Milyonlara üç müjde: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz açıkladı! Asgari ücret değişir mi?

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan milyonlara üç müjde! Asgari ücret değişir mi? (Takvim.com.tr | Foto Arşiv) EMEK YOĞUN SEKTÖRLERDE ÇALIŞANLARA DESTEK

Önümüzdeki dönemde devreye girecek yeni bir destek paketi açıklayacakları bilgisini de paylaşan Cevdet Yılmaz, "Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın, Strateji ve Bütçe Başkanlığımızın önemli çalışmaları oldu. Bu kapsamda da yine bir inisiyatif var, o da istihdamını koruyan emek yoğun sektörlerde faaliyet gösteren işletmelere çalışan başına 2 bin 500 liraya kadar istihdam katkısı. Bu özellikle tekstil, konfeksiyon, deri, mobilya gibi emek yoğun sektörleri ilgilendiren bir karar. Ocak ayı içinde bir düzenleme yapmak, işletmelerimizin istihdamını korumak istiyoruz, programın asıl amacı bu. İstihdamını korumuş, belli bir referans döneme göre azaltmamış olan KOBİ'lerimiz, işletmelerimiz bundan istifade edecekler. Cumhurbaşkanımız bunun ana başlığını açıkladı zaten, detaylarını tartışacağız."

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan milyonlara üç müjde! Asgari ücret değişir mi? (Takvim.com.tr | Foto Arşiv) Amacın KOSGEB kanalıyla işletmelere bu desteğin bürokrasi oluşturmadan, çok hızlı, seri şekilde tespitleri yapılarak verilmesi olduğunu vurgulayan Yılmaz, "İşletmelerimize 2 bin 500 liraya kadar olan desteği sağlamak istiyoruz. Ama her sektörde değil, emek yoğun sektörlerde ve KOBİ'lerimizi hedefleyen bir anlayış içinde bu desteğimizi sağlayacağız. Amacımız insanların işini korumak, işletmelerin ayakta kalması, devam etmesi, istihdam sağlaması ekonomik ve sosyal olarak çok çok önemli. Dolayısıyla insanlarımızın iş gücü piyasalarında kalması için yeni bir programı da başlatıyoruz." ifadelerine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan milyonlara üç müjde! Asgari ücret değişir mi? (Takvim.com.tr | Foto Arşiv) EVİ OLMAYAN KALMASIN

Sosyal konut yapımını yeniden başlayacağını belirten Cevdet Yılmaz, "Deprem yükümüz azaldıkça bütün gücümüzle sosyal konut üretimini artıracağız, özellikle metropollerden başlamak üzere. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız bu anlamda bazı hazırlıklar yapıyor. Daha uygun ölçeklerde, daha düşük maliyetle, enerjiyi verimli kullanan, afetlere karşı dayanıklı, çok yönlü politikalarımızı da yansıtan ama aynı zamanda fonksiyonel bir sosyal konut anlayışıyla kitlesel üretimi öngören yine bir hazırlığımız var" dedi. EKSİK KAYITLILIK SİSTEMİ VAR

Kayıt dışılık konusunun ikiye ayrıldığına işaret eden Yılmaz, "Birincisi, 'tamamen kayıt dışı çalışma', ikincisi 'eksik kayıtlılık'. Asgari ücret meselesinde bu sorunun da olduğunu biliyorum. Yani asgari ücretli 6,7 milyon gözüküyor ama muhtemelen bundan daha düşük. Asgari ücretli gösterip, başka şekillerde ücret veren işletmeler olduğunu biliyoruz. Bunlarla mücadele ediyoruz" dedi.