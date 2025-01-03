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OCAK 2025 KİRA ARTIŞ ORANI | Kira zammı ocak ayında kaç TL olacak? TÜİK iş yeri konut kirası hesaplama

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından her ay düzenli olarak açıklanan enflasyon verileri kira artışlarının belirlenmesinde kritik bir role sahip. 2025 Ocak ayına ilişkin kira zam oranları Aralık 2024 enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte netleşecek. Peki Ocak ayı kira zammı ne kadar oldu? İşte en yeni hesap.

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Giriş Tarihi :03 Ocak 2025 , 05:24 Güncelleme Tarihi :03 Ocak 2025 , 07:10
OCAK 2025 KİRA ARTIŞ ORANI | Kira zammı ocak ayında kaç TL olacak? TÜİK iş yeri konut kirası hesaplama

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    Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Aralık ayına ilişkin enflasyon verilerinin açıklanacağı tarihi duyurdu. Buna göre 3 Ocak 2025 Cuma günü saat 10.00'da enflasyon oranları kamuoyuyla paylaşılacak. Bu verilerle birlikte Ocak ayı kira artış oranı da netlik kazanacak.

    OCAK 2025 KİRA ARTIŞ ORANI | Kira zammı ocak ayında kaç TL olacak? TÜİK iş yeri konut kirası hesaplama

    Kira Artış Oranı Nasıl Hesaplanır?

    Kira artış oranları, geçtiğimiz aylarda yapılan düzenlemelerle yeniden enflasyona dayalı olarak hesaplanmaya başladı. Artık kira zamları, TÜFE 12 aylık ortalamalarına göre belirleniyor.

    Konutlar İçin: Zam oranı, bir önceki ayın TÜFE 12 aylık ortalama değişim oranına göre hesaplanır.
    İşyerleri İçin: Zam oranı, sözleşmede belirlenen oranlara göre yapılabilir.

    OCAK 2025 KİRA ARTIŞ ORANI | Kira zammı ocak ayında kaç TL olacak? TÜİK iş yeri konut kirası hesaplama

    Örnek Kira Zammı Hesaplaması
    Mevcut kira bedeli: 10.000 TL
    Kira zam oranı: %60.45
    Zam bedeli: 6.045 TL
    Zamlı kira bedeli: 16.045 TL
    Bu örnek hesaplama, TÜFE oranlarının yüksek olduğu bir senaryoyu temsil etmektedir.

    OCAK 2025 KİRA ARTIŞ ORANI | Kira zammı ocak ayında kaç TL olacak? TÜİK iş yeri konut kirası hesaplama

    %25'lik Sınır Kaldırıldı

    Geçtiğimiz dönemde kira zamlarına getirilen %25'lik üst sınır uygulaması kaldırıldı. Yeni düzenlemeye göre kira artışları, doğrudan enflasyon oranlarına endekslenmiş durumda. Bu değişiklik, özellikle kiracılar ve ev sahipleri arasında daha fazla dikkat çekiyor.

    OCAK 2025 KİRA ARTIŞ ORANI | Kira zammı ocak ayında kaç TL olacak? TÜİK iş yeri konut kirası hesaplama

    Yeni Kira Bedelleri Ne Zaman Uygulanacak?
    Kiracılar ve ev sahipleri, enflasyon oranlarının açıklanmasının ardından kira sözleşmelerini güncelleyebilecek. Yeni kira bedelleri, genellikle sözleşme tarihine bağlı olarak Ocak ayı içinde uygulanmaya başlanacak.

    OCAK 2025 KİRA ARTIŞ ORANI | Kira zammı ocak ayında kaç TL olacak? TÜİK iş yeri konut kirası hesaplama

    Enflasyon Verileri ve Kira Artışı İlişkisi

    Kira artış oranları, TÜİK tarafından açıklanan enflasyon verilerinin hemen ardından hesaplanmaya başlanır. 3 Ocak 2025'te açıklanacak Aralık ayı enflasyonu, Ocak ayındaki kira artışlarının temelini oluşturacak.

    OCAK 2025 KİRA ARTIŞ ORANI | Kira zammı ocak ayında kaç TL olacak? TÜİK iş yeri konut kirası hesaplama

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