EMEKLİYE 1.969 TL EK ZAM! 2025’te ne kadar emekli maaşı alırım? %15.75 oranla SSK Bağ-Kur emekli maaşı tablosu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan yaptığı açıklamada en düşük SSK ve Bağ-Kur emekli maaşının yüzde 15,75 oranında artırılarak 14 bin 469 liraya çıkarıldığını duyurdu. Peki SSK ve BAĞ-KUR'lunun en düşük maaşı nasıl hesaplanır?
Geçtiğimiz yıl temmuz ayında en düşük emekli maaşı 12 bin 500 lira olarak belirlenmişti. Yeni artışla birlikte bu rakam önemli bir iyileşme göstererek 14 bin 469 liraya ulaşmış oldu.
2025 YILI EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI HESABI
Normal Fiyat: 12.500 TL
Zam Tutarı: 1.969 TL
Zamlı Fiyat: 14.469 TL
Zam Oranı: %15,752
SSK Emeklileri İçin Kök Maaş Hesaplama
SSK'dan emekli olan vatandaşlar, kök maaşlarını öğrenmek için e-Devlet üzerinden işlemlerini gerçekleştirebilirler.
Adım 1: e-Devlet'e Giriş Yapın
İlk olarak e-Devlet sistemine giriş yapmanız gerekmektedir. Ardından, arama kısmına "4A Emekli Aylığı" yazıp çıkan ilk bağlantıya tıklayın.
Adım 2: Detayları Görüntüleyin
Bağlantıya tıkladıktan sonra, sayfanın alt kısmında yer alan "Detay" butonuna tıklayın. Bu işlem sonrasında, emekli maaşınıza dair detaylı bir ekran açılacaktır.
Adım 3: Kök Maaşı Hesaplayın
Sayfanın en alt kısmında, "5510 Ek 19 Miktarı" adı altında bir tutar yer alacaktır. Bu tutarı, 14 bin 469 TL'den çıkararak, kök maaşınızı öğrenebilirsiniz.
Bağ-Kur Emeklileri İçin Kök Maaş Hesaplama
Bağ-Kur emeklileri için de benzer bir işlem uygulanmaktadır. Bağ-Kur'dan emekli olan vatandaşlar, kök maaşlarını öğrenmek için yine e-Devlet sistemini kullanabilirler.
Adım 1: e-Devlet'e Giriş Yapın
Bağ-Kur emeklileri, ilk olarak e-Devlet sistemi üzerinden giriş yapmalıdır. Ardından, arama kısmına "4B Emekli Aylığı" yazıp çıkan ilk bağlantıya tıklamalıdırlar.
Adım 2: Dökümü Görüntüleyin
Bağ-Kurlular için açılan sayfada, SGK'ya ait döküm görünecektir. Sayfanın en alt kısmında, "Ek Madde 19 İntibak Fark Tutarı" başlığı altında bir rakam yer alacaktır.
Adım 3: Kök Maaşı Hesaplayın
Bu tutarı, 14 bin 469 TL'den çıkararak Bağ-Kur emeklilerinin kök maaşını ek ödeme dahil hesaplayabilirsiniz.
Kök Maaş Hesaplamada Dikkat Edilmesi Gerekenler
Kök maaş hesaplamalarında yapılan artış, ek ödeme tutarından bağımsız olarak maaşın temel tutarını yansıtır.
Hesaplama sırasında e-Devlet üzerinden yapılan işlemlerin doğru bir şekilde takip edilmesi gerekmektedir.