeme dahil kök aylığı 14 bin 469 liranın altında çıkan emekli lere fark ödenecek. Hesabına 12 bin 500 lira yatırılanlara bin 969 lira, 13 bin lira yatırılanlara bin 469 lira, 14 bin lira yatırılanlara 469 lira fark verilecek.

Emekliye 1.969 TL fark! Yeni taban aylıklar ne zaman yasalaşacak? SSK ve Bağ-Kur'lular ne alacak? (AA)

Emekliye 1.969 TL fark! Yeni taban aylıklar ne zaman yasalaşacak? SSK ve Bağ-Kur'lular ne alacak? (AA)

ŞUBAT'TA BEKLENİYOR

Yeni yasayla dul ve yetimlerde de en düşük ödeme aylık oranı yüzde 75 olanlarda 9 bin 375 liradan 10 bin 851, yüzde 50 olanlarda 6 bin 250 liradan 7 bin 234, yüzde 25 olanlarda 3 bin 125 liradan 3 bin 617 liraya çıkarken, bu kapsamda da fark ödemeleri söz konusu olacak.

Ölüm aylığı oranı yüzde 75 olup maaş gününde 9 bin 375 lira yatırılana bin 476 lira, aylık oranı yüzde 50 olup 6 bin 250 lira ödenene 984,50 lira, aylık oranı yüzde 25 olup 3 bin 125 lira verilene de 492,25 lira fark yatırılacak. Bu düzenlemeden 3 milyon 870 bin kişinin yararlanacağı hesaplanıyor. Bu kişiler yasa çıkınca fark alacak. Fark ödemeleri Şubat ayı içerisinde yapılacak.