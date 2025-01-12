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İŞKUR'un 2025 yılı istihdamına 150 milyar liralık kaynak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İŞKUR'un bu yıl, iş gücü piyasasının ihtiyaç duyduğu nitelikli çalışanları yetiştirmek ve istihdamı artırmak için gerçekleştireceği programlara 150 milyar lira kaynak ayrıldığını bildirdi.

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Giriş Tarihi :12 Ocak 2025 , 11:45 Güncelleme Tarihi :12 Ocak 2025 , 11:48
İŞKUR’un 2025 yılı istihdamına 150 milyar liralık kaynak

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    Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Orta Vadeli Program ile uyumlu şekilde istihdamı artırmak ve iş gücü piyasasının ihtiyaç duyduğu nitelikli çalışanları yetiştirmek için projeleri hayata geçirmeye devam ettiklerini belirtti.

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın sosyal medya paylaşımı (X)Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın sosyal medya paylaşımı (X)

    Işıkhan, "Bu hedeflerimizi gerçekleştirmek üzere Türkiye İş Kurumu tarafından 2025 yılında hayata geçirilecek program ve faaliyetlere 150 milyar lira kaynak ayırdık. Üretim ve istihdam vizyonumuzla ülkemizi güçlendireceğiz." ifadesini kullandı.

    İŞKUR'a ayrılan kaynak, kadın, genç ve mesleki yeterlilik belgesi olanların teşviki, işbaşı eğitim programı, mesleki eğitim kursu, Nitelikli İşgücü Yetiştirme Programı, İşgücü Uyum Programı ve staj desteği uygulaması gibi programlarda kullanılacak.

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