EMEKLİYE 1.969 TL EK ZAM! 2025’te ne kadar emekli maaşı alırım? %15.75 oranla SSK Bağ-Kur emekli maaşı tablosu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan yaptığı açıklamada en düşük SSK ve Bağ-Kur emekli maaşının yüzde 15,75 oranında artırılarak 14 bin 469 liraya çıkarıldığını duyurdu. Peki SSK ve BAĞ-KUR'lunun en düşük maaşı nasıl hesaplanır?