ŞOK indirimli ürünler 14 Ocak 2025 kataloğu; 1 KG tereyağı fiyatı dibi gördü!

ŞOK market, 10-14 Ocak tarihleri arasında geçerli olacak yeni indirim kataloğunu yayınladı. Ev ihtiyaçlarını hesaplı bir şekilde karşılamak isteyenler, bu haftanın özel fırsatlarını kaçırmamak için kataloğa göz atıyor. Peki, ŞOK'ta bu hafta hangi ürünler indirime girdi?