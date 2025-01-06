Emekli maaşı zam farkı hesaplama 2025 | EYT-4A-4B-4C zam farkı ne zaman yatacak?

Türkiye'de milyonlarca memur, memur emeklisi, SSK ve Bağ-Kur emeklisini ilgilendiren maaş zam oranları açıklandı. 2025 yılı Ocak-Temmuz dönemini kapsayan zamlar, maaşlara yansıtılacak şekilde belirlendi.
Türkiye'de milyonlarca memur, memur emeklisi, SSK ve Bağ-Kur emeklisini ilgilendiren maaş zam oranları açıklandı. 2025 yılı Ocak-Temmuz dönemini kapsayan zamlar, maaşlara yansıtılacak şekilde belirlendi.
Memur ve Memur Emeklilerine Yüzde 11.54 Zam
Kamu çalışanları ve memur emeklilerinin maaşlarına %11.54 oranında artış yapıldı. Bu artış, Ocak 2025'ten itibaren geçerli olacak.
Memur maaşlarında yapılan bu düzenleme, özellikle enflasyon karşısında maaşların iyileştirilmesi hedefiyle gerçekleştirildi.
SSK ve Bağ-Kur Emeklilerine Yüzde 15.74 Zam
SSK, Bağ-Kur ve tarım emeklilerinin maaşlarına ise %15.74 oranında zam yapıldı. Bu düzenleme, emeklilerin yaşam standartlarını yükseltmek amacıyla hayata geçirildi. Zamlı maaşlar, Ocak ayının ikinci yarısından itibaren hesaplara yatırılacak.
Zamlı Maaşlar Ne Zaman Ödenecek?
2025 Ocak zamlarının ardından emekliler, zamlı maaşlarını belirli tarihlerde alacak. Ancak SGK ve Çalışma Bakanlığı'ndan henüz resmi ödeme takvimi açıklanmadı.
Geçmiş dönemlere dayanarak yapılan tahminlere göre ödeme tarihleri şu şekilde olacak:
4A (SSK) Emekli Maaşı Ödeme Günleri
Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar: 17 Ocak
Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar: 18 Ocak
Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar: 19 Ocak
Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar: 20 Ocak
Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar: 21 Ocak
Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar: 22 Ocak
Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar: 23 Ocak
Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar: 24 Ocak
Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar: 25 Ocak
Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar: 26 Ocak
Bağ-Kur Emekli Maaşı Ödeme Takvimi
Tahsis numarası son iki hanesi 5, 7 ve 9 olanlar: 25 Ocak
Tahsis numarası son iki hanesi 3 ve 1 olanlar: 26 Ocak
Tahsis numarası son iki hanesi 4, 6 ve 8 olanlar: 27 Ocak
Tahsis numarası son iki hanesi 0 ve 2 olanlar: 28 Ocak
En Düşük Emekli Maaşı İçin Yeni Düzenleme Geliyor
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz en düşük emekli maaşı için yeni bir düzenleme yapılacağını açıkladı. Yılmaz, "Diğer ücretler artarken en düşük maaşı sabit tutmak doğru olmaz. Ocak ayı içerisinde bir kanuni düzenleme gündeme gelecektir." dedi.