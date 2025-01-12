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2025 köprü ve otoyol geçiş ücretleri açıklandı! 15 Temmuz, Osmangazi, Çanakkale...

2025 otoyol ve köprü geçiş ücretleri belli oldu! 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Osmangazi Köprüsü ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü gibi önemli geçiş noktalarındaki yeni tarifeler açıklandı.

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Giriş Tarihi :12 Ocak 2025 , 22:34 Güncelleme Tarihi :12 Ocak 2025 , 22:47
2025 köprü ve otoyol geçiş ücretleri açıklandı! 15 Temmuz, Osmangazi, Çanakkale...

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    Otoyol ve köprü geçiş ücretleri 2025 yılında ne kadar oldu? Yeni yıl itibarıyla 15 Temmuz Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Osmangazi Köprüsü'nden geçiş ücretleri güncellendi. İşte köprü geçişlerinde yeni fiyat listesi!

    Fotoğraflar: AAFotoğraflar: AA

    2025 yılı itibarıyla otoyol ve köprü geçiş ücretlerinde güncellemeler yapıldı. Yeni tarifeler, araç sahiplerinin dikkatini çekerken, özellikle bazı köprülerdeki fiyat artışları dikkat çekiyor.

    🔴 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü: 47 TL

    🔴 Osmangazi Köprüsü: 795 TL

    🔴 Çanakkale Köprüsü: 790 TL

    🔴 Yavuz Sultan Selim Köprüsü: 80 TL

    Fotoğraflar: KGMFotoğraflar: KGM

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