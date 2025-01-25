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Bakan Şimşek ve Bakan Bayraktar Karapınar GES'te! En büyük santralde inceleme yaptılar

Enerji Bakanı Bayraktar ile Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, Kalyon Holding’e ait Avrupa’nın en büyük güneş enerji santrali olan Konya Karapınar GES’i ziyaret etti.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :25 Ocak 2025
Bakan Şimşek ve Bakan Bayraktar Karapınar GES’te! En büyük santralde inceleme yaptılar

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    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile 1350 megavat mekanik kurulu güce sahip Kalyon Karapınar Güneş Enerjisi Santrali'ni (GES) ziyaret etti. Bakan Bayraktar, sosyal medya platformu X'ten ziyarete ilişkin yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

    "Avrupa'nın en büyük güneş enerjisi santrali olan Karapınar GES'i Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile birlikte ziyaret ettik. Karapınar GES, 1350 megavat mekanik kurulu gücü, yıllık 2,7 milyar kilovatsaat elektrik üretimi ile 1 milyondan fazla hanenin elektrik ihtiyacını karşılayabiliyor. Ayrıca yılda yaklaşık 2 milyon ton karbon emisyonunu engelleyerek 2053 net sıfır emisyon hedefimize büyük katkı sağlıyor."

    HEDEFE ULAŞACAĞIZ
    Enerji Bakanı Bayraktar paylaşımında ayrıca elektrik kurulu gücünde 33 bin megavata ulaşan güneş ve rüzgar enerjisinin kapasitesini 2035'te 120 bin megavata çıkaracaklarını belirterek, "YEKA modeli kapsamında duyurduğumuz yarışmalara gösterilen büyük ilgi bu hedefe ulaşacağımıza olan inancımızı da güçlendirdi." ifadesini kullandı.

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