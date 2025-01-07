Yaklaşık 4 milyon memur yeni yıla yeni gelirlerle başlıyor. Enflasyon verilerinin açıklanmasıyla Ocak ayında kazançların ne kadar artacağı belli oldu. Bu ay memur maaş katsayısına yansıtılacak artış yüzde 11.54 çıktı. Bu artış, memurların hem maaşlarında hem de ek ödemelerinde kendini gösterdi.

2 ÇOCUKLUYA 3.314 TL Memurlara her ay verilen aile yardımı zamlanan ek ödemelerin başında yer aldı. Ocak zammıyla memurlara çalışmayan eşleri için verilen eş yardımı 2 bin 63 liradan 2 bin 301 liraya çıktı. Çocuk yardımı 0-6 yaş arası için 453,90 liradan 506,28 liraya, 6 yaş üstü için 226,95 liradan 253,14 liraya yükseldi.

MEMURA ÜÇLÜ ARTIŞ: Maaş,aile yardımı ve toplu sözleşme ikramiyesi nasıl değişti? Artış ne zaman yansıyacak? (AA)

MEMURA ÜÇLÜ ARTIŞ: Maaş,aile yardımı ve toplu sözleşme ikramiyesi nasıl değişti? Artış ne zaman yansıyacak? (AA)

Eşi çalışmayan, 0-6 yaş arası 2 çocuğu olan memurun aile yardımı ödemesi böylece aylık 3 bin 314 liraya ulaştı. Memurların çocuk yardımı, eğer çocuk engelliyse yüzde 50 artırımlı olarak ödeniyor. Buna göre, engelli çocuk yardımı 6 yaş altı için 680,84 liradan 759,41 liraya, 6 yaş üstü için 340,43 liradan 379,72 liraya yükseldi.

MEMURA ÜÇLÜ ARTIŞ: Maaş,aile yardımı ve toplu sözleşme ikramiyesi nasıl değişti? Artış ne zaman yansıyacak? (Takvim Gazetesi)

EN AZ 43 BİN 726 TL MAAŞ

Hem maaşların hem aile yardımının zamlanmasıyla en düşük memur aylığı 39 bin 177 liradan 43 bin 726 liraya çıktı. Eşi çalışmayan ve 0-6 yaş arası iki çocuğu olan bir öğretmen (1/4) 52 bin 935, uzman öğretmen (1/4) 58 bin 663, polis (8/1) 58 bin 938, hemşire (5/1) 53 bin 465 lira almaya başlayacak.

Memurlar zamlı maaşlarını 15 Ocak'ta hesaplarında görecek. Ocak zammı 1 Ocak itibariyle yürürlüğe gireceği için maaşlarla birlikte 14 günlük zam farkı da memurların hesaplarına yatırılacak.