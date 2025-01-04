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Bakan Bayraktar'dan Akkuyu mesajı: Türkiye'yi farklı bir lige taşıyacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, enerjide bağımsızlık hedefiyle 100 milyar dolarlık yatırım yapıldığını belirterek, Akkuyu Nükleer Santrali'nin Türkiye'yi yeni bir seviyeye taşıyacağını söyledi. Karadeniz gazı ve Gabar petrolüyle büyük başarılar elde edildiğini vurgulayan Bayraktar, enerji faturalarındaki devlet desteğinin süreceğini açıkladı.

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Giriş Tarihi :04 Ocak 2025 , 21:35 Güncelleme Tarihi :04 Ocak 2025 , 21:35
Bakan Bayraktar’dan Akkuyu mesajı: Türkiye’yi farklı bir lige taşıyacak

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    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, AK Parti Üsküdar 8. Olağan İlçe Kongresi'nde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin enerjide bağımsızlık hedeflerine vurgu yaptı. Çamlıca 1071 Kongre Merkezi'nde düzenlenen programda konuşan Bayraktar, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin Türkiye'yi enerjide yeni bir seviyeye taşıyacağını ifade etti.

    Bakan Bayraktar'dan Akkuyu mesajı: Türkiye'yi farklı bir lige taşıyacak

    22 YILDA 100 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM YAPILDI

    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, AK Parti'nin 22 yıllık iktidarında enerji alanında 100 milyar dolarlık yatırım yapıldığını ve ülkenin enerji üretim kapasitesinin 3 katına çıkarıldığını açıkladı. Enerjide dışa bağımlılığın ekonomideki en büyük kırılganlık olduğunu vurgulayan Bayraktar, hedeflerinin Türkiye'yi enerjide bağımsız hale getirerek güçlü bir ekonomi ve rekabetçi bir sanayi oluşturmak olduğunu belirtti.

    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin doğal gaz ve petrol aramacılığında önemli başarılar elde ettiğini belirterek, "2020 yılında Karadeniz'deki Sakarya Gaz Sahası'nda 710 milyar metreküplük doğal gaz keşfiyle Cumhuriyet tarihinin en büyük rezervini bulduk." dedi. Karadeniz sahasında günlük 7 milyon metreküp doğal gaz üretimi yapıldığını ifade eden Bayraktar, 2028 yılına kadar konutların doğal gaz ihtiyacının tamamen yerli kaynaklarla karşılanacağını açıkladı.

    TÜRKİYE'Yİ NÜKLEER ENERJİDE FARKLI BİR LİGE TAŞIYACAK"

    Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin Türkiye için önemine vurgu yapan Bakan Bayraktar, "Akkuyu, bugün dünyanın en büyük nükleer santral şantiyesi. 30 binin üzerinde çalışanımızla orada büyük bir istihdam sağlanıyor. Bu proje, Türkiye'yi nükleer enerjide farklı bir lige taşıyacak" dedi.

    Bakan Bayraktar, santralin temellerinin 2010 yılında Türkiye ile Rusya arasında yapılan anlaşmayla atıldığını, 2018'de ilk betonun döküldüğünü ve çalışmaların hızla devam ettiğini belirtti.

    ENERJİ FATURALARINA DESTEK DEVAM EDECEK

    Bakan Bayraktar, vatandaşların enerji maliyetlerini düşürmenin öncelikli hedeflerinden biri olduğunu vurgulayarak, şu anda hanelerdeki elektrik ve doğal gaz faturalarının yüzde 60'ının devlet tarafından desteklendiğini ve bu yardımların süreceğini ifade etti.

    Bakan Bayraktar, 2021'de Şırnak Gabar'da yapılan petrol keşfiyle günlük üretimin 70 bin varilin üzerine çıktığını hatırlatarak, Türkiye'nin sismik ve sondaj gemilerinin artık Somali gibi uzak bölgelerde de aktif şekilde çalıştığını söyledi.

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