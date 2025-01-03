OCAK 2025 KİRA ARTIŞ ORANI | Kira zammı ocak ayında kaç TL olacak? TÜİK iş yeri konut kirası hesaplama

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Aralık ayına ilişkin enflasyon verilerinin açıklanacağı tarihi duyurdu. Buna göre 3 Ocak 2025 Cuma günü saat 10.00'da enflasyon oranları kamuoyuyla paylaşılacak. Bu verilerle birlikte Ocak ayı kira artış oranı da netlik kazanacak.

Kira Artış Oranı Nasıl Hesaplanır? Kira artış oranları, geçtiğimiz aylarda yapılan düzenlemelerle yeniden enflasyona dayalı olarak hesaplanmaya başladı. Artık kira zamları, TÜFE 12 aylık ortalamalarına göre belirleniyor. Konutlar İçin: Zam oranı, bir önceki ayın TÜFE 12 aylık ortalama değişim oranına göre hesaplanır.

İşyerleri İçin: Zam oranı, sözleşmede belirlenen oranlara göre yapılabilir.