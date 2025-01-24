EKK sonrası enflasyonla mücadele mesajı: "Refah artışını kalıcı olarak sağlayacağız"

Selçuklu Kongre Merkezi'nde gerçekleşen toplantıya, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan ve bazı bakan yardımcıları ile ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.

Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK), Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında toplandı. (AA)

Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) toplantısına ilişkin açıklamada, "Temel önceliğimiz olan enflasyonla mücadelemizi bütüncül politikalarla sürdürecek, Türkiye Yüzyılı vizyonu ile sürdürülebilir kapsayıcı büyümeyi sağlayarak daha adil bir gelir dağılımı ve refah artışını kalıcı olarak sağlayacağız." ifadesine yer verildi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında Konya'da toplanan EKK toplantısının ardından yapılan yazılı açıklamada, toplantıda, ekonominin rekabet gücünü ve verimliliğini artırmak amacıyla yatırım, üretim, istihdam ve ihracat odaklı yaklaşımla bir takvim çerçevesinde yürütülen yapısal reformlardaki son durumun değerlendirildiği belirtildi.

Kararlı ve koordineli bir şekilde, ilgili taraflarla istişare içinde hayata geçirilen ekonomi programı sayesinde, geçen yıl önemli kazanımlar elde edildiği vurgulanan açıklamada, bu yıl Türkiye'nin potansiyelini en iyi şekilde kullanarak, enflasyonla mücadele başta olmak üzere kazanımları daha ileriye taşıyacak adımlara devam edileceği bildirildi.