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Fahiş fiyata geçit yok! Bakan Bolat açıkladı: Konut fırsatçısına ağır ceza

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ilan fiyatında fahiş artış yapan bin 12 emlak işletmesine toplam 101 milyon 200 bin TL idari para cezası kesildiğini açıkladı.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :18 Ocak 2025
Fahiş fiyata geçit yok! Bakan Bolat açıkladı: Konut fırsatçısına ağır ceza

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    Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "İlan fiyatında fahiş artış yaptığı tespit edilen bin 12 emlak işletmesine toplam 101 milyon 200 bin TL idari para cezası uygulanmıştır" dedi.

    Bakan Bolat "Bakanlığımızca elektronik ortamdaki ilan platformlarından emlak ilanlarındaki fiyat değişimlerine ilişkin veriler düzenli olarak alınarak, ilanlardaki fiyat değişimleri yakından takip edilmektedir. Taşınmazların ilan fiyatlarında ilanın yayında olduğu süreçte önemli yüzdesel artışa giderek piyasanın dengesini bozan ve fahiş artışlara aracılık ederek haksız ticari uygulamada bulunan emlak işletmelerine idari yaptırımlar uygulanmaktadır. Bugüne kadar ilan fiyatında fahiş artış yaptığı tespit edilen bin 12 emlak işletmesine, her emlak işletmesine 100'er bin TL olmak üzere toplam 101 milyon 200 bin TL idari para cezası uygulanmıştır" dedi.

    Bakan Bolat, kredi faiz oranlarındaki olası düşüşleri ve konuta ilişkin kampanyaları fırsata çevirmeye çalışan kişilere göz açtırılmayacağını vurguladı.

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