MEMURA EMEKLİYE %10 REFAH PAYI | SSK Bağkur’lular ile %4.2 zam farkı eşitlenir mi? Polis, öğretmen, hemşire...

Aralık ayı enflasyonunun %1.03 olarak açıklanmasının ardından son altı aylık enflasyon oranı %15.75 olarak kesinleşti. Bu oran SSK ve Bağ-Kur emeklileri için Ocak zammını doğrudan belirlerken görevdeki memurlar ve memur emeklileri için farklı hesaplamalar devreye giriyor.
Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem memur ve memur emeklilerine yapılan zam hakkında değerlendirmelerde bulundu. Erdem, "Enflasyondan kaynaklı bu 15.75 ile 11.54'lük enflasyon artışları değişir mi? Evet, iki ihtimal var aslında.
Biz bunu pazartesi gününden sonra görebiliriz. Birinci ihtimal altı aylık enflasyonun altında kalan memurlar ve memur emeklileri artışı yani 11.54'lük artışın altı aylık enflasyona eşitlenmesi söz konusu olabilir ki benzer bir uygulamayı biz geçtiğimiz ocak ayında SSK ve Bağ-Kur'lular için yapmıştık.
Biliyorsunuz onların artışları memurlar ve memur emeklileriyle eşitlenmişti. Şimdi tam tersi olabilir. Bu 11.54, 15.75'e çekilebilir. Yine ikinci bir ihtimal de her iki kesime bir refah payı eklenebilir burada." ifadelerine yer verdi.
Görevdeki Memur ve Emeklilere Ek Zam Beklentisi
Memur emeklileri ve görevdeki memurlar için toplu sözleşme zam oranları uygulanıyor.
Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kararına göre bu kesim, %6 oranındaki toplu sözleşme zammına ek olarak son altı aylık enflasyonun %10 olan önceki dönemi aşan kısmı kadar fark alacak.
%4.2 PUANLIK FARK
Bu hesaplamayla, memur ve memur emeklileri ile SSK ve Bağ-Kur emeklileri arasında %4.2 puanlık bir fark oluşuyor.
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, bu farkın kapatılmasını talep ederek, "Refah payı eklenmeli ve bu fark ortadan kaldırılmalı" ifadelerini kullandı.
Refah payının dahil edilmesi durumunda zam oranlarının %20 ile %25 arasında bir seviyeye ulaşması gündemde.
Temmuz Ayında Oluşan Fark Kapatılmamıştı
Geçtiğimiz Temmuz ayında SSK ve Bağ-Kur emeklilerine %24.73, memurlara ve memur emeklilerine ise %19.31 oranında zam yapılmıştı.
Ancak memurlar için oluşan 5 puanlık fark kapatılmamıştı. Benzer bir durumun Ocak ayında tekrarlanmaması adına refah payı beklentisi yükseldi.
En Düşük Emekli Maaşı Artışı Gündemde
Halihazırda en düşük emekli maaşı 12.500 TL olarak ödeniyor. Ancak SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranları kök aylıklar üzerinden belirlendiği için, kök maaşı 10.383 TL ve altında olan emekliler herhangi bir artıştan yararlanamayabilir.
Kök maaşı 10.384 TL olan bir emekli, %15.75 zam sonrası kök maaşını 12.019 TL'ye yükseltecek. Ancak ek ödemeyle birlikte aldığı maaş 12.500 TL olduğu için zamdan faydalanmamış gibi görünecek. Bu nedenle en düşük emekli maaşının 15.000 TL'ye çıkarılması yönündeki talepler güç kazanıyor.
Kamu İşçileri Erken Emeklilik Yolunda
2024 yılı enflasyonunun %44.38 olarak gerçekleşmesi, 2025 emeklisi olacak çalışanlar için %30 daha düşük maaş riski doğurdu. Bu nedenle kamu işçileri için 14 Ocak'a kadar emeklilik seçeneği gündemde.
Memur-Sen, enflasyon farklarının giderilmesi ve refah payı eklenmesi çağrısını yinelerkenkamu işçileri arasında emeklilik planları hız kazandı.
MEMUR-SEN REFAH PAYI İSTİYOR
Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) Genel Başkanı Ali Yalçın, "2025 Ocak itibariyle 6 aylık ilk teklifimiz olan yüzde 15 zam ve yüzde 10 refah payı kısmıyla beraber başlamalıydı. Onun için bir an önce memur ve memur emeklisine refah payı verilmeli" dedi.
FARK VERİLECEK
Memurlar zamlı maaşlarını 15 Ocak'ta hesaplarında görecek. Maaşlarla birlikte 14 günlük zam farkı da memurların hesaplarına yatırılacak.
Memur emeklilerinin aylıkları ise ayın başında ödeniyor. Ocak artışının belli olmasının ardından oluşan zam farkı ay içerisinde hesaplara yatırılacak. Maaşını aylık alanlara 1 aylık zam farkı ödenecek. Ödeme tarihi önümüzdeki günlerde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından duyurulacak.
11.54'LİK ENFLASYON ZAMMINA GÖRE MEMUR MAAŞLARI
Şube müdürü (Üni. mez.) 1/4
Mevcut maaş: 59.467
Zamlı maaş: 66.358,00
Memur (Üni. mez.) 9/1
Mevcut maaş: 40.817
Zamlı maaş: 45.555,00
Uzman öğretmen 1/4
Mevcut maaş: 52.568
Zamlı maaş: 58.663,00
Öğretmen 1/4
Mevcut maaş: 47.433
Zamlı maaş: 52.935,00
Başkomiser 3/1
Mevcut maaş: 58.338
Zamlı maaş: 64.481,00
Polis memuru 8/1
Mevcut maaş: 52.816
Zamlı maaş: 58.938,00
Uzman doktor 1/4
Mevcut maaş: 97.836
Zamlı maaş: 109.154,00
Hemşire- (Üni. mez.) 5/1
Mevcut maaş: 47.909
Zamlı maaş: 53.465,00
Mühendis 1/4
Mevcut maaş: 60.663
Zamlı maaş: 67.691,00
Teknisyen (Lise mez.) 11/1
Mevcut maaş: 42.313
Zamlı maaş: 47.224,00
Profesör 1/4
Mevcut maaş: 86.378
Zamlı maaş: 96.374,00
Araştırma görevlisi 7/1
Mevcut maaş: 57.243
Zamlı maaş: 63.877,00
Vaiz 1/4
Mevcut maaş: 49.582
Zamlı maaş: 55.332,00