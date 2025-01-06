Emekli maaşı zam farkı hesaplama 2025 | EYT-4A-4B-4C zam farkı ne zaman yatacak?

SSK ve Bağ-Kur Emeklilerine Yüzde 15.74 Zam SSK, Bağ-Kur ve tarım emeklilerinin maaşlarına ise %15.74 oranında zam yapıldı. Bu düzenleme, emeklilerin yaşam standartlarını yükseltmek amacıyla hayata geçirildi. Zamlı maaşlar, Ocak ayının ikinci yarısından itibaren hesaplara yatırılacak.

Zamlı Maaşlar Ne Zaman Ödenecek? 2025 Ocak zamlarının ardından emekliler, zamlı maaşlarını belirli tarihlerde alacak. Ancak SGK ve Çalışma Bakanlığı'ndan henüz resmi ödeme takvimi açıklanmadı.

Geçmiş dönemlere dayanarak yapılan tahminlere göre ödeme tarihleri şu şekilde olacak: 4A (SSK) Emekli Maaşı Ödeme Günleri Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar: 17 Ocak

Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar: 18 Ocak

Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar: 19 Ocak

Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar: 20 Ocak

Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar: 21 Ocak

Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar: 22 Ocak

Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar: 23 Ocak

Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar: 24 Ocak

Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar: 25 Ocak

Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar: 26 Ocak

Bağ-Kur Emekli Maaşı Ödeme Takvimi Tahsis numarası son iki hanesi 5, 7 ve 9 olanlar: 25 Ocak

Tahsis numarası son iki hanesi 3 ve 1 olanlar: 26 Ocak

Tahsis numarası son iki hanesi 4, 6 ve 8 olanlar: 27 Ocak

Tahsis numarası son iki hanesi 0 ve 2 olanlar: 28 Ocak

En Düşük Emekli Maaşı İçin Yeni Düzenleme Geliyor Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz en düşük emekli maaşı için yeni bir düzenleme yapılacağını açıkladı. Yılmaz, "Diğer ücretler artarken en düşük maaşı sabit tutmak doğru olmaz. Ocak ayı içerisinde bir kanuni düzenleme gündeme gelecektir." dedi.