2 YIL ÖDEMESİZ 150 BİN TL FAİZSİZ KREDİ | Evlenecekler dikkat! 10 soruda 'Aile Yılı'
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın dün açıkladığı Aile Yılı kapsamındaki destek paketinde yer alan evlenecek gençlere 150 bin TL'lik faizsiz krediye şimdiden binlerce kişi başvururken detaylar da ortaya çıktı. Peki 150 bin TL faizsiz krediye nasıl başvurulur? Başvuru şartları neler? Çocuk yardımındaki yaş sınırı var mı? İşte 10 soruda 'Aile Yılı' paketi..
Giriş Tarihi: 14.01.2025 15:47 Güncelleme Tarihi: 14.01.2025 15:47