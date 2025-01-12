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A101’de Bu Hafta 3 KG'si 99 TL'ye indi! 11-17 Ocak 2025 Kataloğu

A101'in merakla beklenen 11-17 Ocak 2025 tarihleri arasındaki aktüel indirimleri açıklandı. İndirimli ürünler arasında Çaykur Rize Turist Çayı, 5 Kg Bal Küpü, Doğuş Toz Şeker gibi temel gıda ürünleri ile Pantene Şampuan, Solo Bambu Tuvalet Kağıdı ve Finish Quantum Bulaşık Makinesi Tableti gibi temizlik ürünleri dikkat çekiyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :12 Ocak 2025 , 16:36 Güncelleme Tarihi :12 Ocak 2025 , 16:36
A101’de Bu Hafta 3 KG’si 99 TL’ye indi! 11-17 Ocak 2025 Kataloğu

A101, 16 Ocak Perşembe günü raflarda yer alacak Aldın Aldın aktüel ürün kataloğunu duyurdu. Kampanyada Milkten Tereyağ 1 Kg, Ünal Klasik İnek Beyaz Peynir 600 G ve Ace Çamaşır Suyu 4 L gibi ürünler dikkat çekiyor.

A101’de Bu Hafta 3 KG’si 99 TL’ye indi! 11-17 Ocak 2025 Kataloğu

🌟 A101 11-17 OCAK 2025 HAFTANIN YILDIZLARI 🌟

  • 🍬 Balküpü Toz Şeker 5000 G: 185 TL
  • 🌶️ Öncü Tatlı Biber Salçası 900 G: 119 TL
  • 🍵 Çaykur Rize Turist Çayı 1000 G: 209 TL
  • 🌶️ Öncü Pul Biber 500 G: 95 TL
A101’de Bu Hafta 3 KG’si 99 TL’ye indi! 11-17 Ocak 2025 Kataloğu
  • 🍜 Indo Mie Körili Noodle Paket 5x75 G: 38 TL
  • 💆‍♀️ Pantene Güç ve Parlaklık Şampuanı 350 Ml: 79 TL
  • 🍽️ Finish Quantum Bulaşık Makinesi Tableti 40'lı: 219 TL
  • 🌊 Finish Bulaşık Makinesi Tuzu 1,3 Kg: 69 TL
  • 🧻 Solo Bambu Kağıt Havlu 2 Katlı 6'lı: 59 TL
  • 🧼 Marc Çamaşır Makinesi Temizleyici 250 Ml: 69 TL
  • 🧴 Ace Çamaşır Suyu 4 L: 119 TL
A101’de Bu Hafta 3 KG’si 99 TL’ye indi! 11-17 Ocak 2025 Kataloğu

🛍️ 10 TL ve Üzeri Alışverişlerde Geçerli Ürünler 🛍️

  • 🌻 Yudum 1 L Ayçiçek Yağı: 75 TL
  • 🧺 Bingo 3 Kg Toz Deterjan: 99 TL
A101’de Bu Hafta 3 KG’si 99 TL’ye indi! 11-17 Ocak 2025 Kataloğu

🛏️ 16 OCAK PERŞEMBE A101 ALDIN ALDIN KATALOĞU 🛏️

👶 MOBİLYA VE BEBEK ÜRÜNLERİ

  • 🛏️ 5 Çekmeceli Bebek Beşiği: 3.990 TL
  • 🌱 Bamboo Bebek Yatağı: 899 TL
  • 🛁 Katlanır Küvet: 429 TL
  • 💧 Katlanır Su Kovası: 159 TL
  • 🧺 Katlanır Sele: 189 TL
  • 👟 Ahşap Çubuklu Ayakkabılık: 169 TL
  • 🤱 Göğüs Pompası: 799 TL

A101’de Bu Hafta 3 KG’si 99 TL’ye indi! 11-17 Ocak 2025 Kataloğu

🧀 Gıda Ürünleri

  • 🧀 Otat Vadim Yarım Yağlı Tost Peyniri 2 KG: 329 TL
  • 🥛 Yörükoğlu Az Yağlı 9KG Yoğurt: 259 TL
  • 🧀 Kuzucu Lor Peyniri 1KG: 59 TL
  • 🍚 Ovadan Osmancık Pirinç 5 KG: 229 TL
  • 🍰 Dondurulmuş Dubai Chesscake: 225 TL
  • 🍗 Dondurulmuş Çıtır Piliç Fileto 500 g: 89 TL

A101’de Bu Hafta 3 KG’si 99 TL’ye indi! 11-17 Ocak 2025 Kataloğu

🍴 Mutfak Gereçleri

  • 🥡 Kilitli Saklama Kabı 4'lü: 99 TL
  • 🥤 Pipetli Bardak: 89 TL
  • 🍹 Desenli Bardak: 30 TL
  • 🍽️ Madlen Ayaklı Servis Tabağı: 229 TL
  • 🍳 Manuel Doğrayıcı: 129 TL
  • 🔪 Kulplu Kesim Panosu: 69 TL
  • 🍶 Lav Round Saklama Kabı: 79 TL
  • 💍 Borcam Çeyiz Seti 5 Parça: 449 TL
A101’de Bu Hafta 3 KG’si 99 TL’ye indi! 11-17 Ocak 2025 Kataloğu

💄 KİŞİSEL BAKIM VE TEMİZLİK

  • 💧 L'Oreal Paris Tonik 200 ml: 119 TL
  • 🧴 L'Oreal Paris Yüz Temizleme Sütü 200 ml: 119 TL
  • 💋 Likit Ruj Çeşitleri: 69 TL
  • 🦷 Listerine Cool Mint Ağız Bakım Suyu 250 ml: 69 TL
  • 🧻 Solo Islak Havlu 3x52 Adet: 59 TL
  • 🌸 Yumoş Pouch Konsantre Yumuşatıcı 1200 ml: 89 TL

A101’de Bu Hafta 3 KG’si 99 TL’ye indi! 11-17 Ocak 2025 Kataloğu

❄️ BEYAZ EŞYA VE EV GEREÇLERİ

  • 🌀 SEG 10 KG Çamaşır Makinesi: 12.999 TL
  • ❄️ No-Frost Buzdolabı: 15.999 TL
  • 💦 Silindirik Termosifon 65 L: 5.499 TL

A101’de Bu Hafta 3 KG’si 99 TL’ye indi! 11-17 Ocak 2025 Kataloğu
  • 🌬️ Kurutma Makinesi: 13.999 TL
  • 🥪 Arzum Eco Panini Izgara ve Tost Makinesi: 1.999 TL
  • ❄️ Buz Başlıklı Tüy Alma Cihazı: 2.199 TL
  • 🦶 Ayak Masaj Aleti: 799 TL