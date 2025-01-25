Bakanlık düğmeye bastı: İlaçlı tarlalar ifşa olacak!

Tarım Bakanlığı pestisit kalıntılarına ilişkin yurt içinde önlemlerini artıracak. Bakanlık halk sağlığını ciddi boyutlarda tehdit eden ve yüksek pestisit oranı tespitleri nedeniyle ihraçtan dönerek ülke imajına büyük zararlar veren pestisitli tarım ürünleri için tarihi bir adım atıyor.

Bakanlık bundan sonra tarlasında eşik değerin üzerinde pestisit kullanımı tespit edilen çiftçileri kamuoyuna ifşa edecek. Gıdada taklit tağşiş içeren ürünlerin üreticilerini ifşa eden bakanlık ifşayı tarladan başlatacak.