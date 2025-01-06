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Ocak zamlı SED ödemeleri yattı mı? 2025 SED yardımı ne kadar oldu? İlkokul, lise...

Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemeleri ocak ayının ikinci haftasında merak konusu oldu. Çocukların temel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla ailelere sağlanan bu destek her ay belirli bir takvim doğrultusunda hak sahiplerinin hesaplarına aktarılmaktadır. Peki, Ocak ayında SED ödemeleri yapıldı mı? İşte merak edilen ödeme takvimi.

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Giriş Tarihi :06 Ocak 2025 , 14:39 Güncelleme Tarihi :06 Ocak 2025 , 14:39
Ocak zamlı SED ödemeleri yattı mı? 2025 SED yardımı ne kadar oldu? İlkokul, lise...

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    Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemeleri 2025 yılı itibarıyla zamlı şekilde hak sahiplerinin hesaplarına yatmaya başlayacak. Yeni yılın başlamasıyla birlikte ailelerin çocuklarının eğitim ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla yapılan bu yardımlarda önemli bir artış gerçekleşti.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    SED YARDIMI BU AY OCAK YATTI MI?

    SED ödemeleri her ayın ortalarından itibaren belirlenen günlerde hesaplara aktarılıyor. 2025 Ocak ayı Sosyal ve Ekonomik Destek ödemeleriyle ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi. Konuyla ilgili bilgi geldiğinde haberimizde yer vereceğiz.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    2025 Yılı Zamlı SED Ödemeleri

    SED yardımları, her yıl belirli katsayılar ve düzenlemelerle güncelleniyor. Bu yıl yapılan artışlarla birlikte, çocukların eğitim seviyelerine göre yapılan yardımların tutarlarında ciddi bir yükselme oldu. İşte 2025 yılı için belirlenen yeni tutarlar:

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    Okul Öncesi Çocuklar: Okul öncesi dönemdeki çocuklar için yapılan destek, 4 bin 312 liradan 4 bin 809 liraya çıkarıldı.

    İlköğretim Öğrencileri: İlköğretim seviyesindeki çocuklar için yapılan yardımlar ise 6 bin 468 liradan 7 bin 214 liraya yükseldi.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    Ortaöğretim Öğrencileri: Ortaöğretim öğrencilerine yönelik destek, 6 bin 899 liradan 7 bin 695 liraya çıktı.

    Yükseköğrenim Öğrencileri: Üniversite öğrencileri için yapılan SED yardımları da arttı; 7 bin 761 liradan 8 bin 657 liraya yükseldi.

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