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EKK sonrası enflasyonla mücadele mesajı: "Refah artışını kalıcı olarak sağlayacağız"

Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK), Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında Konya'da toplandı. Toplantı sonrası yapılan açıklamada, "Temel önceliğimiz olan enflasyonla mücadelemizi bütüncül politikalarla sürdürecek, Türkiye Yüzyılı vizyonu ile sürdürülebilir kapsayıcı büyümeyi sağlayarak daha adil bir gelir dağılımı ve refah artışını kalıcı olarak sağlayacağız." ifadesine yer verildi. Toplantıda Türkiye'nin Ödeme Yöntemi'ne (TROY) ilişkin atılan adımlar da değerlendirilerek, TROY'un kullanımının yaygınlaştırılması amacıyla atılacak adımlara ilişkin yol haritası paylaşıldı.

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Giriş Tarihi :24 Ocak 2025 , 23:25 Güncelleme Tarihi :24 Ocak 2025 , 23:25
EKK sonrası enflasyonla mücadele mesajı: Refah artışını kalıcı olarak sağlayacağız

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    Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK), Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında Konya'da toplandı.

    Selçuklu Kongre Merkezi'nde gerçekleşen toplantıya, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan ve bazı bakan yardımcıları ile ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.

    Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK), Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında toplandı. (AA)Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK), Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında toplandı. (AA)

    Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) toplantısına ilişkin açıklamada, "Temel önceliğimiz olan enflasyonla mücadelemizi bütüncül politikalarla sürdürecek, Türkiye Yüzyılı vizyonu ile sürdürülebilir kapsayıcı büyümeyi sağlayarak daha adil bir gelir dağılımı ve refah artışını kalıcı olarak sağlayacağız." ifadesine yer verildi.

    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında Konya'da toplanan EKK toplantısının ardından yapılan yazılı açıklamada, toplantıda, ekonominin rekabet gücünü ve verimliliğini artırmak amacıyla yatırım, üretim, istihdam ve ihracat odaklı yaklaşımla bir takvim çerçevesinde yürütülen yapısal reformlardaki son durumun değerlendirildiği belirtildi.

    Kararlı ve koordineli bir şekilde, ilgili taraflarla istişare içinde hayata geçirilen ekonomi programı sayesinde, geçen yıl önemli kazanımlar elde edildiği vurgulanan açıklamada, bu yıl Türkiye'nin potansiyelini en iyi şekilde kullanarak, enflasyonla mücadele başta olmak üzere kazanımları daha ileriye taşıyacak adımlara devam edileceği bildirildi.

    Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK), Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında toplandı. (AA)Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK), Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında toplandı. (AA)

    Sürdürülebilir ve kapsayıcı büyüme hedefi doğrultusunda bölgesel kalkınmaya büyük önem verildiğine değinilen açıklamada, "Bu kapsamda bölgelerin nitelikleri ve potansiyellerini dikkate alarak politika adımları belirliyoruz. Böylece bölgelerin ekonomik ve sosyal gelişmelerini sağlayarak rekabet gücünün artırılmasını ve gelişmişlik farklarının azaltılmasını hedefliyoruz. Ayrıca Yerel Kalkınma Hamlesi ile tüm illerimizin mevcut kaynaklarını harekete geçirmeye yönelik program ve projeleri tek tek hayata geçiriyoruz." ifadeleri kullanıldı.

    TROY'A İLİŞKİN YOL HARİTASI PAYLAŞILDI

    Geçen ay Şanlıurfa'da Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) Eylem Planı ve bugün Konya'da Konya Ovası Projesi (KOP) Eylem Planı'nın açıklandığı anımsatılarak, bunlara ilaveten diğer bölgelerinde kalkınma planlarıyla yenilikçi projelere ve faaliyetlere devam edilerek, bölgesel gelişmişlik farklarının en aza indirilmesinin hedeflendiği aktarıldı.

    TROY ödeme yöntemi (AA)TROY ödeme yöntemi (AA)

    Açıklamaya göre, toplantıda, finansal altyapıyı güçlendirmek üzere teknolojisi Türkiye'de geliştirilen ve kartlı ödeme sistemleri alanında önemli bir marka olan Türkiye'nin Ödeme Yöntemi'ne (TROY) ilişkin atılan adımlar da değerlendirilerek, TROY'un kullanımının yaygınlaştırılması amacıyla atılacak adımlara ilişkin yol haritası paylaşıldı.

    Kredi kart ödeme (AA)Kredi kart ödeme (AA)

    Toplantıda, ekonominin rekabet gücünü ve verimliliğini artırmak amacıyla yatırım, üretim, istihdam ve ihracat odaklı yaklaşımla yürütülen yapısal reformlardaki son durumun ele alındığı, çalışmaların hızlandırılmasına yönelik atılabilecek ilave adımlar istişare edildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

    "Önümüzdeki dönemde ilgili tüm kurumlarımızda işbirliği ve koordinasyon içinde hayata geçireceğimiz yapısal reformlarımızı EKK toplantılarında yakından takip etmeye devam edeceğiz. Temel önceliğimiz olan enflasyonla mücadelemizi bütüncül politikalarla sürdürecek, Türkiye Yüzyılı vizyonu ile sürdürülebilir kapsayıcı büyümeyi sağlayarak daha adil bir gelir dağılımı ve refah artışını kalıcı olarak sağlayacağız."

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