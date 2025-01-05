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Milyonlara üç müjde: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz açıkladı! Asgari ücret değişir mi?

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, en düşük emekli maaşını artıracaklarını söyledi. Yılmaz KOBİ’lere çalışan başına 2.500 TL’yi bulan bir destek paketini de duyurdu. Sosyal konut müjdesi verdi.

FARUK ERDEM FARUK ERDEM
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :05 Ocak 2025
Milyonlara üç müjde: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz açıkladı! Asgari ücret değişir mi?

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    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz İstanbul'da ekonomi basını ile bir araya geldi. 2024 yılı değerlendirmesi de yapan Yılmaz soruları cevaplandırdı.

    Yılmaz en düşük emekli maaşına ilişkin çalışma yapacaklarını belirterek, "Burada diğer ücretler artarken asgariyi olduğu gibi tutmanın doğru olmadığını düşünüyoruz. Bir çalışma yapacağız ve bir kanuni düzenleme muhtemelen gündeme gelecek, ocak ayı içinde bu gerçekleşecektir diye düşünüyorum." dedi.

    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan milyonlara üç müjde! Asgari ücret değişir mi? (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan milyonlara üç müjde! Asgari ücret değişir mi? (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

    Yılmaz emeklilere yapılan artışla ilgili şu değerlendirmede bulundu:

    "Emekli ve memur artışı 6 aylık yapılıyor. Temmuzda tekrar bu artışlar yenilenecek. Burada da kural belli. Biliyorsunuz burada gerçekleşen enflasyon ve toplu sözleşme var, yani burada kural bazlı bir şey var. Burada asıl kural bazlı olmayan konu en düşük emekli aylığı. En düşük emekli aylığı bugün geldiğimiz noktada 12 bin 500 liraya çıkmış durumda. Kök ücretleri daha düşük olan, oldukça önemli sayıda emeklimiz bundan istifade ediyor. Kök ücretinden daha yüksek bir emekli ücreti almış oluyor. Yani primiyle bağlantılı kök ücretinden daha yüksek bir emekli maaşı almış oluyor. Bunu kanunla ancak değiştirebiliyorsunuz. Bu normal sistemden gelen bir şey olmadığı için, kanunla gelen bir yapı olduğundan ancak kanunla düzenlenerek yine sağlanabilir."

    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan milyonlara üç müjde! Asgari ücret değişir mi? (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan milyonlara üç müjde! Asgari ücret değişir mi? (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

    ASGARİ ÜCRET DEĞİŞİR Mİ?
    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın asgari ücrete ilişkin, "Şayet enflasyon oranında çok ciddi bir sapma olursa tabii ki biz de buna kayıtsız kalmaz, gerekli değerlendirmeleri yaparız." dediğini hatırlatan Yılmaz, şunları kaydetti: "Cumhurbaşkanımız zaten bunu söyledi. Biz ciddi bir sapma olmayacağına inanıyoruz, politikalarımızı o çerçevede sürdürüyoruz.

    Önemli olan şudur, bugün yüksek bir maaş verirsiniz, yarın enflasyon bundan daha yüksek çıkarsa verdiğiniz maaşın hiçbir anlamı kalmaz. Önemli olan enflasyonu dizginleyip, düşürüp, somut, reel satın alma gücünde artış sağlamak. Bizim amacımız satın alma gücünde kalıcı artış sağlamak. Dolayısıyla bunu sağlamak için her türlü gayreti sarf edeceğiz."

    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan milyonlara üç müjde! Asgari ücret değişir mi? (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan milyonlara üç müjde! Asgari ücret değişir mi? (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

    EMEK YOĞUN SEKTÖRLERDE ÇALIŞANLARA DESTEK
    Önümüzdeki dönemde devreye girecek yeni bir destek paketi açıklayacakları bilgisini de paylaşan Cevdet Yılmaz, "Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın, Strateji ve Bütçe Başkanlığımızın önemli çalışmaları oldu. Bu kapsamda da yine bir inisiyatif var, o da istihdamını koruyan emek yoğun sektörlerde faaliyet gösteren işletmelere çalışan başına 2 bin 500 liraya kadar istihdam katkısı.

    Bu özellikle tekstil, konfeksiyon, deri, mobilya gibi emek yoğun sektörleri ilgilendiren bir karar. Ocak ayı içinde bir düzenleme yapmak, işletmelerimizin istihdamını korumak istiyoruz, programın asıl amacı bu. İstihdamını korumuş, belli bir referans döneme göre azaltmamış olan KOBİ'lerimiz, işletmelerimiz bundan istifade edecekler. Cumhurbaşkanımız bunun ana başlığını açıkladı zaten, detaylarını tartışacağız."

