200 engelli memur alımı: EKPSS ile alım başladı! Son başvuru tarihi...

TC Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığı Resmi Twitter Hesabı üzerinden 200 engelli memur alımı sürecinin başladığını paylaştı. Peki, bu süreçte adaylardan beklenen şartlar neler? 200 engelli memur alımı son başvuru tarihi ne zaman? Engelli memur alımı sınav şartı var mı? İşte konuya ilişkin detaylar...
(Takvim Foto Arşiv)
Sosyal medya hesabı üzerinden kadro detayları duyuruldu
TC Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığı Resmi Twitter Hesabı üzerinden engelli memur alımı sürecinin başladığı duyuruldu. Kadro bilgisi dahilinde 200 adayın istihdam edileceği açıklandı.
(Takvim Foto Arşiv)
Hangi şehirlerde kadro bulunuyor?
Ankara, Adana, Diyarbakır, İstanbul ve Şanlıurfa'da merkez ve taşra teşkilatlarında görevlendirilmek üzere alım yapılacak.