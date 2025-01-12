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Ticaret Bakanlığı'ndan cayma hakkı açıklaması: O tarihe ertelendi

Ticaret Bakanlığı, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, internet üzerinden yapılan alışverişlerde 'cayma hakkı'nın kaldırıldığına yönelik haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirtti. Bakanlık, cayma hakkındaki değişikliğin, 10 Ağustos 2024 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan Yönetmelik ile 01 Ocak 2026 tarihine kadar ertelendiğini duyurdu.

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Giriş Tarihi :12 Ocak 2025 , 20:37 Güncelleme Tarihi :12 Ocak 2025 , 20:37
Ticaret Bakanlığı’ndan cayma hakkı açıklaması: O tarihe ertelendi

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    Ticaret Bakanlığı sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, sosyal medyada ve bazı yayın organlarında, dönem dönem gündeme gelen 'internet üzerinden yapılan belli alışverişlere ilişkin 'cayma hakkı'nın kaldırıldığına yönelik haberlerin gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

    Ticaret Bakanlığı'ndan Kamuoyunda Yer Alan İnternet Alışverişlerinde Bazı Ürünler İçin Cayma Hakkının Kaldırılmasına Yönelik Haberlere İlişkin Duyuru. (X)Ticaret Bakanlığı'ndan Kamuoyunda Yer Alan İnternet Alışverişlerinde Bazı Ürünler İçin Cayma Hakkının Kaldırılmasına Yönelik Haberlere İlişkin Duyuru. (X)

    Açıklamada, söz konusu ürünlerde cayma hakkında değişikliğe dair maddelerin uygulanması kararının, 10 Ağustos 2024 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan Yönetmeliğe göre, 01 Ocak 2026 tarihine dek ertelendiği belirtildi.

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