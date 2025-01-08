Gülermak halka arz tarihleri 2025 | Gülermak halka arz kaç lot verir? Katılım endeksine uygun mu?

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından başvurusu onaylanan Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş.'nin halka arz süreci yatırımcıların gündeminde. Peki Gülermak halka arz süreci ne zaman başlayacak ve hangi bankalardan katılım sağlanabilecek?
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından başvurusu onaylanan Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş.'nin halka arz süreci yatırımcıların gündeminde. Peki Gülermak halka arz süreci ne zaman başlayacak ve hangi bankalardan katılım sağlanabilecek?
Halka Arz Detayları ve Satış Fiyatı
Paylar 125 TL'den satılacak.
Gülermak Ağır Sanayi İnşaat'ın halka arzında, 22,6 milyon TL'lik paylar yatırımcılara sunulacak. 1 TL nominal değerli paylar, 125 TL sabit fiyatla satışa çıkarılacak. Şirket, 8-9-10 Ocak tarihlerinde talep toplama işlemini gerçekleştirecek. Bu süreçte, fazla talep gelmesi durumunda ek satış yapılması planlanıyor.
Halka Arza Katılım ve Dağıtılacak Lot Miktarı
Katılımcı sayısına göre lot dağılımı yapılacak.
Halka arz için belirlenen katılım miktarına bağlı olarak yatırımcılar belirli sayılarda lot alabilecekler. İşte, farklı katılım seviyelerine göre tahmin edilen dağılımlar:
300 bin katılım ~ 41 Lot (5125 TL)
700 bin katılım ~ 18 Lot (2250 TL)
1,1 milyon katılım ~ 12 Lot (1500 TL)
1,5 milyon katılım ~ 9 Lot (1125 TL)
1,9 milyon katılım ~ 7 Lot (875 TL)
2,3 milyon katılım ~ 6 Lot (750 TL)
2,7 milyon katılım ~ 5 Lot (625 TL)
3,1 milyon katılım ~ 4 Lot (500 TL)
Kurucuları kim?
Gülermak Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Tuncer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şirketlerinin kurucuları Vildan Güleryüz'ün 1958'de kendi adını taşıyan bir firmayla inşaat sektörüne giriş yaptığını, 1976'da firmalarının isim değiştirerek Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt AŞ adını aldığını ifade etti.
GÜLERMAK HALKA ARZ KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?
Gülermak Ağır Sanayi halka arz şirket paylarının katılım endeksine uygun olduğu belirtildi.
GÜLERMAK HALKA ARZ HANGİ BANKALARDA VAR?
A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Acar Menkul Değerler A.Ş.
Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Akbank T.A.Ş.
Alb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Alternatif Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Anadolu Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Anadolubank A.Ş.
Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
Aktif Yatırım Bankası A.Ş.
Bizim Menkul Değerler A.Ş.
Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Burgan Bank A.Ş.
Colendi Menkul Değerler A.Ş.
Deniz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
DenizBank A.Ş.
Dinamik Menkul Değerler A.Ş.
Garanti Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Garanti Bankası A.Ş.
Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Global Menkul Değerler A.Ş.
Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Türkiye Halk Bankası A.Ş.
Icbc Turkey Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Ing Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Ing Bank A.Ş.
Investaz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Türkiye İş Bankası A.Ş.
Marbaş Menkul Değerler A.Ş.
Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Fibabanka A.Ş.
Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.
Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.
PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
Piramit Menkul Değerler A.Ş.
Qnb Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Qnb Finansbank A.Ş.
Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Şekerbank T.A.Ş.
Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Odea Bank A.Ş.
Teb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Teb A.Ş.
Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Ünlü Menkul Değerler A.Ş.
Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
T. Vakıflar Bankası T.A.O.
Vakıf Katılım Bankası A.Ş.
Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.
Yapı Kredi Menkul Değerler A.Ş.
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.
Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.
Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
T.C. Ziraat Bankası A.Ş.
Pay Menkul Değerler A.Ş.
Prim Menkul Değerler A.Ş