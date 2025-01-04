Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’dan önemli açıklamalar! Maaşlara refah payı eklenecek mi? En düşük emekli maaşı için düzenleme geliyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, '2024 Yılı Değerlendirme ve 2025 Yılı Hedeflerine İlişkin Bilgilendirme Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Yılmaz, daha sonra çeşitli medya kuruluşlarının ekonomi haberleri ve müdürleri ile bir araya gelerek soruları da cevapladı.
Yılmaz, birçok farklı ülkede karma ekonomi komisyonu toplantıları kurduklarını ve ikili ilişkileri sürdürdüklerini belirtti.
Kıbrıs'ın enerji arz güvenliğiyle ilgili çalışmalar yapıldığını açıklayan Yılmaz, "Burada alternatifleri değerlendiriyoruz. Yine geçenlerde Girne Asker Hastanemizin açılışını yaptık. Türk Silahlı Kuvvetlerinin hastanesi, ama Kıbrıslı sivillere de burayı açtık onlar da artık hizmet alabilecekler burada.Sağlık Bakanlığının ilaç tıbbi malzemelerini topluca buradan aldık ve ciddi bir tasarruf sağladık burada. Sağlık sektörüne yatırımlar yapıyoruz, tarım ve hayvancılığa yine Kıbrıs'ta yatırımlar yapıyoruz. Narenciye üreticisine destekten tutun, hayvancılık desteklerine varıncaya kadar. Devlet Su İşleri sulama projeleri yapıyor suyu götürmüştük biliyorsunuz Kıbrıs'a deniz altından. İçme suyu olarak her tarafa vermiş durumdayız şimdi sulama suyu olarak değerlendiriyoruz. İşte Maserya Ovası dedikleri bölgede sulama çalışmaları sürdürüyoruz bu da Kıbrıs'ın tarımsal üretimini daha da geliştirecek. Kara yolu projeleri yine yürütüyoruz, eğitim sektörüne yine ciddi destekler veriyoruz. Bir gün Kıbrıs'a da hep birlikte gidip görürüz inşallah bazı çalışmaları." dedi.
Çalışma hayatından sağlığa, yargıdan turizme, enerji, madencilikten fahiş fiyat, stokçuluğa, Dışişleri Teşkilatının güçlendirilmesinden Milli Savunma Bakanlığımızın ihtiyaçlarına, kripto paraya yönelik düzenlemeden Ulaştırma Altyapı Bakanlığımızın ihtiyaçlarına, yine tasarruf tedbirlerine ilişkin bir kanuni düzenleme yapıldığının altını çizen Yılmaz, vergi kanunlarına ilişkin de çeşitli düzenlemelerin hayata geçirildiğini belirtti. Yılmaz, çalışma hayatına ilişkin düzenlemeler içeren kanuni tekliflerin, önümüzdeki aylarda, Meclis'in öngördüğü bir takvim içerisinde gündeme getirileceğini belirtti.
Yılmaz, önümüzdeki günlerde teknik çalışmaları büyük oranda tamamlanmış, bazı çalışmaların olduğunu da söyledi.
4 ÇALIŞMA MECLİS'E GELECEK
Bu çalışmalardan 4 tanesini şu şekilde sıraladı:
Birincisi, iklim değişikliğine ilişkin düzenleme taslağı. Biliyorsunuz bu Avrupa Birliği'nin sınırda karbon düzenlemesi 2026 itibarıyla yürürlüğe girecek, o yürürlüğe girmeden önce bu düzenlemelerimizi yapacağız ve bir emisyon ticaret sistemi de kuracağız bu yeni kanunla. Dolayısıyla bizim ihracatçılarımız Avrupa ülkelerine ilave gümrük vergisi ödemek yerine bu kaynaklar Türkiye içinde kalmış olacak ve biz o kaynakları sanayinin yeşil dönüşümüne harcayacağız, sanayimizin yeşil dönüşümü için bu fonları değerlendireceğiz. Böyle bir çerçevesi olan, tabi birçok diğer detayları olan bir iklim kanunumuz var, yakın bir gelecekte teklif haline gelmesini bekliyoruz.
