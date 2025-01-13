Ocak ayı evde bakım maaşı yatan iller listesi 2025! Zamlı evde bakım maaşları ne zaman yatacak?

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Evde bakım maaşı hak sahiplerini ilgilendiren zam oranları ve ödeme tarihleri, 2025 Ocak ayında yapılan güncellemelerle birlikte netleşti. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan 6 aylık enflasyon farkı, memur ve emekli maaşlarının yanı sıra evde bakım maaşlarına da zam olarak yansıdı. Peki, yeni evde bakım maaşı ne kadar oldu ve ödemeler hangi tarihlerde yapılacak?

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2025 EVDE BAKIM YARDIMI NE KADAR OLDU?



Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yaşlı aylığının 4 bin 664 liraya, yüzde 70 ve üzeri engelli raporu bulunan kişilerin aylıklarının 5 bin 584 liraya, evde bakım yardımının 10 bin 125 liraya ve Sosyal Ekonomik Destek (SED) ödemesinin de 7 bin 94 liraya yükseltildiğini bildirdi.