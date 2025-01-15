Küresel piyasalarda gözler ABD enflasyon verilerinde

ABD'de yeniden başkan seçilen Donald Trump'ın izleyeceği politikaların ekonomiye olası etkilerine ilişkin soru işaretleri yatırımcıları temkinli olmaya yönlendirirken, bugün açıklanacak enflasyon verilerinin ve Fed 'in Bej Kitap Raporu nun piyasaların yönü üzerinde etkili olması bekleniyor.

Küresel piyasalarda, ABD 'de göreve başlayacak yeni yönetimin atacağı adımların etkilerine yönelik belirsizlikler fiyatlamaları zorlaştırırken, bugün ülkede açıklanacak enflasyon verisi öncesi karışık bir seyir izleniyor.

ABD 'nin seçilmiş başkanı Trump'ın gelecek hafta göreve başlayacağına işaret eden analistler, yeni yönetimin tarifeleri uygulamaya yönelik kademeli bir yaklaşım düşündüğüne dair haberlerin de yatırımcılarda enflasyon görünümüne yönelik bir miktar rahatlama sağladığını ifade etti.

Analistler, dünkü ÜFE verilerinin yatırımcıların enflasyon endişelerini sınırlı da olsa hafiflettiğini kaydetti.

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Öte yandan, ABD'de federal hükümetin bütçe açığı Aralık 2024'te bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 33 azalışla 87 milyar dolara geriledi.

Fed yetkililerinin açıklamaları da takip edilirken, Kansas City Fed Başkanı Jeffrey Schmid, Bankanın ek gümrük vergileri ile ilgili olarak fiyat istikrarı ve istihdam görevlerinde bir aksama olması durumunda harekete geçebileceğini belirtti.

Bu gelişmelerle para piyasalarında Fed'in yılın ilk faiz indirimine yüzde 42 ihtimalle temmuz ayında gideceği fiyatlanmaya devam ediyor.

Bunların yanı sıra, jeopolitik gelişmeler de yakından takip edilirken, ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Atlantic Council'de yaptığı dış politika değerlendirme konuşmasında Gazze'deki son durumu ve ateşkes sürecini değerlendirdi.