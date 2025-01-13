ŞOK indirimli ürünler 14 Ocak 2025 kataloğu; 1 KG tereyağı fiyatı dibi gördü!

ŞOK market, 10-14 Ocak tarihleri arasında geçerli olacak yeni indirim kataloğunu yayınladı. Ev ihtiyaçlarını hesaplı bir şekilde karşılamak isteyenler, bu haftanın özel fırsatlarını kaçırmamak için kataloğa göz atıyor. Peki, ŞOK'ta bu hafta hangi ürünler indirime girdi?
Fotoğraflar: ŞOK
🛒 ŞOK 08-14 Ocak 2025 Aktüel Ürünler
🧈 Mis Tereyağı (1 kg): 133,90 ₺
🥛 Mis Yoğurt (Tam Yağlı 3 kg): 97,90 ₺
🧀 Lım Beyaz Peynir (1 kg): 179,90 ₺
🍗 Banvit Piliç Nugget (200 g): 37,90 ₺
🍕 Superfresh Pizza (580 g): 59,90 ₺
🥫 Anadolu Mutfağı Nohut (1 kg): 46,90 ₺
🍯 Keskinoglu Ballı Hardal Sos (300 g): 45,90 ₺
🍫 Ülker Dankek Marshmallow Kek (142 g): 30,90 ₺
🍪 Milka Oreo Çikolata (300 g): 87,90 ₺
🍩 Eti Kadayiflı Çikolata (200 g): 115,90 ₺
🧴 Fairy Bulaşık Deterjanı (750 ml): 64,90 ₺