Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar , AK Parti Üsküdar 8. Olağan İlçe Kongresi'nde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin enerjide bağımsızlık hedeflerine vurgu yaptı. Çamlıca 1071 Kongre Merkezi'nde düzenlenen programda konuşan Bayraktar, Akkuyu Nükleer Güç Santrali 'nin Türkiye'yi enerjide yeni bir seviyeye taşıyacağını ifade etti.

22 YILDA 100 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM YAPILDI

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, AK Parti'nin 22 yıllık iktidarında enerji alanında 100 milyar dolarlık yatırım yapıldığını ve ülkenin enerji üretim kapasitesinin 3 katına çıkarıldığını açıkladı. Enerjide dışa bağımlılığın ekonomideki en büyük kırılganlık olduğunu vurgulayan Bayraktar, hedeflerinin Türkiye'yi enerjide bağımsız hale getirerek güçlü bir ekonomi ve rekabetçi bir sanayi oluşturmak olduğunu belirtti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin doğal gaz ve petrol aramacılığında önemli başarılar elde ettiğini belirterek, "2020 yılında Karadeniz'deki Sakarya Gaz Sahası'nda 710 milyar metreküplük doğal gaz keşfiyle Cumhuriyet tarihinin en büyük rezervini bulduk." dedi. Karadeniz sahasında günlük 7 milyon metreküp doğal gaz üretimi yapıldığını ifade eden Bayraktar, 2028 yılına kadar konutların doğal gaz ihtiyacının tamamen yerli kaynaklarla karşılanacağını açıkladı.