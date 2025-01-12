Ticaret Bakanlığı’ndan cayma hakkı açıklaması: O tarihe ertelendi

Ticaret Bakanlığı sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, sosyal medyada ve bazı yayın organlarında, dönem dönem gündeme gelen 'internet üzerinden yapılan belli alışverişlere ilişkin 'cayma hakkı'nın kaldırıldığına yönelik haberlerin gerçeği yansıtmadığını duyurdu.