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Moody's, 16 Ocak'ta yapılan periyodik değerlendirmeye ilişkin açıklama yaptı. "TÜRK LİRASINA OLAN GÜVEN ARTTI"



Kredi derecelendirme kuruluşundan yapılan açıklamada, Türkiye'nin kredi notlarının, ülkenin büyük, çeşitlendirilmiş ve dirençli ekonomisi, ılımlı kamu borç yükü ve iyileşen para ve makroekonomik politika etkinliğiyle desteklendiği aktarıldı.



Açıklamada, önemli ölçüde sıkılaştırılan para politikası duruşunun, yurt içi kredi büyümesini sınırladığı ve Türk lirasına olan güveni artırdığı, ekonominin yeniden dengelenmesini sağladığı, enflasyonist baskıları azalttığı, cari açığı daralttığı ve yabancı sermaye girişini teşvik ettiği belirtildi.

Moody's, 16 Ocak'ta yapılan periyodik değerlendirmeye ilişkin açıklama yaptı. (AA)

ENFLASYONDA DÜŞÜŞ BEKLENTİSİ

Enflasyondaki düşüşün bu yıl da devam etmesinin ve yıl sonunda yaklaşık yüzde 30'a gerilemesinin beklendiği aktarılan açıklamada, swaplar hariç merkez bankası döviz rezervlerinin artık sağlam bir şekilde pozitif olduğu ve dış kırılganlık risklerini azalttığı vurgulandı.



Açıklamada, mali duruşun bu yıl daha kısıtlayıcı hale gelmesinin beklendiği belirtilerek, bunun da ekonomideki yeniden dengelenmeyi ve dezenflasyonu desteklemesinin öngörüldüğü bildirildi.



Moody's'in açıklamasında, makroekonomik istikrarı yeniden tesis eden, enflasyonu sürekli olarak düşüren, ekonominin kalıcı olarak dolarsızlaştırılmasını sağlayan ve büyümeyi kredi odaklı iç talepten uzaklaştıran politikaların etkin bir şekilde uygulanmaya devam edilmesi halinde Türkiye'nin kredi notunun yükseltilebileceği aktarıldı.