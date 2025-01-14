Kadraj Galeri Kadraj İkon 2 YIL ÖDEMESİZ 150 BİN TL FAİZSİZ KREDİ | Evlenecekler dikkat! 10 soruda 'Aile Yılı'

2 YIL ÖDEMESİZ 150 BİN TL FAİZSİZ KREDİ | Evlenecekler dikkat! 10 soruda 'Aile Yılı'

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın dün açıkladığı Aile Yılı kapsamındaki destek paketinde yer alan evlenecek gençlere 150 bin TL'lik faizsiz krediye şimdiden binlerce kişi başvururken detaylar da ortaya çıktı. Peki 150 bin TL faizsiz krediye nasıl başvurulur? Başvuru şartları neler? Çocuk yardımındaki yaş sınırı var mı? İşte 10 soruda 'Aile Yılı' paketi..

Giriş Tarihi: 14.01.2025 15:47 Güncelleme Tarihi: 14.01.2025 15:47
2 YIL ÖDEMESİZ 150 BİN TL FAİZSİZ KREDİ | Evlenecekler dikkat! 10 soruda ’Aile Yılı’

Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2025'in "Aile Yılı" ilan edilmesinin ardından hayata geçirilecek yeni çalışmalar kapsamında 1 Ocak 2025'ten itibaren doğan birinci çocuk için 5 bin lira tek seferlik doğum yardımı yapılacak. İkinci çocuk için her ay 1500, üç ve sonraki çocuklar için de her ay 5'er bin lira annenin hesabına yatırılacak.

2 YIL ÖDEMESİZ 150 BİN TL FAİZSİZ KREDİ | Evlenecekler dikkat! 10 soruda ’Aile Yılı’

Edinilen bilgilere göre, evlilik oranlarının artırılması ve doğurganlık hızının yükseltilmesi amacıyla Başkan Erdoğan tarafından 2025'in "Aile Yılı" ilan edilmesinin ardından birçok yeni proje hayata geçirilecek.

2 YIL ÖDEMESİZ 150 BİN TL FAİZSİZ KREDİ | Evlenecekler dikkat! 10 soruda ’Aile Yılı’

Bu kapsamda "Aile Yılı"na özel yeni düzenlemelere ilişkin merak edilen 10 soru ve 10 cevap şöyle:

1 - Doğum yardımı kapsamında 1 Ocak 2025 ve sonrası ilk çocuğuna sahip olan anneye ne kadar ödeme yapılacak?

Uygulamanın başladığı 1 Ocak 2025'ten sonra doğan ilk çocuk için tek seferlik 5 bin lira ödeme yapılacak.

2 YIL ÖDEMESİZ 150 BİN TL FAİZSİZ KREDİ | Evlenecekler dikkat! 10 soruda ’Aile Yılı’

2 - Ailelere, 1 Ocak 2025'ten önce doğan çocukları için yardım yapılacak mı?

Hayır, yapılmayacak. Yeni düzenleme sadece 1 Ocak 2025 günü ve sonrasında doğan çocukları kapsayacak.

2 YIL ÖDEMESİZ 150 BİN TL FAİZSİZ KREDİ | Evlenecekler dikkat! 10 soruda ’Aile Yılı’

3 - 1 Ocak 2025'ten sonra ikinci çocuğuna sahip olan bir annenin hesabına aylık ne kadar yatırılacak?

Düzenlemenin hayata geçirildiği 1 Ocak 2025'ten sonra ikinci çocuğuna sahip olan annenin hesabına her ay 1500 lira yatırılacak.