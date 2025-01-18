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Donald Trump kendi adına meme coin çıkardı: Değeri milyar dolara ulaştı

Donald Trump, sosyal medya hesaplarından yeni bir kripto para birimi olan TRUMP meme coin’i duyurdu. Trump, paylaşımında “Çok özel Trump topluluğuma katılın. İyi eğlenceler.” mesajını verirken, coin’in piyasa değeri kısa sürede milyar dolarlara ulaştı. Ancak, duyuru sonrası Trump'ın hesabının hacklenmiş olabileceğine dair şüpheler tartışmalara yol açtı. Projenin politik bağlantısı olmadığını belirtilirken güvenilirlik ve meşruiyet konularında eleştiriler almaya başladı.

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Giriş Tarihi :18 Ocak 2025 , 16:00 Güncelleme Tarihi :18 Ocak 2025 , 16:38
Donald Trump kendi adına meme coin çıkardı: Değeri milyar dolara ulaştı

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    20 Ocak'ta Başkanlık koltuğuna oturmaya hazırlanan Donald Trump, X ve Truth Social hesaplarından yaptığı açıklamada, "Yeni resmi Trump meme'i burada!" ifadeleriyle yeni bir kripto para biriminin duyurusunu gerçekleştirdi.

    Trump'ın paylaşımı sosyal medyada büyük ilgi uyandırırken. Trump, paylaşımında takipçilerine, "Çok özel Trump topluluğuma katılın. İyi eğlenceler." mesajını verdi.

    MARKET DEĞERİ 2,5 MİLYAR DOLAR SEVİYESİNE ULAŞTI

    Analiz şirketi Coinmarketcap'in verilerine göre, TRUMP adlı meme coin, son 24 saatte yüzde yüzde 300 artarak 22 dolar seviyelreine ulaştı. Coin'in piyasa değeri ise yaklaşık 4.4 milyar dolar seviyesine çıktı.

    SAVAŞ SLOGANINDAN İLHAM ALINDI

    TRUMP meme coin, Trump'ın Temmuz 2024'te Pensilvanya'daki bir kampanya etkinliğinde gerçekleşen suikast girişiminden kurtulduktan sonra söylediği iddia edilen "Savaş, Savaş, Savaş" sloganından ilham alınarak geliştirildi.

    TRUMP'IN HESABI HACKLENDİ Mİ?

    Ancak, sosyal medyada yapılan duyurunun ardından bazı kullanıcılar, Trump'ın hesabının bilgisayar korsanları tarafından ele geçirilmiş olabileceğine dair şüphelerini dile getirdi.

    3 YIL İÇİNDE 1 MİLYAR DOLARA ULAŞACAK

    Trump'ın duyurusunda yer alan internet sitesine göre, TRUMP coin, popüler kripto para ağı Solana üzerinden çıkarıldı. Şu anda dolaşımda olan 200 milyon coin'in, üç yıl içerisinde 1 milyara ulaşması planlanıyor.

    Batı medyasında yer alan bazı haberlere göre ise, Trump'ın başkanlık görevine başlamasıyla birlikte ABD'nin, rezervlerinde Solana ve Ripple gibi ABD merkezli kripto para birimlerine yer verebileceği iddia ediliyor.

    GÜVENİLİRLİĞİ SORGULANMAYA BAŞLADI

    TRUMP'ın hızlı fiyat artışları ve piyasa üzerindeki etkisi coin piyasasını hareketlendirirken, projenin meşruiyeti konusunda soru işaretleri de gündeme gelmeye başladı.

    Meme coin'in resmi internet sitesi, kullanıcılarına "politik bir amaç taşımadığını" ve herhangi bir politik kampanya veya resmi kurumla bağlantılı olmadığını taahhüt ediyor. Ancak, özellikle X platformundaki son hesap hırsızlığı vakaları, girişimin güvenilirliği ve olası siber saldırılara karşı güvenlik endişelerini artırmış durumda.

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