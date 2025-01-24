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Merkez Bankası'ndan FAST düzenlemesi! Ödeme erteleme detayı

Merkez Bankası FAST ödemelerinde bir takım düzenlemeye gitti. FAST Ödeme İste Katman Servisinin tüm ödeme türlerinde “kısmi ödeme” ve “erken ödeme”, kurumsal kullanıcıların başlattığı ödeme türlerinde ise “ödeme erteleme” fonksiyonları devreye alınmıştır. Yeni özellikler 18 Ocak 2025 tarihinden itibaren kullanılabilmektedir.

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Giriş Tarihi :24 Ocak 2025 , 09:15 Güncelleme Tarihi :24 Ocak 2025 , 09:15
Merkez Bankası’ndan FAST düzenlemesi! Ödeme erteleme detayı

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    2024 yılından bu yana bireysel kullanıcılar tarafından kullanılan FAST Ödeme İste Katman Servisi, eklenen yeni özellikler sayesinde kurumsal kullanıcılar tarafından da kullanılabilecek şekilde güncellendi.

    Merkez Bankası'nın açıklaması şöyle: FAST Ödeme İste Katman Servisinin yeni özellikleri devreye alınmıştır. Ödeme öncesinde alacaklının borçludan ödeme talep etmesi, borçlunun ise bu talebe yanıt vermesi esasına dayanan FAST Ödeme İste Katman Servisinin yeni özellikleri devreye alınmıştır.

    2024 yılından bu yana bireysel kullanıcılar tarafından kullanılan FAST Ödeme İste Katman Servisi, eklenen yeni özellikler sayesinde kurumsal kullanıcılar tarafından da kullanılabilecek şekilde güncellenmiştir. Böylece söz konusu katman servis, hem işletmeler arası ödemelerde kullanılabilecek hem de işletmelerin bireysel kullanıcılarla yaptıkları işlemlerde "ödeme iste" talebini başlatabilmesini sağlayacaktır.

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    Ayrıca, FAST Ödeme İste Katman Servisinin tüm ödeme türlerinde "kısmi ödeme" ve "erken ödeme", kurumsal kullanıcıların başlattığı ödeme türlerinde ise "ödeme erteleme" fonksiyonları devreye alınmıştır. Yeni özellikler 18 Ocak 2025 tarihinden itibaren kullanılabilmektedir.

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    FAST Ödeme İste Katman Servisi, çeşitlenen fonksiyonları ve kullanım alanlarıyla kullanıcılara yeni kolaylıklar getirirken ödemeler ekosisteminde birçok noktada katma değer oluşturacaktır.

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    7/24 anlık ve güvenli para transferi imkânı sunan FAST Sisteminde, bankalar ile ödeme ve elektronik para kuruluşlarından oluşan katılımcıların sayısı 2024 yılında 42'ye çıkmıştır. Ödemeler ekosisteminin ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde nakit ve kartlara alternatif bir ödeme yöntemi olarak kullanılan FAST Sisteminin üretime alındığı ilk günden bu yana artan işlem hacmi 2024 Aralık ayında günde ortalama 13,8 milyon olarak izlenmiştir.

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    FAST Sistemi, katmanlı servisler ile kullanıcıların ödemelerini kolay, güvenli ve hızlı bir şekilde yapmalarını sağlamaktadır. Katman servislerin birlikte çalıştığı yenilikçi teknolojiler ise ödemeler alanında rekabeti ve inovasyonu teşvik ederek yeni iş modellerinin ortaya çıkmasını amaçlamaktadır.

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