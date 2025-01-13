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ŞOK indirimli ürünler 14 Ocak 2025 kataloğu; 1 KG tereyağı fiyatı dibi gördü!

ŞOK market, uygun fiyatlı alışveriş yapmak isteyenlere özel yeni fırsatlar sunmaya devam ediyor. 10-14 Ocak 2025 tarihleri arasında geçerli olacak indirim kataloğu, çeşitli ürünlerde dikkat çeken indirimler içeriyor.

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Giriş Tarihi :13 Ocak 2025 , 09:06 Güncelleme Tarihi :13 Ocak 2025 , 09:06
ŞOK indirimli ürünler 14 Ocak 2025 kataloğu; 1 KG tereyağı fiyatı dibi gördü!

İÇİNDEKİLER

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    ŞOK market, 10-14 Ocak tarihleri arasında geçerli olacak yeni indirim kataloğunu yayınladı. Ev ihtiyaçlarını hesaplı bir şekilde karşılamak isteyenler, bu haftanın özel fırsatlarını kaçırmamak için kataloğa göz atıyor. Peki, ŞOK'ta bu hafta hangi ürünler indirime girdi?

    Fotoğraflar: ŞOKFotoğraflar: ŞOK

    🛒 ŞOK 08-14 Ocak 2025 Aktüel Ürünler

    🧈 Mis Tereyağı (1 kg): 133,90 ₺

    🥛 Mis Yoğurt (Tam Yağlı 3 kg): 97,90 ₺

    🧀 Lım Beyaz Peynir (1 kg): 179,90 ₺

    🍗 Banvit Piliç Nugget (200 g): 37,90 ₺

    🍕 Superfresh Pizza (580 g): 59,90 ₺

    🥫 Anadolu Mutfağı Nohut (1 kg): 46,90 ₺

    🍯 Keskinoglu Ballı Hardal Sos (300 g): 45,90 ₺

    🍫 Ülker Dankek Marshmallow Kek (142 g): 30,90 ₺

    🍪 Milka Oreo Çikolata (300 g): 87,90 ₺

    🍩 Eti Kadayiflı Çikolata (200 g): 115,90 ₺

    🧴 Fairy Bulaşık Deterjanı (750 ml): 64,90 ₺

    🛁 Clear Şampuan (650 ml): 59,90 ₺

    🧻 Molped Günlük Ped (30'lu): 39,90 ₺

    🧥 Slazenger Polar Üst (S-M-L): 349,90 ₺

    🧦 Kadın Peluş Terlik: 119,90 ₺

    🛌 Yünlü Uyku Çorabı: 34,90 ₺

    📺 Elektronik ve Ev Gereçleri

    📺 Skytech Full HD Smart TV (43''): 6.999,90 ₺

    🔌 Sinbo Su Isıtıcı (1.8 lt): 549,90 ₺

    🍳 Yuvarlak Emaye Tepsi: 149,90 ₺

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