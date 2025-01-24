Merkez Bankası’ndan FAST düzenlemesi! Ödeme erteleme detayı

2024 yılından bu yana bireysel kullanıcılar tarafından kullanılan FAST Ödeme İste Katman Servisi, eklenen yeni özellikler sayesinde kurumsal kullanıcılar tarafından da kullanılabilecek şekilde güncellendi.

Merkez Bankası'nın açıklaması şöyle: FAST Ödeme İste Katman Servisinin yeni özellikleri devreye alınmıştır. Ödeme öncesinde alacaklının borçludan ödeme talep etmesi, borçlunun ise bu talebe yanıt vermesi esasına dayanan FAST Ödeme İste Katman Servisinin yeni özellikleri devreye alınmıştır.

2024 yılından bu yana bireysel kullanıcılar tarafından kullanılan FAST Ödeme İste Katman Servisi, eklenen yeni özellikler sayesinde kurumsal kullanıcılar tarafından da kullanılabilecek şekilde güncellenmiştir. Böylece söz konusu katman servis, hem işletmeler arası ödemelerde kullanılabilecek hem de işletmelerin bireysel kullanıcılarla yaptıkları işlemlerde "ödeme iste" talebini başlatabilmesini sağlayacaktır.