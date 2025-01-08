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TÜİK 2024 yılında en çok kazandıran yatırım aracını açıkladı

2024 yılı yatırımcılar için kazanç ve kayıpların iç içe geçtiği bir yıl oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), finansal yatırım araçlarının yıllık performans raporunu açıkladı. Altın yatırımcılarını sevindirirken, euro yatırımcısına büyük hayal kırıklığı yaşattı. İşte 2024'te en çok kazandıran ve kaybettiren yatırım araçları…

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Giriş Tarihi :08 Ocak 2025 , 19:30 Güncelleme Tarihi :08 Ocak 2025 , 19:30
TÜİK 2024 yılında en çok kazandıran yatırım aracını açıkladı

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    Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılında yatırım araçlarının kazandırma ve kaybettirme oranlarını açıkladı. Verilere göre külçe altın, yıllık bazda yatırımcısını en çok sevindiren araç olurken, euro büyük kayıp yaşattı. Yatırım tercihleriniz için rehber niteliğinde olan bu sonuçların tüm detayları haberimizde...

    Fotoğraflar: AAFotoğraflar: AA

    AYLIK DEĞERLENDİRME: BIST 100 LİDER

    2024 yılı Aralık ayında, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) ve Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde, BIST 100 endeksi en yüksek reel getiriyi sağladı.

    🔴 Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde: %6,68

    🔴 TÜFE ile indirgendiğinde: %6,02

    Aynı dönemde euro ve külçe altın ise yatırımcısına kaybettiren araçlar oldu.

    ÜÇ AYLIK DEĞERLENDİRME: MEVDUAT FAİZİ ÖNE ÇIKTI

    Üç aylık değerlendirmede, mevduat faizi en yüksek reel getiriyi sundu.

    Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde: %8,97

    TÜFE ile indirgendiğinde: %4,97

    Bu dönemde en çok kaybettiren yatırım aracı ise euro oldu.

    ALTI AYLIK PERFORMANS: MEVDUAT FAİZİ YİNE ÖNDE

    Altı aylık dönemde de liderlik mevduat faizindeydi.

    Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde: %14,72

    TÜFE ile indirgendiğinde: %6,60

    Buna karşılık, bu süre zarfında en çok kaybettiren araç BIST 100 endeksi oldu.

    YILLIK DEĞERLENDİRME: ALTIN ZİRVEDE

    2024 yılının tamamında en yüksek reel getiri külçe altın tarafından sağlandı.

    Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde: %20,35

    TÜFE ile indirgendiğinde: %7,13

    Yıllık bazda en çok kaybettiren yatırım aracı ise euro olarak belirlendi.

    TABLO: KAZANANLAR VE KAYBEDENLER

    Değerlendirme SüresiEn Çok KazandıranEn Çok Kaybettiren
    AylıkBIST 100Külçe Altın, Euro
    Üç AylıkMevduat FaiziEuro
    Altı AylıkMevduat FaiziBIST 100
    YıllıkKülçe AltınEuro

    EURO 2024'TE BÜYÜK KAYBETTİRDİ

    TÜİK verilerine göre, yıllık bazda euro yatırımcısına önemli kayıplar yaşattı:

    Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde: %10,22

    TÜFE ile indirgendiğinde: %20,09

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