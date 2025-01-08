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Şirketler tek tek açıkladı! Ocak 2025 temettü ödemesi yapacak şirketler listesi

Borsa yatırımcıları için büyük bir heyecanla beklenen 2025 temettü ödemeleri takvimi belli oldu. Şirketlerin yıl boyunca pay sahiplerine dağıtacağı temettü miktarları yatırımcıların yüzünü güldürecek gibi görünüyor. Peki, hangi şirketler ne kadar temettü ödeyecek?

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :08 Ocak 2025 , 20:20 Güncelleme Tarihi :08 Ocak 2025 , 20:20
Şirketler tek tek açıkladı! Ocak 2025 temettü ödemesi yapacak şirketler listesi

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    Yatırımcıların merakla beklediği 2025 yılı Ocak ayına ait temettü takvimi açıklandı. Şirketlerin kâr paylarını hissedarlarına dağıtacağı bu ödemeler, özellikle pasif gelir elde etmek isteyen yatırımcılar için büyük bir öneme sahip. İşte Ocak ayında temettü ödemesi yapacak şirketler...

    Fotoğraflar: AAFotoğraflar: AA

    OCAK 2025'TE TEMETTÜ DAĞITACAK ŞİRKETLER

    Aşağıda, Ocak ayında temettü ödemesi yapacak şirketlerin Borsa İstanbul kodları, net temettü miktarları, temettü verimleri ve ödeme tarihleri sıralanmıştır:

    BIST KoduŞirket AdıTemettü (Net)Temettü Verimi (%)Ödeme Tarihi
    NUHCMNuh Çimento Sanayi A.Ş.2,4650 TL0,9506 Ocak 2025
    DOCODO & CO Aktiengesellschaft44,6505 TL0,5716 Ocak 2025
    MSGYOMistral Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.0,2480 TL1,7722 Ocak 2025
    OSMENOsmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.0,0744 TL0,8429 Ocak 2025

    TEMETTÜ ÖDEMELERİNDEN YARARLANMAK İÇİN GEREKENLER

    Yatırımcıların temettü gelirlerinden faydalanabilmeleri için, ödemelerden önce hisselere sahip olmaları gerekiyor. Şirketlerin temettü verimliliği, piyasa koşullarına bağlı olarak değişiklik gösterebileceği için, yatırımcıların resmi açıklamaları yakından takip etmesi büyük önem taşıyor.

    Temettü yatırımı, uzun vadeli kazançlar elde etmek isteyenler için etkili bir strateji olabilir. Ancak, piyasa koşullarını ve şirketlerin performansını analiz etmek büyük önem taşır. Yatırım yapmadan önce finansal danışmanınızla görüşmeyi unutmayın.

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