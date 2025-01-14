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2025 yılının ilk Merkez Bankası faiz kararı 23 Ocak'ta

Merkez Bankası'nın yeni yılın ilk faiz kararını açıklayacağı tarih belli oldu. Merkez Bankası, yeni yılda ilk faiz kararı toplantısını 23 Ocak Perşembe günü gerçekleştirecek. Peki faiz beklentileri ne yönde? İşte tahminler...

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Giriş Tarihi :14 Ocak 2025 , 17:09 Güncelleme Tarihi :14 Ocak 2025 , 17:09
2025 yılının ilk Merkez Bankası faiz kararı 23 Ocak’ta

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    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2025 yılına ilişkin Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı takvimde değişikliğe gitti.

    Artık önceki yıllar gisi her ay değil yılda sadece 8 kez toplanacak.

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    Yılın ilk PPK toplantısı ocak ayında gerçekleştirilecek.

    TCMB, 2025 yılı takvimini resmi internet sitesinde yayımlandı.

    Merkez Bankası ayrıca, yıl boyunca 8 PPK toplantı özeti, 4 enflasyon raporu ve 2 finansal istikrar raporu yayımlayacağını açıkladı.

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    POLİTİKA FAİZİNDE SON DURUM

    Geçtiğimiz yıl aralık ayında yapılan toplantıda, faiz oranında indirime gidilmiş ve politika faizi 250 baz puan düşürülerek yüzde 47,50 seviyesine çekilmişti.

    2025 yılında ise Merkez Bankası'nın faiz indiremlerine devam etmesi bekleniyor.

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    OCAK AYI PPK TOPLANTISI

    Merkez Bankası, yeni yılda ilk faiz kararı toplantısını 23 Ocak Perşembe günü gerçekleştirecek.

    PPK toplantısına TCMB Başkanı Fatih Karahan başkanlık edecek.

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    PPK 2025 TOPLANTI TAKVİMİ

    Merkez Bankası, 2025 yılı boyunca toplamda 8 PPK toplantısı düzenleyecek. Bu toplantıların tarihleri şöyle:

    23 Ocak 2025

    6 Mart 2025

    17 Nisan 2025

    19 Haziran 2025

    24 Temmuz 2025

    11 Eylül 2025

    23 Ekim 2025

    11 Aralık 2025

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