Siber güvenlik yine üzerinde uzun süredir çalıştığımız bir düzenleme taslağı. Burada da Orta Doğu'da yaşadıklarımızı da, başka alanlardaki sorunları da hep birlikte görüyoruz. Siber güvenlikle ilgili çok sayıda tabi ki kuruluşumuz var, ama bunları daha etkili bir şekilde, daha koordineli bir şekilde çalıştırma ihtiyacı var. Bu çerçevede de Cumhurbaşkanlığımıza bağlı bir siber güvenlik kurumu oluşturmayı öngörüyoruz. Bu kurumun diğer tüm çalışmaları koordine eden, işte bu alanları firmaları, ürünleri, süreçleri akredite eden bir yapı olmasını yine öngörüyoruz. Bu da yakın bir gelecekte meclisimizin gündemine gelecektir.
Dijital pazarlardaki rekabete ilişkin bir düzenleme taslağımız var, burada da önemli bir aşamaya gelmiş durumdayız. Özellikle bu … dedikleri ana birtakım hizmet sunucuların, platformların tüketici tercihleri anlamında daha rekabeti uygun hale getirmesini öngören, yine Avrupa Birliği düzenlemelerini esas itibarıyla ülkemize taşımayı öngören bir taslak.
Ayrıca, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın düzenleme ihtiyaçlarına ilişkin bir taslağımız söz konusu.
Bu çalışmaları sürekli devam ettiriyoruz. Cumhurbaşkanlığı Yardımcılığı olarak partimizden, grubumuzdan arkadaşlarımız, teknik arkadaşlarımızın desteğiyle elbette bunları tartışarak, olgunlaştırarak grubumuzla paylaşıyoruz, ama takdir elbette Meclis'imizin, nihai karar Meclis'imizde. Bunları Meclis'imiz, grubumuz kendi içinde Cumhur İttifakı olarak tabi öncelikle değerlendiriyor, ardından komisyonlarda, Genel Kurulda belli bir tartışma sürecinden geçerek yasalaşmış oluyor.
2024 yılında 10 Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısı gerçekleştirildiğinden bahseden Yılmaz, kurulun Şanlıurfa'da bir toplantı gerçekleştiğini söyledi.
4 İLDE TOPLANTI
Yılmaz, "GAP Eylem Planı vesilesiyle Şanlıurfa'da EKK üyesi bakanlarımızla birlikte katılım sağladık. Çok da iyi oldu, bölgede aynı zamanda bir istişare toplantısı da gerçekleştirdik. İş dünyasından, sivil toplumdan, kamu kurumlarından katılımlarla doğrudan katılımcılar bakanlarımıza yönelik sorularını, sorunlarını ifade ettiler, bakanlarımız da toplantının son bölümünde cevaplar verdiler, yaklaşımlarını paylaştılar. Bu toplantıları önümüzdeki dönemde de devam ettirmek istiyoruz. 4 tane bölge kalkınma idaremiz var biliyorsunuz, 26 kalkınma ajansı var, 4 bölge kalkınma idaresi var. Bunlardan biri işte GAP ve Şanlıurfa'da idaremiz, dolayısıyla idarenin bulunduğu ilde yapıyoruz. Bölgeden diğer illeri de buraya davet ediyoruz." dedi. Yılmaz, 24 Ocak'ta Konya'da gelecek ay Giresun'da son olarak ise Erzurum'da toplantı yapılacağını ifade etti.
BÜYÜME ORANINI PAYLAŞTI
2003-2023'e bakıldığında Türkiye ekonomisinin yüzde 5,4 büyüdüğü söyleyen Yılmaz, "Aynı dönemde dünyanın ortalama büyümesi yüzde 3,5 olmuş. 3,6 diye hep söylüyorduk bunu, uluslararası kuruluşlar revize ettiler, yani biz yanlış söylediğimizden değil, o dönem öyleydi, şimdi bir revizyon yaptılar 3,5'e düşürdüler, 3,5 ortalamayla büyümüş. Dolayısıyla Türkiye ekonomisi küresel oranın 1,9 puan yılık ortalama üzerinde büyüme sağlamış. Bu küçümsenecek bir rakam değil. Meclis'te tartışmalarda da bazı hesaplar söyledim ben doğrusu, burada da ifade etmek isterim." dedi.
