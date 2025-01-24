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Emekliye 1.969 TL fark! Yeni taban aylıklar ne zaman yasalaşacak? SSK ve Bağ-Kur'lular ne alacak?

SSK emeklilerinin ardından bu hafta sonu da Bağ-Kur’lulara aylık ödemeleri başlayacak. Taban aylık yasası çıktıktan sonra ise 3.8 milyon SSK ve Bağ-Kur’luya bin 969 liraya varan fark ödenecek.

Çığıl Ön Yener Çığıl Ön Yener
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :24 Ocak 2025
Emekliye 1.969 TL fark! Yeni taban aylıklar ne zaman yasalaşacak? SSK ve Bağ-Kur’lular ne alacak?

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    Ocak zamları emeklilerin cebine giriyor. SSK emeklilerine aylık ödemeleri sürerken, Bağ-Kur emeklilerine de hafta sonu başlayacak. Ancak 14 bin 469 lira taban aylık düzenlemesi henüz yasalaşmadığı için SSK ve Bağ-Kur emeklilerine 12 bin 500 lira taban aylık üzerinden ödeme yapılıyor. Yüzde 15.75 zam sonrası ek ödeme dahil kök aylığı 12 bin 500 liranın altında olanlara 12 bin 500, üstünde olanlara hesaplanan tutar yatırılıyor.

    Emekliye 1.969 TL fark! Yeni taban aylıklar ne zaman yasalaşacak? SSK ve Bağ-Kur'lular ne alacak? (AA)Emekliye 1.969 TL fark! Yeni taban aylıklar ne zaman yasalaşacak? SSK ve Bağ-Kur'lular ne alacak? (AA)

    HAFTAYA GENEL KURUL'DA
    Yeni taban aylık yasasının ise ay sonuna kadar yasalaşması bekleniyor. TBMM Komisyonu'nda kabul edilen teklif, Genel Kurul gündemine en erken 28 Ocak'ta gelecek. Burada kabul edildikten sonra Cumhurbaşkanı'nın onayına sunulacak. Ardından Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek. Yasa çıktıktan sonra yüzde 15.75'lik Ocak zammıyla ek ödeme dahil kök aylığı 14 bin 469 liranın altında çıkan emeklilere fark ödenecek. Hesabına 12 bin 500 lira yatırılanlara bin 969 lira, 13 bin lira yatırılanlara bin 469 lira, 14 bin lira yatırılanlara 469 lira fark verilecek.

    Emekliye 1.969 TL fark! Yeni taban aylıklar ne zaman yasalaşacak? SSK ve Bağ-Kur'lular ne alacak? (AA)Emekliye 1.969 TL fark! Yeni taban aylıklar ne zaman yasalaşacak? SSK ve Bağ-Kur'lular ne alacak? (AA)

    ŞUBAT'TA BEKLENİYOR
    Yeni yasayla dul ve yetimlerde de en düşük ödeme aylık oranı yüzde 75 olanlarda 9 bin 375 liradan 10 bin 851, yüzde 50 olanlarda 6 bin 250 liradan 7 bin 234, yüzde 25 olanlarda 3 bin 125 liradan 3 bin 617 liraya çıkarken, bu kapsamda da fark ödemeleri söz konusu olacak.

    Ölüm aylığı oranı yüzde 75 olup maaş gününde 9 bin 375 lira yatırılana bin 476 lira, aylık oranı yüzde 50 olup 6 bin 250 lira ödenene 984,50 lira, aylık oranı yüzde 25 olup 3 bin 125 lira verilene de 492,25 lira fark yatırılacak. Bu düzenlemeden 3 milyon 870 bin kişinin yararlanacağı hesaplanıyor. Bu kişiler yasa çıkınca fark alacak. Fark ödemeleri Şubat ayı içerisinde yapılacak.

    Emekliye 1.969 TL fark! Yeni taban aylıklar ne zaman yasalaşacak? SSK ve Bağ-Kur'lular ne alacak? (AA)Emekliye 1.969 TL fark! Yeni taban aylıklar ne zaman yasalaşacak? SSK ve Bağ-Kur'lular ne alacak? (AA)

    MEMUR EMEKLİLERİNE DE VAR
    Bir fark ödemesi de memur emeklilerine yapılacak. Yaklaşık 2.5 milyon memur emeklisi, dul ve yetimine yüzde 11.54 zam ile oluşan fark verilecek. Maaşını aylık alanlara bir aylık, üç aylık olarak alanlara ise maaş dönemine göre bir, iki ya da üç aylık fark ödemesi söz konusu olacak.

    Yüzde 11.54 zam ile en düşük memur emeklisi aylığı 17 bin 588 liradan 2 bin 29 lira artışla 19 bin 671 liraya yükseldi. Buna göre bir aylık zam farkı alacak emekliye en az 2 bin 29 lira zam farkı yatırılacak. Üç aylık zam farkı alacak emekliye ise en az 6 bin 87 lira ödeme yapılacak.

    Emekliye 1.969 TL fark! Yeni taban aylıklar ne zaman yasalaşacak? SSK ve Bağ-Kur'lular ne alacak? (AA)Emekliye 1.969 TL fark! Yeni taban aylıklar ne zaman yasalaşacak? SSK ve Bağ-Kur'lular ne alacak? (AA)

    İŞTE TABAN AYLIKLAR
    EMEKLİLER
    - Mevcut taban aylık:     12.500 TL
    - Yeni taban aylık: 14.469 TL
    - Fark: 1.969 TL

    ÖLÜM AYLIĞI (% 75)
    - Mevcut taban aylık:     9.375 TL
    - Yeni taban aylık: 10.851,75 TL
    - Fark: 1.476,75 TL

    ÖLÜM AYLIĞI (% 50)
    - Mevcut taban aylık:     6.250 TL
    - Yeni taban aylık: 7.234,50 TL
    - Fark: 984,50 TL

    ÖLÜM AYLIĞI (% 25)
    - Mevcut taban aylık:     3.125 TL
    - Yeni taban aylık: 3.617,25 TL
    - Fark: 492,25 TL

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