TÜİK 2024 yılında en çok kazandıran yatırım aracını açıkladı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılında yatırım araçlarının kazandırma ve kaybettirme oranlarını açıkladı. Verilere göre külçe altın, yıllık bazda yatırımcısını en çok sevindiren araç olurken, euro büyük kayıp yaşattı. Yatırım tercihleriniz için rehber niteliğinde olan bu sonuçların tüm detayları haberimizde...

Fotoğraflar: AA

AYLIK DEĞERLENDİRME: BIST 100 LİDER

2024 yılı Aralık ayında, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) ve Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde, BIST 100 endeksi en yüksek reel getiriyi sağladı.

🔴 Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde: %6,68

🔴 TÜFE ile indirgendiğinde: %6,02

Aynı dönemde euro ve külçe altın ise yatırımcısına kaybettiren araçlar oldu.

ÜÇ AYLIK DEĞERLENDİRME: MEVDUAT FAİZİ ÖNE ÇIKTI

Üç aylık değerlendirmede, mevduat faizi en yüksek reel getiriyi sundu.

Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde: %8,97

TÜFE ile indirgendiğinde: %4,97

Bu dönemde en çok kaybettiren yatırım aracı ise euro oldu.

ALTI AYLIK PERFORMANS: MEVDUAT FAİZİ YİNE ÖNDE

Altı aylık dönemde de liderlik mevduat faizindeydi.

Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde: %14,72

TÜFE ile indirgendiğinde: %6,60

Buna karşılık, bu süre zarfında en çok kaybettiren araç BIST 100 endeksi oldu.