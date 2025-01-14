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Otomobil ve bebek sahiplerine yarayacak! 15 Ocak Çarşamba ŞOK indirimli ürünler listesi

ŞOK marketleri yeni haftanın aktüel fırsatlarını müşterileriyle buluşturuyor! 15-22 Ocak tarihleri arasında geçerli olacak katalogda, hem bebek ürünlerinden hem de elektronik eşyalardan oluşan geniş bir yelpaze sunuluyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :14 Ocak 2025 , 18:27 Güncelleme Tarihi :14 Ocak 2025 , 18:27
Otomobil ve bebek sahiplerine yarayacak! 15 Ocak Çarşamba ŞOK indirimli ürünler listesi

İÇİNDEKİLER

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    15-22 Ocak 2025 tarihleri arasında aktüel ürünlerde yine birbirinden cazip fırsatlar var. Çocuklar için eğitici oyuncaklardan, akıllı saatlere kadar birçok farklı ürün uygun fiyatlarla satışa sunuluyor.

    Fotoğraflar: ŞOKFotoğraflar: ŞOK

    15-22 OCAK ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLERİ

    🛏️ Bebek Battaniyesi: 179 TL

    🛏️ Anne Yanı Bebek Yatağı: 309 TL

    🛏️ Bebek Yastığı: 49,95 TL

    Bebek ürünleriBebek ürünleri

    🧼 4'lü Bebek Ağız Silme Mendili: 59,95 TL

    🛏️ Bebek Battaniyesi (2. Model): 129 TL

    🧦 Lisanslı Kız / Erkek Çocuk Çorap: 34,95 TL

    🗄️ Askılı Organizer: 59,95 TL

    🩰 Çocuk Panduf: 129 TL

    🧦 Kız / Erkek Çocuk Havlu Külotlu Çorap: 69,95 TL

    🗄️ 3 Bölmeli Organizer: 349 TL

    🛁 3'lü Katlanabilir Bebek Küveti Seti: 599 TL

    🥄 Taşıma Kutulu Mama Kaşığı: 89,95 TL

    🥄 3'lü Uzun Saplı Besleme Kaşığı: 79,95 TL

    🐾 Köpekçiğin Uzaktan Kumandası: 349 TL

    🐾 Hayvan Dostlar Keşif Serisi: 349 TL

    🐾 Köpekçiğin Oyun Macerası: 349 TL

    🧱 Renkli Bloklar: 299 TL

    🎲 İlk Yaş Aktivite Masası: 399 TL

    🛵 İlk Motorum: 399 TL

    🏀 Potalı Yuvarlama Kulesi: 119 TL

    🐵 Müzikal Hayvancıklar: 199 TL

    🍴 Mama Sandalyesi: 449 TL

    🚽 Eğitici Klozet Köpek: 499 TL

    🚗 6'lı Mini Arabalar: 99,95 TL

    🔢 Rakamlı Yer Karosu: 199 TL

    🐛 Sevimli Tırtıl: 249 TL

    🦷 Diş Fırçası: 23,50 TL

    👶 Bebek Bezi: 99 TL

    🌸 Oda Kokusu: 89,90 TL

    🧼 Yüz Yıkama Köpüğü: 54,99 TL

    🛍️ 25 TL ÜSTÜ ALIŞVERİŞLERDE GEÇERLİ İNDİRİMLER

    🐟 3x75 gram Ton Balığı: 70 TL

    🧀 8x12,5 gram Üçgen Peynir: 29 TL

    🍪 1 kg Pötibör Bisküvi: 69 TL

    🍽️ 36'lı Bulaşık Makinesi Kapsülü Özel Seri: 165 TL

    🍋 400 ml Limon / Okyanus Ferahlığı Kolonya: 79 TL

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