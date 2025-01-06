Ocak zamlı SED ödemeleri yattı mı? 2025 SED yardımı ne kadar oldu? İlkokul, lise...

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Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemeleri 2025 yılı itibarıyla zamlı şekilde hak sahiplerinin hesaplarına yatmaya başlayacak. Yeni yılın başlamasıyla birlikte ailelerin çocuklarının eğitim ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla yapılan bu yardımlarda önemli bir artış gerçekleşti.

(Takvim Foto Arşiv) SED YARDIMI BU AY OCAK YATTI MI? SED ödemeleri her ayın ortalarından itibaren belirlenen günlerde hesaplara aktarılıyor. 2025 Ocak ayı Sosyal ve Ekonomik Destek ödemeleriyle ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi. Konuyla ilgili bilgi geldiğinde haberimizde yer vereceğiz.