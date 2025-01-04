Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, AK Parti Üsküdar 8. Olağan İlçe Kongresi'nde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin enerjide bağımsızlık hedeflerine vurgu yaptı. Çamlıca 1071 Kongre Merkezi'nde düzenlenen programda konuşan Bayraktar, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin Türkiye'yi enerjide yeni bir seviyeye taşıyacağını ifade etti.
22 YILDA 100 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM YAPILDI
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, AK Parti'nin 22 yıllık iktidarında enerji alanında 100 milyar dolarlık yatırım yapıldığını ve ülkenin enerji üretim kapasitesinin 3 katına çıkarıldığını açıkladı. Enerjide dışa bağımlılığın ekonomideki en büyük kırılganlık olduğunu vurgulayan Bayraktar, hedeflerinin Türkiye'yi enerjide bağımsız hale getirerek güçlü bir ekonomi ve rekabetçi bir sanayi oluşturmak olduğunu belirtti.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin doğal gaz ve petrol aramacılığında önemli başarılar elde ettiğini belirterek, "2020 yılında Karadeniz'deki Sakarya Gaz Sahası'nda 710 milyar metreküplük doğal gaz keşfiyle Cumhuriyet tarihinin en büyük rezervini bulduk." dedi. Karadeniz sahasında günlük 7 milyon metreküp doğal gaz üretimi yapıldığını ifade eden Bayraktar, 2028 yılına kadar konutların doğal gaz ihtiyacının tamamen yerli kaynaklarla karşılanacağını açıkladı.
TÜRKİYE'Yİ NÜKLEER ENERJİDE FARKLI BİR LİGE TAŞIYACAK"
Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin Türkiye için önemine vurgu yapan Bakan Bayraktar, "Akkuyu, bugün dünyanın en büyük nükleer santral şantiyesi. 30 binin üzerinde çalışanımızla orada büyük bir istihdam sağlanıyor. Bu proje, Türkiye'yi nükleer enerjide farklı bir lige taşıyacak" dedi.
Bakan Bayraktar, santralin temellerinin 2010 yılında Türkiye ile Rusya arasında yapılan anlaşmayla atıldığını, 2018'de ilk betonun döküldüğünü ve çalışmaların hızla devam ettiğini belirtti.