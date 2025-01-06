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Emekli maaşı zam farkı hesaplama 2025 | EYT-4A-4B-4C zam farkı ne zaman yatacak?

Ocak ayı itibarıyla milyonlarca emekliyi ilgilendiren zam oranları ve ödeme takvimi netleşmeye başladı. Memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yüzde 11.54, SSK, Bağ-Kur ve tarım emeklilerinin maaşlarına ise yüzde 15.74 oranında zam yapıldı. Bu oranların üzerine Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın önceki yıllarda olduğu gibi ek bir refah payı açıklaması durumunda emekli maaşları daha da artabilir. İşte 2025 Ocak emekli maaş farkları ve ödeme takvimi hakkında detaylar.

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Giriş Tarihi :06 Ocak 2025 , 11:49 Güncelleme Tarihi :06 Ocak 2025 , 11:49
Emekli maaşı zam farkı hesaplama 2025 | EYT-4A-4B-4C zam farkı ne zaman yatacak?

İÇİNDEKİLER

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    Türkiye'de milyonlarca memur, memur emeklisi, SSK ve Bağ-Kur emeklisini ilgilendiren maaş zam oranları açıklandı. 2025 yılı Ocak-Temmuz dönemini kapsayan zamlar, maaşlara yansıtılacak şekilde belirlendi.

    Emekli maaşı zam farkı hesaplama 2025 | EYT-4A-4B-4C zam farkı ne zaman yatacak?

    Memur ve Memur Emeklilerine Yüzde 11.54 Zam

    Kamu çalışanları ve memur emeklilerinin maaşlarına %11.54 oranında artış yapıldı. Bu artış, Ocak 2025'ten itibaren geçerli olacak.

    Emekli maaşı zam farkı hesaplama 2025 | EYT-4A-4B-4C zam farkı ne zaman yatacak?

    Memur maaşlarında yapılan bu düzenleme, özellikle enflasyon karşısında maaşların iyileştirilmesi hedefiyle gerçekleştirildi.

    Emekli maaşı zam farkı hesaplama 2025 | EYT-4A-4B-4C zam farkı ne zaman yatacak?

    SSK ve Bağ-Kur Emeklilerine Yüzde 15.74 Zam

    SSK, Bağ-Kur ve tarım emeklilerinin maaşlarına ise %15.74 oranında zam yapıldı. Bu düzenleme, emeklilerin yaşam standartlarını yükseltmek amacıyla hayata geçirildi. Zamlı maaşlar, Ocak ayının ikinci yarısından itibaren hesaplara yatırılacak.

    Emekli maaşı zam farkı hesaplama 2025 | EYT-4A-4B-4C zam farkı ne zaman yatacak?

    Zamlı Maaşlar Ne Zaman Ödenecek?

    2025 Ocak zamlarının ardından emekliler, zamlı maaşlarını belirli tarihlerde alacak. Ancak SGK ve Çalışma Bakanlığı'ndan henüz resmi ödeme takvimi açıklanmadı.

    Emekli maaşı zam farkı hesaplama 2025 | EYT-4A-4B-4C zam farkı ne zaman yatacak?

    Geçmiş dönemlere dayanarak yapılan tahminlere göre ödeme tarihleri şu şekilde olacak:

    4A (SSK) Emekli Maaşı Ödeme Günleri

    Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar: 17 Ocak
    Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar: 18 Ocak
    Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar: 19 Ocak
    Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar: 20 Ocak
    Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar: 21 Ocak
    Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar: 22 Ocak
    Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar: 23 Ocak
    Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar: 24 Ocak
    Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar: 25 Ocak
    Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar: 26 Ocak

    Emekli maaşı zam farkı hesaplama 2025 | EYT-4A-4B-4C zam farkı ne zaman yatacak?

    Bağ-Kur Emekli Maaşı Ödeme Takvimi

    Tahsis numarası son iki hanesi 5, 7 ve 9 olanlar: 25 Ocak
    Tahsis numarası son iki hanesi 3 ve 1 olanlar: 26 Ocak
    Tahsis numarası son iki hanesi 4, 6 ve 8 olanlar: 27 Ocak
    Tahsis numarası son iki hanesi 0 ve 2 olanlar: 28 Ocak

    Emekli maaşı zam farkı hesaplama 2025 | EYT-4A-4B-4C zam farkı ne zaman yatacak?

    En Düşük Emekli Maaşı İçin Yeni Düzenleme Geliyor

    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz en düşük emekli maaşı için yeni bir düzenleme yapılacağını açıkladı. Yılmaz, "Diğer ücretler artarken en düşük maaşı sabit tutmak doğru olmaz. Ocak ayı içerisinde bir kanuni düzenleme gündeme gelecektir." dedi.

    Emekli maaşı zam farkı hesaplama 2025 | EYT-4A-4B-4C zam farkı ne zaman yatacak?

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