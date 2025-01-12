2025 köprü ve otoyol geçiş ücretleri açıklandı! 15 Temmuz, Osmangazi, Çanakkale...

Otoyol ve köprü geçiş ücretleri 2025 yılında ne kadar oldu? Yeni yıl itibarıyla 15 Temmuz Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Osmangazi Köprüsü'nden geçiş ücretleri güncellendi. İşte köprü geçişlerinde yeni fiyat listesi!