Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’dan önemli açıklamalar! Maaşlara refah payı eklenecek mi? En düşük emekli maaşı için düzenleme geliyor

Kıbrıs'ın enerji arz güvenliğiyle ilgili çalışmalar yapıldığını açıklayan Yılmaz, "Burada alternatifleri değerlendiriyoruz. Yine geçenlerde Girne Asker Hastanemizin açılışını yaptık. Türk Silahlı Kuvvetlerinin hastanesi, ama Kıbrıslı sivillere de burayı açtık onlar da artık hizmet alabilecekler burada.Sağlık Bakanlığının ilaç tıbbi malzemelerini topluca buradan aldık ve ciddi bir tasarruf sağladık burada. Sağlık sektörüne yatırımlar yapıyoruz, tarım ve hayvancılığa yine Kıbrıs'ta yatırımlar yapıyoruz. Narenciye üreticisine destekten tutun, hayvancılık desteklerine varıncaya kadar. Devlet Su İşleri sulama projeleri yapıyor suyu götürmüştük biliyorsunuz Kıbrıs'a deniz altından. İçme suyu olarak her tarafa vermiş durumdayız şimdi sulama suyu olarak değerlendiriyoruz. İşte Maserya Ovası dedikleri bölgede sulama çalışmaları sürdürüyoruz bu da Kıbrıs'ın tarımsal üretimini daha da geliştirecek. Kara yolu projeleri yine yürütüyoruz, eğitim sektörüne yine ciddi destekler veriyoruz. Bir gün Kıbrıs'a da hep birlikte gidip görürüz inşallah bazı çalışmaları." dedi.

Birincisi, iklim değişikliğine ilişkin düzenleme taslağı. Biliyorsunuz bu Avrupa Birliği'nin sınırda karbon düzenlemesi 2026 itibarıyla yürürlüğe girecek, o yürürlüğe girmeden önce bu düzenlemelerimizi yapacağız ve bir emisyon ticaret sistemi de kuracağız bu yeni kanunla. Dolayısıyla bizim ihracatçılarımız Avrupa ülkelerine ilave gümrük vergisi ödemek yerine bu kaynaklar Türkiye içinde kalmış olacak ve biz o kaynakları sanayinin yeşil dönüşümüne harcayacağız, sanayimizin yeşil dönüşümü için bu fonları değerlendireceğiz. Böyle bir çerçevesi olan, tabi birçok diğer detayları olan bir iklim kanunumuz var, yakın bir gelecekte teklif haline gelmesini bekliyoruz.

Siber güvenlik yine üzerinde uzun süredir çalıştığımız bir düzenleme taslağı. Burada da Orta Doğu'da yaşadıklarımızı da, başka alanlardaki sorunları da hep birlikte görüyoruz. Siber güvenlikle ilgili çok sayıda tabi ki kuruluşumuz var, ama bunları daha etkili bir şekilde, daha koordineli bir şekilde çalıştırma ihtiyacı var. Bu çerçevede de Cumhurbaşkanlığımıza bağlı bir siber güvenlik kurumu oluşturmayı öngörüyoruz. Bu kurumun diğer tüm çalışmaları koordine eden, işte bu alanları firmaları, ürünleri, süreçleri akredite eden bir yapı olmasını yine öngörüyoruz. Bu da yakın bir gelecekte meclisimizin gündemine gelecektir.

Dijital pazarlardaki rekabete ilişkin bir düzenleme taslağımız var, burada da önemli bir aşamaya gelmiş durumdayız. Özellikle bu … dedikleri ana birtakım hizmet sunucuların, platformların tüketici tercihleri anlamında daha rekabeti uygun hale getirmesini öngören, yine Avrupa Birliği düzenlemelerini esas itibarıyla ülkemize taşımayı öngören bir taslak.