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Ocak ayı evde bakım maaşı yatan iller listesi 2025! Zamlı evde bakım maaşları ne zaman yatacak?

Evde bakım maaşı zamlı tutarları 2025 yılı Ocak ayı itibarıyla güncellendi. Memur maaşlarına yapılan zamlarla birlikte evde bakım maaşı alan hak sahipleri de yeni yılın ilk ayıyla birlikte artırılmış destek ödemelerine kavuşacak. İşte 2025 Ocak ayı zamlı evde bakım maaşı ödeme günleri.

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Giriş Tarihi :13 Ocak 2025 , 06:17 Güncelleme Tarihi :13 Ocak 2025 , 07:04
Ocak ayı evde bakım maaşı yatan iller listesi 2025! Zamlı evde bakım maaşları ne zaman yatacak?

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    Evde bakım maaşı hak sahiplerini ilgilendiren zam oranları ve ödeme tarihleri, 2025 Ocak ayında yapılan güncellemelerle birlikte netleşti. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan 6 aylık enflasyon farkı, memur ve emekli maaşlarının yanı sıra evde bakım maaşlarına da zam olarak yansıdı. Peki, yeni evde bakım maaşı ne kadar oldu ve ödemeler hangi tarihlerde yapılacak?

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    2025 EVDE BAKIM YARDIMI NE KADAR OLDU?

    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yaşlı aylığının 4 bin 664 liraya, yüzde 70 ve üzeri engelli raporu bulunan kişilerin aylıklarının 5 bin 584 liraya, evde bakım yardımının 10 bin 125 liraya ve Sosyal Ekonomik Destek (SED) ödemesinin de 7 bin 94 liraya yükseltildiğini bildirdi.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    ZAMLI EVDE BAKIM MAAŞI NE ZAMAN YATACAK, OCAK'TA MI ŞUBAT'TA MI?

    Evde bakım desteği ödemeleri her ay belirli tarihlerde hesaplara yatırılıyor. Ödemeler her ay belirli tarihlerde gerçekleştiriliyor.

    Ancak zamlı maaş ödemelerinin Ocak ayına yetişmemesi gibi durumda en geç Şubat ayında aylık farklarının yatırılması bekleniyor. Konuyla ilgili resmi açıklama geldiğinde detaylar eklenecektir.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)


    BAKAN GÖKTAŞ AÇIKLADI

    Evlerinde bakılan tam bağımlı vatandaşlar ve ailelerine yönelik başlatılan evde bakım yardımı ile aylık ortalama 542 bin engelli vatandaşın desteklendiğini vurgulayan Göktaş, 2025 yılı ocak-temmuz dönemi için evde bakım yardımının 9 bin 77 liradan 10 bin 125 liraya çıkarıldığını kaydetti.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    Türkiye Yüzyılı vizyonu çerçevesinde hiç kimseyi arkada bırakmayan toplum vizyonuyla hareket ettiklerini belirten Bakan Göktaş, bu kapsamda 2024 yılı içerisinde toplam 54,7 milyar lira evde bakım yardımında bulunduklarını anımsattı.

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