KİŞİ BAŞINA DÜŞEN MİLLİ GELİR HAKKINDA AÇIKLAMA
Yılmaz, " Kişi başına gelirimizin bu yıl 15 bin 500 doları aşmasını bekliyoruz. Geçen yıl kesinleşmiş bir rakamımız var 1,1 trilyon doların üzerinde bir milli gelir, 13 bin 243 dolar da kişi başına geliri ulaşmıştık 2023'te. 2024 sonu itibarıyla milli gelir büyüklüğümüzün 1,3 trilyona ulaşmasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.
"İYİLEŞME SÜRECİ OLDUĞUNU GÖRÜYORUZ"
Enflasyona ilişkin de konuşan Yılmaz, "Merkez Bankası'nın faizlerle ilgili faiz indirimi oldu malum, Merkez Bankamız bir faiz indirimi yaptı. Burada Merkez Bankamız kendi kanuni çerçevesi içinde kararlarını veriyor ve bunları da toplumla paylaşıyor, izah ediyor. İki şeyin altını çiziyor yaptığı açıklamalarda, enflasyonun ana eğilimine bakıyorum diyor ve beklentilere bakıyorum diyor. Her ikisinde de bir iyileşme süreci olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla bugün çıkan enflasyon oranı da yine enflasyonun ana eğiliminde özellikle hizmetlerde hep sizinle onu paylaştık biliyorsunuz, en katı olan alan hizmetler, özellikle hizmetlerde de son çeyrekte ciddi bir kırılma olduğunu görüyoruz, enflasyonun aşağıya doğru geldiğini görüyoruz. Dolayısıyla bu enflasyonun ana eğiliminde aşağıya doğru bir eğilim, gidişat oluşmuş durumda. Bu da tabii Merkez Bankamızın politikasını etkileyecektir, başka türlü düşünmek de mümkün değil. Ama faiz politikası dışında da enstrümanları var Merkez Bankamızın. Bir taraftan da makro ihtiyati tedbirler dediğimiz başka tedbirler de alması mümkün. Sıkı tutuşunu ana çerçevede sürdürecektir tek hanede enflasyona düşünceye kadar, ama enflasyondaki bu ana eğilimlere göre de tabii ki kararlarını kendi yetkili kurullarında alacaktır. Ama genel çerçeve bu, enflasyonun ana eğilimi düşüyor, beklentiler iyileşiyor" dedi.
Yılmaz, yeni asgari ücret rakamı ile memur ve emekliye refah payı verilip verilmeyeceğine ilişkin soruyu şöyle yanıtladı:
"Bazen asgari ücretli çalışan sayısına ilişkin oranlar da tartışılıyor, bizim elimizde kayıtlı olan SGK'lı çalışanlar var, orada kayıtlı çalışanların yüzde 42'si asgari ücretli görünüyor o da 6.7 milyon kişi yapıyor. Yani şu anda kayıtlı asgari ücretli 6.7 milyon, toplam istihdamımız ise 32 milyon 970 bin. Asgari ücret meselesinde biraz bu sorunun da olduğunu biliyorum, yani asgari ücretli 6.7 milyon gözüküyor, ama muhtemelen bundan daha düşük gerçek anlamda, çünkü asgari ücret üzerinden prim ödeniyor malum, işte birtakım yükümlülükler getiriyor. O yüzden asgari ücretle gösterip, başka şekillerde ücret veren işletmeler olduğunu da biliyoruz, buna da eksik kayıtlılık diyoruz. Biz tabii kayıt dışılıkla da, eksik kayıtlılıkla da mücadele ediyoruz.
Asgari ücretle ilgili söyleyeceğim ikinci husus şu: Altını hep çiziyoruz bu bir taban ücret, bunun üstü bir limit söz konusu değil veya ideal ücret veya olması gereken ücret şeklinde bir hadise değil. Bundan aşağı olmaz dediğimiz bir ücret dolayısıyla, birçok metropolde, belli sektörlerde, belli büyüklerdeki firmalarda zaten fiili ücretlerin daha yüksek olduğunu hepimiz biliyoruz. Burada asıl problem asgari ücrette daha az gelişmiş bölgeler, küçük ölçekli işletmeler ve emek yoğun sektörler. Bunlar asıl bunun baskısını daha fazla hissediyorlar. Ama biz her zaman söylüyoruz, burada verimlilik çok önemli. Verimlilik arttıkça ülkenin toplam faktör verimliliği, işletmelerin de işletme bazında verimliliği arttıkça aslında daha yüksek ücretin de zemini oluşmuş oluyor.
