Otomobil ve bebek sahiplerine yarayacak! 15 Ocak Çarşamba ŞOK indirimli ürünler listesi

15-22 Ocak 2025 tarihleri arasında aktüel ürünlerde yine birbirinden cazip fırsatlar var. Çocuklar için eğitici oyuncaklardan, akıllı saatlere kadar birçok farklı ürün uygun fiyatlarla satışa sunuluyor.
15-22 Ocak 2025 tarihleri arasında aktüel ürünlerde yine birbirinden cazip fırsatlar var. Çocuklar için eğitici oyuncaklardan, akıllı saatlere kadar birçok farklı ürün uygun fiyatlarla satışa sunuluyor.
15-22 OCAK ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLERİ
🛏️ Bebek Battaniyesi: 179 TL
🛏️ Anne Yanı Bebek Yatağı: 309 TL
🛏️ Bebek Yastığı: 49,95 TL
🧼 4'lü Bebek Ağız Silme Mendili: 59,95 TL
🛏️ Bebek Battaniyesi (2. Model): 129 TL
🧦 Lisanslı Kız / Erkek Çocuk Çorap: 34,95 TL
🗄️ Askılı Organizer: 59,95 TL
🩰 Çocuk Panduf: 129 TL
🧦 Kız / Erkek Çocuk Havlu Külotlu Çorap: 69,95 TL
🗄️ 3 Bölmeli Organizer: 349 TL
🛁 3'lü Katlanabilir Bebek Küveti Seti: 599 TL
🥄 Taşıma Kutulu Mama Kaşığı: 89,95 TL
🥄 3'lü Uzun Saplı Besleme Kaşığı: 79,95 TL
🐾 Köpekçiğin Uzaktan Kumandası: 349 TL
🐾 Hayvan Dostlar Keşif Serisi: 349 TL
🐾 Köpekçiğin Oyun Macerası: 349 TL
🧱 Renkli Bloklar: 299 TL
🎲 İlk Yaş Aktivite Masası: 399 TL
🛵 İlk Motorum: 399 TL
🏀 Potalı Yuvarlama Kulesi: 119 TL
🐵 Müzikal Hayvancıklar: 199 TL
🍴 Mama Sandalyesi: 449 TL
🚽 Eğitici Klozet Köpek: 499 TL
🚗 6'lı Mini Arabalar: 99,95 TL
🔢 Rakamlı Yer Karosu: 199 TL
🐛 Sevimli Tırtıl: 249 TL
🦷 Diş Fırçası: 23,50 TL
👶 Bebek Bezi: 99 TL
🌸 Oda Kokusu: 89,90 TL
🧼 Yüz Yıkama Köpüğü: 54,99 TL
🐟 3x75 gram Ton Balığı: 70 TL
🧀 8x12,5 gram Üçgen Peynir: 29 TL
🍪 1 kg Pötibör Bisküvi: 69 TL
🍽️ 36'lı Bulaşık Makinesi Kapsülü Özel Seri: 165 TL
🍋 400 ml Limon / Okyanus Ferahlığı Kolonya: 79 TL