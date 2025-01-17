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200 engelli memur alımı: EKPSS ile alım başladı! Son başvuru tarihi...

TC Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığı Resmi Twitter Hesabı üzerinden 200 engelli memur alımı sürecinin başladığı duyuruldu. Peki, adaylardan beklenen şartlar neler? 200 engelli memur alımı son başvuru tarihi ne zaman? İşte sürece ilişkin detaylar...

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Giriş Tarihi :17 Ocak 2025 , 19:15 Güncelleme Tarihi :17 Ocak 2025 , 19:27
200 engelli memur alımı: EKPSS ile alım başladı! Son başvuru tarihi...

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    TC Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığı Resmi Twitter Hesabı üzerinden 200 engelli memur alımı sürecinin başladığını paylaştı. Peki, bu süreçte adaylardan beklenen şartlar neler? 200 engelli memur alımı son başvuru tarihi ne zaman? Engelli memur alımı sınav şartı var mı? İşte konuya ilişkin detaylar...

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    Sosyal medya hesabı üzerinden kadro detayları duyuruldu

    TC Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığı Resmi Twitter Hesabı üzerinden engelli memur alımı sürecinin başladığı duyuruldu. Kadro bilgisi dahilinde 200 adayın istihdam edileceği açıklandı.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    Hangi şehirlerde kadro bulunuyor?

    Ankara, Adana, Diyarbakır, İstanbul ve Şanlıurfa'da merkez ve taşra teşkilatlarında görevlendirilmek üzere alım yapılacak.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    200 engelli memur alımı son başvuru tarihi nedir?

    Bugün itibarıyla başlayan başvuru süreci 27.01.2025 tarihinde sonlanacak.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    200 engelli memur alımı başvuru şartları neler?

    Adaylar EKPSS puanı çerçevesinde kadrolara yerleştirilecek. Bu noktada ÖSYM'nin resmi internet sitesi ziyaret edilmeli ve güncel detaylar takip edilmelidir.

    (X)(X)

    200 engelli memur alımı başvuru nasıl, nereden yapılır?

    ÖSYM BAŞVURU EKRANINA BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ

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