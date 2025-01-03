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Milyonların gözü enflasyon rakamlarında! Bugün belli oluyor! Birçok ödeme değişecek

Enflasyon rakamları için gözler Türkiye İstatistik Kurumu'na çevrildi. Yılın son enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte memur, memur emeklisi ve işçi emeklisinin yeni maaşları belli olacak. Ayrıca kıdem tazminatı tavanı, bedelli askerlik ücreti, yaşlılık ve engelli aylığı, evde bakım desteği ödemelerinde de artış olacak. Peki, Aralık ayı enflasyon verileri beklentisi ne?

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :03 Ocak 2025 , 07:02 Güncelleme Tarihi :03 Ocak 2025 , 07:04
Milyonların gözü enflasyon rakamlarında! Bugün belli oluyor! Birçok ödeme değişecek

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    Milyonlarca kişinin gözü bugün açıklanacak enflasyon rakamlarında.

    2024 yılının son enflasyon rakamı ile birlikte memur, memur emeklisi ve işçi emeklisinin yeni maaşları belli olacak.

    Kıdem tazminatı tavanı, bedelli askerlik ücreti, yaşlılık ve engelli aylığı, evde bakım desteğinde de artış olacak.

    Milyonlarca kişinin gözü bugün açıklanacak enflasyon rakamlarında. (AA)Milyonlarca kişinin gözü bugün açıklanacak enflasyon rakamlarında. (AA)

    Kasım ayı aylık enflasyon yüzde 2.24 olarak açıklanırken yıllık enflasyon yüzde 47.09 olarak açıklanmıştı.

    ENFLASYON ORANI NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE AÇIKLANACAK?
    Enflasyon rakamları her ayın 3'ünde açıklanıyor. TÜİK Aralık 2024 yılın son enflasyon rakamını 3 Ocak Cuma günü saat 10:00'da açıklayacak.

    TÜİK Aralık 2024 yılın son enflasyon rakamını bugün saat 10:00'da açıklayacak. (AA)TÜİK Aralık 2024 yılın son enflasyon rakamını bugün saat 10:00'da açıklayacak. (AA)

    EKONOMİSTLERİN BEKLENTİSİ NE YÖNDE?
    Aralık ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 19 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

    Ankete katılan ekonomistlerin aralık ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 1,61 oldu. Ekonomistlerin aralık ayı için enflasyon beklentileri yüzde 1,10 ile yüzde 1,96 aralığında yer aldı.

    Ekonomistlerin aralık ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 1,61), bir önceki ay yüzde 47,09 olan yıllık enflasyonun yüzde 45,21'e ineceği öngörülüyor.

    Öte yandan, ekonomistlerin 2025 sonu enflasyon beklentisi aralık ayı itibarıyla yüzde 27,32 oldu.

    Merkez Bankası (AA)Merkez Bankası (AA)


    MERKEZ'DEN YILLIK ENFLASYON BEKLENTİSİ
    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), aralıkta 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentilerinin piyasa katılımcıları, reel sektör ve hanehalkı için gerilediğini bildirdi. TCMB, Aralık 2024 "Sektörel Enflasyon Beklentileri"ni yayımladı.

    Piyasa Katılımcıları Anketi, İktisadi Yönelim Anketi ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) işbirliğiyle yürütülen Tüketici Eğilim Anketi ile finans ve reel sektör uzmanlarının, imalat sanayisi firmalarının ve hanehalkının 12 ay sonrası yıllık tüketici enflasyonu beklentileri derlenerek Sektörel Enflasyon Beklentileri elde edildi.

    Buna göre, aralıkta 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri, piyasa katılımcıları için 0,1 puan azalarak yüzde 27,1 seviyesine, reel sektör için 0,2 puan düşerek yüzde 47,6 seviyesine ve hanehalkı için 1 puan gerileyerek yüzde 63,1 seviyesine indi. Gelecek 12 aylık dönemde enflasyonun düşeceğini bekleyen hanehalkı oranı bir önceki aya göre değişmeyerek, yüzde 26,3 seviyesinde gerçekleşti.

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