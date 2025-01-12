A101’de Bu Hafta 3 KG'si 99 TL'ye indi! 11-17 Ocak 2025 Kataloğu
A101'in merakla beklenen 11-17 Ocak 2025 tarihleri arasındaki aktüel indirimleri açıklandı. İndirimli ürünler arasında Çaykur Rize Turist Çayı, 5 Kg Bal Küpü, Doğuş Toz Şeker gibi temel gıda ürünleri ile Pantene Şampuan, Solo Bambu Tuvalet Kağıdı ve Finish Quantum Bulaşık Makinesi Tableti gibi temizlik ürünleri dikkat çekiyor.
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Giriş Tarihi :12 Ocak 2025 , 16:36Güncelleme Tarihi :12 Ocak 2025 , 16:36
A101, 16 Ocak Perşembe günü raflarda yer alacak Aldın Aldın aktüel ürün kataloğunu duyurdu. Kampanyada Milkten Tereyağ 1 Kg, Ünal Klasik İnek Beyaz Peynir 600 G ve Ace Çamaşır Suyu 4 L gibi ürünler dikkat çekiyor.
🌟 A101 11-17 OCAK 2025 HAFTANIN YILDIZLARI 🌟
🍬 Balküpü Toz Şeker 5000 G: 185 TL
🌶️ Öncü Tatlı Biber Salçası 900 G: 119 TL
🍵 Çaykur Rize Turist Çayı 1000 G: 209 TL
🌶️ Öncü Pul Biber 500 G: 95 TL
🍜 Indo Mie Körili Noodle Paket 5x75 G: 38 TL
💆♀️ Pantene Güç ve Parlaklık Şampuanı 350 Ml: 79 TL