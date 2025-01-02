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Ocak zammına üçlü formül: Memur ve emeklinin gözü 3 Ocak'ta! Ekonomistlere göre maaşlar ne kadar artacak?

20 milyona yakın memur ve emeklinin gözü yarın açıklanacak enflasyon verisine çevrildi. Bu oran Ocak zammını ortaya koyacak. Ancak ekonomistlerle yapılan son anketler de artışa ilişkin ipucunu veriyor...

Çığıl Ön Yener Çığıl Ön Yener
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :02 Ocak 2025
Ocak zammına üçlü formül: Memur ve emeklinin gözü 3 Ocak’ta! Ekonomistlere göre maaşlar ne kadar artacak?

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    Yaklaşık 20 milyon memur ve emeklinin Ocak zammı yarın belli oluyor. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanacak enflasyon verileri maaşlarda ne kadar artış olacağını gösterecek.

    Ocak zammına üçlü formül: Memur ve emeklinin gözü 3 Ocak'ta! Ekonomistlere göre maaşlar ne kadar artacak? (AA)Ocak zammına üçlü formül: Memur ve emeklinin gözü 3 Ocak'ta! Ekonomistlere göre maaşlar ne kadar artacak? (AA)

    2024'ün ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon, SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin zam oranını, memurların ve memur emeklilerinin ise yüzde 6'lık Ocak artışına eklenecek farkı gösterecek. Zam oranı için nefesler tutulurken, ekonomistlerle yapılan anketler ipucunu veriyor. İşte anketlerdeki enflasyon tahminleri ve bunlara göre zam oranları...

    Ocak zammına üçlü formül: Memur ve emeklinin gözü 3 Ocak'ta! Ekonomistlere göre maaşlar ne kadar artacak? (Takvim Gazetesi)Ocak zammına üçlü formül: Memur ve emeklinin gözü 3 Ocak'ta! Ekonomistlere göre maaşlar ne kadar artacak? (Takvim Gazetesi)

    AA FİNANS ANKETİ: 19 ekonomistin katılımıyla gerçekleştirilen ankette 2024 yıl sonu enflasyon tahmini 45.21 olarak yer aldı.

    Bu tahmine göre, 2024'ün ikinci yarısındaki dönemindeki TÜFE yüzde 16.42 olacak. Bu durumda SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 16.42, memurlar ve memur emeklileri de yüzde 5.84 enflasyon farkıyla birlikte yüzde 12.19 zam alabilecek. En düşük maaş memurlarda 39 bin 205 liradan 43 bin 984, memur emeklilerinde 17 bin 588 liradan 19 bin 732 liraya çıkabilecek.

    Ocak zammına üçlü formül: Memur ve emeklinin gözü 3 Ocak'ta! Ekonomistlere göre maaşlar ne kadar artacak? (AA)Ocak zammına üçlü formül: Memur ve emeklinin gözü 3 Ocak'ta! Ekonomistlere göre maaşlar ne kadar artacak? (AA)

    PİYASA KATILIMCILARI ANKETİ: Merkez Bankası'nın ekonomistlerle yaptığı Aralık ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'nde de 2024 yıl sonu enflasyonu yüzde 45.28 olarak tahmin edildi.

    Buna göre; 2024'ün ikinci yarısındaki TÜFE yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 16.47 seviyesinde olacak. Memurların ve memur emeklilerinin Ocak zammı da bu orana göre yüzde 5.88 enflasyon farkıyla birlikte yüzde 12.23'ü bulacak. En düşük maaş bu tahmin gerçekleşirse memurlarda 44 bin liraya, memur emeklilerinde 19 bin 739 liraya yükselecek.

    Ocak zammına üçlü formül: Memur ve emeklinin gözü 3 Ocak'ta! Ekonomistlere göre maaşlar ne kadar artacak? (AA)Ocak zammına üçlü formül: Memur ve emeklinin gözü 3 Ocak'ta! Ekonomistlere göre maaşlar ne kadar artacak? (AA)

    FKB ANKETİ: Finansal Kurumlar Birliği'nin (FKB) İstanbul Üniversitesi iş birliğinde geliştirdiği FKB Ekonomik Görünüm Endeksi kapsamında gerçekleştirilen ankette, 2024 yıl sonu enflasyon tahminlerinin ortalaması yüzde 45.92 olarak belirlendi.

    Bu tahmine göre de 2024'ün ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 16.98 olacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zammı yüzde 16.98 olarak gerçekleşirken, memurların ve memur emeklilerinin enflasyon farkı yüzde 6.35'i, zam oranı da yüzde 12.73'ü bulacak. En düşük maaş memurlarda 44 bin 197, memur emeklilerinde 19 bin 827 liraya ulaşacak.

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