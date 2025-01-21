Ailelere 1.1 milyar TL! SED ödemeleri Şubat ayında zamlı olacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çocukların sosyal açıdan desteklenmesi ve eğitim giderlerinin karşılanması için Ocak ayında 1 milyar 189 milyon TL tutarında Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemesi yapıldığını açıkladı.

SED ile çocukları ailelerinin yanında ve sosyal çevresi içerisinde desteklediklerini bildiren Bakan Göktaş, aile odaklı sosyal hizmet modelleri ile çocukların öncelikli olarak aile şefkati ve sıcaklığıyla yetişebilmeleri için gayret gösterdiklerini söyledi.

Öte yandan; Ocak ayı memur maaş katsayısındaki yeni düzenlemeyle, SED hizmetinde çocuk başına yapılan ekonomik destek tutarı, Şubat ayında hak sahiplerinin hesaplarına artışlı şekilde, ortalama 7 bin 94 lira olarak yatırılacak.