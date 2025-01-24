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Hurda teşviki şartları nelerdir? ÖTV indirimi hurda araç şartları belli oldu mu?

Hurda araç teşviki şartları otomobil piyasasını ve çevreyi olumlu yönde etkileyecek bir düzenleme olarak Meclis gündeminde yerini koruyor. Peki, Hurda teşviki şartları nelerdir? ÖTV indirimi hurda araç şartları belli oldu mu? İşte habere ilişkin detaylar.

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Giriş Tarihi :24 Ocak 2025 , 11:32 Güncelleme Tarihi :25 Ocak 2025 , 10:39
Hurda teşviki şartları nelerdir? ÖTV indirimi hurda araç şartları belli oldu mu?

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    Hurda araç teşviki şartları otomobil piyasasını ve çevreyi olumlu yönde etkileyecek bir düzenleme olarak Meclis gündeminde yerini koruyor. Peki, Hurda teşviki ve şartları nelerdir? ÖTV indirimi hurda araç şartları belli oldu mu? İşte konuya ilişkin detaylar.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    Hurda araç teşviki nedir?

    Gündemde yerini koruyan hurda araç teşvikinin detayları merak ediliyor. Meclis'e sunulan teklife göre, 25 yaş ve üzerindeki araçların hurdaya çıkarılması ve eski araçların yerine yeni, yerli üretim araçların alınması teşvik edilecek. Ancak bu düzenlemenin geçerli hale gelebilmesi için söz konusu yasa teklifinin Meclis'te kabul edilmesi ve Resmi Gazete'de yayımlanması gerekmektedir. Henüz net bir tarih belirlenmemiştir.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    ÖTV indirimi hurda araç şartları neler?

    Yaş Şartı: Araçların 25 yaşını doldurmuş olması önemlidir.

    Yerli Üretim: Yeni alınacak araçlar Türkiye piyasasında üretilmiş olmalıdır.

    Yerli üretim araçlar hangileri? İşte model model liste...

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    Yerlilik Oranı: Yeni araçların en az %40 yerlilik oranına sahip olması şartı mevcuttur.

    Tek Kullanım Hakkı: Bu teşvik, araç sahipleri tarafından sadece bir kez kullanılabilecek olup tekrarı olmayacaktır.

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