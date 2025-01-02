Buna göre; 2024'ün ikinci yarısındaki TÜFE yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 16.47 seviyesinde olacak. Memurların ve memur emeklilerinin Ocak zammı da bu orana göre yüzde 5.88 enflasyon farkıyla birlikte yüzde 12.23'ü bulacak. En düşük maaş bu tahmin gerçekleşirse memurlarda 44 bin liraya, memur emeklilerinde 19 bin 739 liraya yükselecek.

PİYASA KATILIMCILARI ANKETİ: Merkez Bankası'nın ekonomistlerle yaptığı Aralık ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'nde de 2024 yıl sonu enflasyonu yüzde 45.28 olarak tahmin edildi.

Ocak zammına üçlü formül: Memur ve emeklinin gözü 3 Ocak'ta! Ekonomistlere göre maaşlar ne kadar artacak? (AA)

Ocak zammına üçlü formül: Memur ve emeklinin gözü 3 Ocak'ta! Ekonomistlere göre maaşlar ne kadar artacak? (AA)

FKB ANKETİ: Finansal Kurumlar Birliği'nin (FKB) İstanbul Üniversitesi iş birliğinde geliştirdiği FKB Ekonomik Görünüm Endeksi kapsamında gerçekleştirilen ankette, 2024 yıl sonu enflasyon tahminlerinin ortalaması yüzde 45.92 olarak belirlendi.

Bu tahmine göre de 2024'ün ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 16.98 olacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zammı yüzde 16.98 olarak gerçekleşirken, memurların ve memur emeklilerinin enflasyon farkı yüzde 6.35'i, zam oranı da yüzde 12.73'ü bulacak. En düşük maaş memurlarda 44 bin 197, memur emeklilerinde 19 bin 827 liraya ulaşacak.

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