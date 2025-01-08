Şirketler tek tek açıkladı! Ocak 2025 temettü ödemesi yapacak şirketler listesi

Yatırımcıların merakla beklediği 2025 yılı Ocak ayına ait temettü takvimi açıklandı. Şirketlerin kâr paylarını hissedarlarına dağıtacağı bu ödemeler, özellikle pasif gelir elde etmek isteyen yatırımcılar için büyük bir öneme sahip. İşte Ocak ayında temettü ödemesi yapacak şirketler...
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OCAK 2025'TE TEMETTÜ DAĞITACAK ŞİRKETLER
Aşağıda, Ocak ayında temettü ödemesi yapacak şirketlerin Borsa İstanbul kodları, net temettü miktarları, temettü verimleri ve ödeme tarihleri sıralanmıştır:
|BIST Kodu
|Şirket Adı
|Temettü (Net)
|Temettü Verimi (%)
|Ödeme Tarihi
|NUHCM
|Nuh Çimento Sanayi A.Ş.
|2,4650 TL
|0,95
|06 Ocak 2025
|DOCO
|DO & CO Aktiengesellschaft
|44,6505 TL
|0,57
|16 Ocak 2025
|MSGYO
|Mistral Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
|0,2480 TL
|1,77
|22 Ocak 2025
|OSMEN
|Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
|0,0744 TL
|0,84
|29 Ocak 2025
TEMETTÜ ÖDEMELERİNDEN YARARLANMAK İÇİN GEREKENLER
Yatırımcıların temettü gelirlerinden faydalanabilmeleri için, ödemelerden önce hisselere sahip olmaları gerekiyor. Şirketlerin temettü verimliliği, piyasa koşullarına bağlı olarak değişiklik gösterebileceği için, yatırımcıların resmi açıklamaları yakından takip etmesi büyük önem taşıyor.
Temettü yatırımı, uzun vadeli kazançlar elde etmek isteyenler için etkili bir strateji olabilir. Ancak, piyasa koşullarını ve şirketlerin performansını analiz etmek büyük önem taşır. Yatırım yapmadan önce finansal danışmanınızla görüşmeyi unutmayın.