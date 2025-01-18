Donald Trump kendi adına meme coin çıkardı: Değeri milyar dolara ulaştı

TRUMP'IN HESABI HACKLENDİ Mİ?

Ancak, sosyal medyada yapılan duyurunun ardından bazı kullanıcılar, Trump'ın hesabının bilgisayar korsanları tarafından ele geçirilmiş olabileceğine dair şüphelerini dile getirdi.

3 YIL İÇİNDE 1 MİLYAR DOLARA ULAŞACAK

Trump'ın duyurusunda yer alan internet sitesine göre, TRUMP coin, popüler kripto para ağı Solana üzerinden çıkarıldı. Şu anda dolaşımda olan 200 milyon coin'in, üç yıl içerisinde 1 milyara ulaşması planlanıyor.

Batı medyasında yer alan bazı haberlere göre ise, Trump'ın başkanlık görevine başlamasıyla birlikte ABD'nin, rezervlerinde Solana ve Ripple gibi ABD merkezli kripto para birimlerine yer verebileceği iddia ediliyor.