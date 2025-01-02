Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar duyurdu: 2025 keşifler yılı olacak

Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar, 2025'in keşifler yılı olacağını belirtti. Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların yöneticileriyle video konferans bağlantısı kuran Bakan Bayraktar, sahada bulunan ekiplere yeni yılın ilk talimatını verdi.

Bayraktar, Abdülhamid Han Sondaj Gemisi'nde Sondaj ve Tamamlama Süpervizörü olarak görev yapan Barış Alp ile görüşmesinde, "Yeni yılın ilk saatleriyle yeni bir kuyuya başlıyorsunuz. Bu da çok değerli. İnşallah 2025 yılı yeni keşiflerin yılı olur" ifadesini kullandı.