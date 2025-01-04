Hayvancılıkta verimlilik artırılacak!

Tarım Bakanlığı, bu yıl yetiştiricilere sağlayacağı 27 milyar 150 milyon liralık destekle hayvancılıkta verimlilik artışı hedefliyor. Hayvancılık desteklemeleri kapsamında planlı üretime uygun şekilde uygulanacak yeni modele geçiş 26 Temmuz'da gerçekleşmişti.

Yeni destek modeliyle hayvancılıkta verimin artırılması, hayvan sağlığının korunması, planlı üretim kapsamında belirlenen havzalar bazında üretimin artırılması hedefleniyor. Ayrıca, üretici örgütlülüğünün güçlendirilmesi, küçük işletmelerin sürdürülebilirliklerinin sağlanması ile genç ve kadın yetiştiricilerin sektörde faaliyet göstermelerinin teşviki için hayvancılık desteklerinin daha etkin kullanılması amaçlanıyor.

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği Başkanı Nihat Çelik, ilk kez oğlak ve kuzu desteği getirildiğini, yeni modelin sektörün gelişimini hızlandıracağını söyledi. Hayvancılık için ayrılan desteğin artırıldığına dikkati çeken Çelik, "Yeni modelin faydalarını bu yıl daha net göreceğiz. Bu modelle özellikle planlı üretim kapsamında belirlenen havzalarda üretim artışını gözleyeceğimizi düşünüyorum. Ayrıca yeni modelle hayvancılıkta verimlilik artışları bekliyoruz" dedi.