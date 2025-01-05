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Zamlı maaşlar bu ay hesapta: Yeni aylıkları TAKVİM hesapladı I İşte kuruşu kuruşuna tablolar...

Emekliler ve memurların yeni maaşları bu ay hesaplara yatacak. Memur emeklileri ise ay içinde farklarını alacak.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :05 Ocak 2025
Zamlı maaşlar bu ay hesapta: Yeni aylıkları TAKVİM hesapladı I İşte kuruşu kuruşuna tablolar...

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    Milyonlarca emekli ve memurun beklediği enflasyon rakamları açıklandı. Yıl sonu enflasyonuna göre 6 aylık oran yüzde 15.75 oldu. Böylece SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin enflasyon artışı yüzde 15.75 olarak belirlendi.

    6 aylık oran ile yapılan hesaplamaya göre memurlar ve memur emeklileri için de enflasyon farkı oluştu. Yüzde 6 toplu sözleşme artışı alacak olan memurlar ve memur emeklilerinin Ocak ayı enflasyon artışları da yüzde 11.54 olarak hesaplandı.

    BU AY YATIYOR
    Emeklilerin ve memurlar yeni oranlarla hesaplanmış maaşları bu aydan itibaren hesaplarında olacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşları her ayın 17'si ile 28'i arasında ödeniyor. Bu şekilde emeklilerin hesaplarına eğer bir değişiklik olmaz ise yüzde 15.75 oranında artırılmış yeni aylıkları yatırılacak.

    Böylece emekliler maaşlarını zamlı olarak almış olacak. Memurlar ise 15 Ocak'tan itibaren yeni oranlarla hesaplanmış maaşlarını alacaklar. Memurlara ayrıca 14 günlük farklar da yatırılacak. Memur emeklilerinde ise durum farklı olacak. Memur emeklileri maaşlarını her ayın 1'i ile 5'i arasında aldıkları için zamlar yansıtılmayacak. Memur emeklilerini zam farkları daha sonra Ocak ayı içinde ilave olarak yatırılacak.

    6 AY GEÇERLİ OLACAK
    Yeni oranlar 2025 yılının ilk 6 ayı için geçerli olacak. 6 ay boyunca zamlı maaşlar yatırılacak. Daha sonra Temmuz ayında yeniden enflasyona göre artış oranları hesaplanacak.

    ORANLAR DEĞİŞİR Mİ?
    Enflasyon oranlarının açıklanmasından sonra ortaya çıkan oranların değişip değişmeyeceği de merak konusu oldu. Bunun için bir refah payı eklenmesi gündeme gelebilir. Ancak henüz bu konuda bir açıklama yapılmadı.

    Ayrıca daha düşük kalan memurlar ve memur emeklilerinin artış oranlarının SSK ve Bağ-Kur emeklileri ile eşitlenmesi de söz konusu olabilecek. Bu durumda yasal düzenleme yapılması gerekiyor. Düzenlemenen Ocak'ın üçüncü haftası yasalaşması bekleniyor.

    SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ (TL)

    SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ (TL)

    SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ (TL)

    SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ (TL)

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