REFAH PAYI EKLENECEK Mİ?
2024 yılında bugün belli oldu yüzde yıllık enflasyon 44,4. Asgari ücret 49,1 arttırılmış, yani son 2 yılda yapılan artışlar oldukça önemli artışlar. O yıldaki enflasyonun üstünde artışlar. Bu yıl da yine yaptığımız artışın bu yıl gerçekleşecek enflasyonun üstünde kalacağını bekliyoruz. 2003-2024 döneminde yıllık ortalama büyümemiz 5,4 olmuş. Asgari ücretteki reel artışın yıllık büyümesi 5.6 olmuş, yani bu uzun dönemli baktığınızda da biz asgari ücreti büyümemizin üstünde artırmışız. Son dönemde önemli bir gelişme var 2022 yılında emeğin milli gelirden, katma değerden aldığı payı gayri safi katma değerden aldığı pay oldukça düşük seviyeye gelmişti 2022'de. Pandeminin de etkisiyle, başka faktörlerin de etkisiyle hakikaten çok düşük bir düzeydi. Nitekim TÜİK 2022 gelir dağılımı istatistiklerini yayınladığında bunu gördük. Gelir dağılımında ciddi bir olumsuz etkilenme olduğunu gördük 2022'de. Geçtiğimiz günlerde TÜİK 2023 gelir bazlı rakamları açıkladı, burada nispi olarak bir düzelme olduğunu görüyoruz gelir dağılımında. Ben ,2024 verilerinde de (2025'te çıkacak o rakam), yine bu iyileşme eğiliminin devam edeceğini düşünüyorum. 2024 yılı üçüncü çeyreğinde, serinin açıklandığı 1998'den beri en yüksek değer olan 37,6'ya ulaşmış durumdayız. Yani iş gücü ödemelerinin gayri safi katma değerdeki payı itibariyle 2024'ün üçüncü çeyreği tarihi yüksek seviyeyi görmüş durumdayız ve son bir yılda burada 6,1 puan bir artış var. Bu da bize önümüzdeki dönem gelir dağılımı açısından daha olumlu bir tablonun oluşacağını gösteriyor. Net asgari ücretin yine dolar karşılığı çok tartışılıyor biliyorsunuz. Asgari ücret 2002'de 114 dolar, 2024 yılında ise 519 dolar idi, 2025'teki son güncel artışla 627 doların üzerine çıkmış durumda. Bu net maaşlarda birde işverene maliyeti açısından bakarsanız bu tabii çok daha yüksek rakamlarda. Şu anki asgari ücret seviyemiz Rusya, Romanya, Bulgaristan Meksika, Brezilya'nın, Güney Afrika'nın, Endonezya'nın, Çin, Mısır ve Hindistan gibi gelişmekte olan ülkelerin üzerinde bir rakam, bunu da ifade etmek isterim: Enflasyonda ciddi bir sapma olursa yeniden elbette bunları değerlendiririz dedi, biz ciddi bir sapma olmayacağına inanıyoruz, politikalarımızı o çerçevede sürdürüyoruz. Önemli olan çünkü şudur buna yürekten inanıyoruz: Bugün yüksek bir maaş verirsiniz, yarın enflasyon bundan daha yüksek çıkarsa verdiğiniz maaşın hiçbir anlamı kalmaz. Önemli olan enflasyonu dizginleyip, düşürüp, somut, reel satın alma gücünde artış sağlamak. Bizim amacımız satın alma gücünde kalıcı artış sağlamak, amacımız bu. Dolayısıyla, bunu sağlamak için her türlü gayreti sarf edeceğiz. Bu süreçte istihdamı da desteklemeye devam edeceğiz. Asgari ücret oranıyla emekliye artış oranını mukayese doğru olmaz, çünkü birisi bir yıllık bir süreçle ilgili, perspektifle ilgili bir artış, diğeri 6 aylık, yani emekli ve memur artışı biliyorsunuz 6 aylık yapılıyor, Temmuz'da tekrar bu artışlar yenilenecek.