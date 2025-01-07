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EMEKLİYE 1.969 TL EK ZAM! 2025'te ne kadar emekli maaşı alırım? %15.75 oranla SSK Bağ-Kur emekli maaşı tablosu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan merakla beklenen en düşük emekli maaşıyla ilgili önemli bir açıklama yaptı. Bakan Işıkhan 2025 yılı için SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarının yüzde 15,75 oranında artırılacağını duyurdu. Peki en düşük emekli maaşı nasıl hesaplanır? İşte yeni hesap.

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Giriş Tarihi :07 Ocak 2025 , 14:09 Güncelleme Tarihi :07 Ocak 2025 , 14:33
EMEKLİYE 1.969 TL EK ZAM! 2025’te ne kadar emekli maaşı alırım? %15.75 oranla SSK Bağ-Kur emekli maaşı tablosu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan yaptığı açıklamada en düşük SSK ve Bağ-Kur emekli maaşının yüzde 15,75 oranında artırılarak 14 bin 469 liraya çıkarıldığını duyurdu. Peki SSK ve BAĞ-KUR'lunun en düşük maaşı nasıl hesaplanır?

EMEKLİYE 1.969 TL EK ZAM! 2025’te ne kadar emekli maaşı alırım? %15.75 oranla SSK Bağ-Kur emekli maaşı tablosu

Geçtiğimiz yıl temmuz ayında en düşük emekli maaşı 12 bin 500 lira olarak belirlenmişti. Yeni artışla birlikte bu rakam önemli bir iyileşme göstererek 14 bin 469 liraya ulaşmış oldu.

EMEKLİYE 1.969 TL EK ZAM! 2025’te ne kadar emekli maaşı alırım? %15.75 oranla SSK Bağ-Kur emekli maaşı tablosu

2025 YILI EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI HESABI

Normal Fiyat: 12.500 TL
Zam Tutarı: 1.969 TL
Zamlı Fiyat: 14.469 TL
Zam Oranı: %15,752

EMEKLİYE 1.969 TL EK ZAM! 2025’te ne kadar emekli maaşı alırım? %15.75 oranla SSK Bağ-Kur emekli maaşı tablosu

SSK Emeklileri İçin Kök Maaş Hesaplama

SSK'dan emekli olan vatandaşlar, kök maaşlarını öğrenmek için e-Devlet üzerinden işlemlerini gerçekleştirebilirler.

EMEKLİYE 1.969 TL EK ZAM! 2025’te ne kadar emekli maaşı alırım? %15.75 oranla SSK Bağ-Kur emekli maaşı tablosu

Adım 1: e-Devlet'e Giriş Yapın

İlk olarak e-Devlet sistemine giriş yapmanız gerekmektedir. Ardından, arama kısmına "4A Emekli Aylığı" yazıp çıkan ilk bağlantıya tıklayın.

EMEKLİYE 1.969 TL EK ZAM! 2025’te ne kadar emekli maaşı alırım? %15.75 oranla SSK Bağ-Kur emekli maaşı tablosu

Adım 2: Detayları Görüntüleyin

Bağlantıya tıkladıktan sonra, sayfanın alt kısmında yer alan "Detay" butonuna tıklayın. Bu işlem sonrasında, emekli maaşınıza dair detaylı bir ekran açılacaktır.

EMEKLİYE 1.969 TL EK ZAM! 2025’te ne kadar emekli maaşı alırım? %15.75 oranla SSK Bağ-Kur emekli maaşı tablosu

Adım 3: Kök Maaşı Hesaplayın

Sayfanın en alt kısmında, "5510 Ek 19 Miktarı" adı altında bir tutar yer alacaktır. Bu tutarı, 14 bin 469 TL'den çıkararak, kök maaşınızı öğrenebilirsiniz.

EMEKLİYE 1.969 TL EK ZAM! 2025’te ne kadar emekli maaşı alırım? %15.75 oranla SSK Bağ-Kur emekli maaşı tablosu

Bağ-Kur Emeklileri İçin Kök Maaş Hesaplama

Bağ-Kur emeklileri için de benzer bir işlem uygulanmaktadır. Bağ-Kur'dan emekli olan vatandaşlar, kök maaşlarını öğrenmek için yine e-Devlet sistemini kullanabilirler.

EMEKLİYE 1.969 TL EK ZAM! 2025’te ne kadar emekli maaşı alırım? %15.75 oranla SSK Bağ-Kur emekli maaşı tablosu

Adım 1: e-Devlet'e Giriş Yapın

Bağ-Kur emeklileri, ilk olarak e-Devlet sistemi üzerinden giriş yapmalıdır. Ardından, arama kısmına "4B Emekli Aylığı" yazıp çıkan ilk bağlantıya tıklamalıdırlar.

EMEKLİYE 1.969 TL EK ZAM! 2025’te ne kadar emekli maaşı alırım? %15.75 oranla SSK Bağ-Kur emekli maaşı tablosu

Adım 2: Dökümü Görüntüleyin

Bağ-Kurlular için açılan sayfada, SGK'ya ait döküm görünecektir. Sayfanın en alt kısmında, "Ek Madde 19 İntibak Fark Tutarı" başlığı altında bir rakam yer alacaktır.

EMEKLİYE 1.969 TL EK ZAM! 2025’te ne kadar emekli maaşı alırım? %15.75 oranla SSK Bağ-Kur emekli maaşı tablosu

Adım 3: Kök Maaşı Hesaplayın

Bu tutarı, 14 bin 469 TL'den çıkararak Bağ-Kur emeklilerinin kök maaşını ek ödeme dahil hesaplayabilirsiniz.

EMEKLİYE 1.969 TL EK ZAM! 2025’te ne kadar emekli maaşı alırım? %15.75 oranla SSK Bağ-Kur emekli maaşı tablosu

Kök Maaş Hesaplamada Dikkat Edilmesi Gerekenler

Kök maaş hesaplamalarında yapılan artış, ek ödeme tutarından bağımsız olarak maaşın temel tutarını yansıtır.
Hesaplama sırasında e-Devlet üzerinden yapılan işlemlerin doğru bir şekilde takip edilmesi gerekmektedir.