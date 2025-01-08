Gülermak halka arz tarihleri 2025 | Gülermak halka arz kaç lot verir? Katılım endeksine uygun mu?

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından başvurusu onaylanan Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş.'nin halka arz süreci yatırımcıların gündeminde. Peki Gülermak halka arz süreci ne zaman başlayacak ve hangi bankalardan katılım sağlanabilecek?

Halka Arz Detayları ve Satış Fiyatı Paylar 125 TL'den satılacak. Gülermak Ağır Sanayi İnşaat'ın halka arzında, 22,6 milyon TL'lik paylar yatırımcılara sunulacak. 1 TL nominal değerli paylar, 125 TL sabit fiyatla satışa çıkarılacak. Şirket, 8-9-10 Ocak tarihlerinde talep toplama işlemini gerçekleştirecek. Bu süreçte, fazla talep gelmesi durumunda ek satış yapılması planlanıyor.

Halka Arza Katılım ve Dağıtılacak Lot Miktarı

Katılımcı sayısına göre lot dağılımı yapılacak.

Halka arz için belirlenen katılım miktarına bağlı olarak yatırımcılar belirli sayılarda lot alabilecekler. İşte, farklı katılım seviyelerine göre tahmin edilen dağılımlar:

300 bin katılım ~ 41 Lot (5125 TL)

700 bin katılım ~ 18 Lot (2250 TL)

1,1 milyon katılım ~ 12 Lot (1500 TL)

1,5 milyon katılım ~ 9 Lot (1125 TL)

1,9 milyon katılım ~ 7 Lot (875 TL)

2,3 milyon katılım ~ 6 Lot (750 TL)

2,7 milyon katılım ~ 5 Lot (625 TL)

3,1 milyon katılım ~ 4 Lot (500 TL)