    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan milyonlara üç müjde! Asgari ücret değişir mi? (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan milyonlara üç müjde! Asgari ücret değişir mi? (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

    Amacın KOSGEB kanalıyla işletmelere bu desteğin bürokrasi oluşturmadan, çok hızlı, seri şekilde tespitleri yapılarak verilmesi olduğunu vurgulayan Yılmaz, "İşletmelerimize 2 bin 500 liraya kadar olan desteği sağlamak istiyoruz. Ama her sektörde değil, emek yoğun sektörlerde ve KOBİ'lerimizi hedefleyen bir anlayış içinde bu desteğimizi sağlayacağız. Amacımız insanların işini korumak, işletmelerin ayakta kalması, devam etmesi, istihdam sağlaması ekonomik ve sosyal olarak çok çok önemli. Dolayısıyla insanlarımızın iş gücü piyasalarında kalması için yeni bir programı da başlatıyoruz." ifadelerine yer verdi.

    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan milyonlara üç müjde! Asgari ücret değişir mi? (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan milyonlara üç müjde! Asgari ücret değişir mi? (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

    EVİ OLMAYAN KALMASIN
    Sosyal konut yapımını yeniden başlayacağını belirten Cevdet Yılmaz, "Deprem yükümüz azaldıkça bütün gücümüzle sosyal konut üretimini artıracağız, özellikle metropollerden başlamak üzere. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız bu anlamda bazı hazırlıklar yapıyor. Daha uygun ölçeklerde, daha düşük maliyetle, enerjiyi verimli kullanan, afetlere karşı dayanıklı, çok yönlü politikalarımızı da yansıtan ama aynı zamanda fonksiyonel bir sosyal konut anlayışıyla kitlesel üretimi öngören yine bir hazırlığımız var" dedi.

    EKSİK KAYITLILIK SİSTEMİ VAR
    Kayıt dışılık konusunun ikiye ayrıldığına işaret eden Yılmaz, "Birincisi, 'tamamen kayıt dışı çalışma', ikincisi 'eksik kayıtlılık'. Asgari ücret meselesinde bu sorunun da olduğunu biliyorum. Yani asgari ücretli 6,7 milyon gözüküyor ama muhtemelen bundan daha düşük. Asgari ücretli gösterip, başka şekillerde ücret veren işletmeler olduğunu biliyoruz. Bunlarla mücadele ediyoruz" dedi.

    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan milyonlara üç müjde! Asgari ücret değişir mi? (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan milyonlara üç müjde! Asgari ücret değişir mi? (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

    SURİYE'NİN İMARINDA TÜRKİYE OLACAK
    Suriye'de siyasi ve güvenlik açısından istikrar sağlanması gerektiğini belirten Yılmaz, "Suriye yeniden imar edilecek. Alt yapısıyla, üst yapısıyla, tarımıyla, sanayisiyle, ticaretiyle, turizmiyle yeni bir Suriye oluşacak. Türkiye bu sürece mutlaka müdahil olacak, bu sürece katkı sunacak. Suriye'nin büyümesi gelişmesi, daha müreffeh bir ülke olması, Suriye ile ticaretimizin artması karşılıklı yatırımların artması Türkiye ekonomisine çok önemli katkılar sunacaktır" dedi.

    ENFLASYON DÜŞECEK
    Yılmaz, Haziran 2024'ten itibaren dezenflasyon sürecinin başladığını anımsatarak, şunları söyledi:

    "2024'te hazirandan aralık ayına kadar enflasyon oranlarında 31 puan civarında bir düşüş görüyoruz. OVP'de çok ciddi bir düşüş bekliyorduk ve bu düşüş gerçekleşti. Bunun devam etmesini bekliyoruz 2025'te. Ocak ayı enflasyonu şubatta çıkacak malum. O çıktığı zaman göreceğiz ki ocak ayında da bu trend devam ediyor. Dezenflasyon süreci devam edecek."

    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmazdan Suriye ve terörsüz Türkiye mesajı: Ekonomimize olumlu yansıyacakCumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmazdan Suriye ve terörsüz Türkiye mesajı: Ekonomimize olumlu yansıyacak
    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan Suriye ve terörsüz Türkiye mesajı: Ekonomimize olumlu yansıyacak

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