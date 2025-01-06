MEMURA EMEKLİYE %10 REFAH PAYI | SSK Bağkur’lular ile %4.2 zam farkı eşitlenir mi? Polis, öğretmen, hemşire...

Aralık ayı enflasyonunun %1.03 olarak açıklanmasının ardından son altı aylık enflasyon oranı %15.75 olarak kesinleşti. Bu oran SSK ve Bağ-Kur emeklileri için Ocak zammını doğrudan belirlerken görevdeki memurlar ve memur emeklileri için farklı hesaplamalar devreye giriyor.

Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem memur ve memur emeklilerine yapılan zam hakkında değerlendirmelerde bulundu. Erdem, "Enflasyondan kaynaklı bu 15.75 ile 11.54'lük enflasyon artışları değişir mi? Evet, iki ihtimal var aslında.

Biz bunu pazartesi gününden sonra görebiliriz. Birinci ihtimal altı aylık enflasyonun altında kalan memurlar ve memur emeklileri artışı yani 11.54'lük artışın altı aylık enflasyona eşitlenmesi söz konusu olabilir ki benzer bir uygulamayı biz geçtiğimiz ocak ayında SSK ve Bağ-Kur'lular için yapmıştık.

Biliyorsunuz onların artışları memurlar ve memur emeklileriyle eşitlenmişti. Şimdi tam tersi olabilir. Bu 11.54, 15.75'e çekilebilir. Yine ikinci bir ihtimal de her iki kesime bir refah payı eklenebilir burada." ifadelerine yer verdi.