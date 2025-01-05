TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken: ÖTV fiyata yansımasın

Geçtiğimiz 2024 yılında sigaraya 6 kez, alkole ise 2 kez zam yapıldığını ve yeni yapılacak ÖTV artışının fiyatlara yansıtılmaması gerektiğini söyleyen TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Sigara ve alkolde yapılacak ÖTV artışları, kaçakçılığı biraz daha artıracak. Dolayısıyla devletimizin gelirlerini daha da azaltacak. Bu ÖTV artışlarının fiyatlara yansıtılmaması gerekiyor. Çünkü fiyatlar zaten çok yüksek, bu da kaçakçılığın ciddi boyutlara ulaşmasına neden oluyor. Neredeyse tütün, tütün mamulleri ve sigaraların yüzde 20'si, alkolün ise 50 milyon litrenin 10 milyon litresi kaçak olarak tüketiliyor" dedi.

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