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TÜİK açıkladı: 2024 enflasyonu yüzde 44.38!

Enflasyondaki düşüş, Mayıs ayındaki zirvenin ardından yedinci aya taşındı. TÜİK verilerine göre, Aralık ayında enflasyon aylık yüzde 1,03, yıllık ise yüzde 44,38 olarak belirlendi. Aylık enflasyon, Mayıs 2023'ten bu yana en düşük seviyesine geriledi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :04 Ocak 2025
TÜİK açıkladı: 2024 enflasyonu yüzde 44.38!

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    Enflasyonda Mayıs ayındaki zirvenin ardından başlayan düşüş art arda yedinci aya taşındı. TÜİK, verilerine göre; Aralık'ta enflasyon aylık yüzde 1.03, yıllık yüzde 44.38 olarak gerçekleşti. Aylık enflasyon Mayıs 2023'ten bu yana en düşük seviyesine geriledi.

    31.1 PUAN İNDİ
    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Dezenflasyon sürecini başlattığımız 2024 yılı Haziran ayından itibaren yıllık enflasyondaki düşüş 31.1 puana ulaşmıştır. Geriye dönük fiyatlamanın yüksek olduğu hizmet enflasyonundaki iyileşme son çeyrekte belirginleşmiştir. Enflasyonun ana eğilimindeki düşüş Aralık ayında sürmüştür. Önümüzdeki dönemde uygulayacağımız politikalarla enflasyon beklentilerindeki iyileşmeyi hızlandırarak, dezenflasyon sürecini daha da güçlendireceğiz" ifadelerini kullandı.

    19 AYIN EN DÜŞÜĞÜ
    Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de "Aralık ayında enflasyon son 19 ayın en düşük seviyesinde yüzde 1 oldu. Maliye politikasının artan desteğinin yanı sıra hizmet enflasyonundaki katılığın azalması ve beklentilerdeki iyileşme ile 2025 yılında enflasyonun hedefimiz doğrultusunda gerçekleşmesini bekliyoruz" dedi.

    KİRA ARTIŞI % 58.51
    Ocak ayı kira artış tavanı yüzde 58.51 olarak gerçekleşti.

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