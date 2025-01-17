200 engelli memur alımı: EKPSS ile alım başladı! Son başvuru tarihi...

TC Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığı Resmi Twitter Hesabı üzerinden 200 engelli memur alımı sürecinin başladığını paylaştı. Peki, bu süreçte adaylardan beklenen şartlar neler? 200 engelli memur alımı son başvuru tarihi ne zaman? Engelli memur alımı sınav şartı var mı? İşte konuya ilişkin detaylar...