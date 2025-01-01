TÜM GELİRLER ARTIYOR | Yeni yıl yeni kazanç: Memurdan emeklilere kimi ne bekliyor?

Yeni yıl yeni kazançlarla başlayacak. Çalışanların, emeklilerin, işten ayrılanların geliri artacak. Bazı kesimlerin gelirlerinde bir artış da Temmuz ayında yaşanacak. İşte 2025 kazanç rehberi...
ÖZEL SEKTÖR: Özel sektörde net asgari ücret 1 Ocak'tan itibaren 22 bin 104 lira 67 kuruş olarak uygulanacak. Sadece asgari ücretlilerin değil, diğer çalışanların da maaşı işverenleri tarafından artırılacak. Ayrıca çalışanların vergi dışı bırakılacak kazanç tutarı yeni asgari ücretle yükselecek.
MEMURLAR: Memurların maaşlarına Ocak ayında yüzde 6 zam ve 2024'ün ikinci yarısındaki enflasyonun yüzde 10'u aşan kısmı üzerinden fark yansıtılacak. 3 Ocak tarihinde belli olacak zam oranı yüzde 12-13 seviyelerinde tahmin ediliyor.
Memurlara Temmuz'da da 'yüzde 5 artış ve 2025'in ilk yarısındaki enflasyonun yüzde 6'yı aşan kısmı üzerinden fark' verilecek. Yıl içerisinde zam oranları merakla beklenirken, gözler Ağustos ayında yapılacak toplu sözleşmeye çevrilecek. Burada 2026 ve 2027 yıllarına ilişkin mali ve sosyal haklarda yapılacak iyileştirmeler karara bağlanacak.
KAMU İŞÇİLERİ: Yaklaşık 700 bin kamu işçisinin 2025 ve 2026 yıllarında maaşlarında yapılacak zamlar ve ek iyileştirmeler yıl içinde yapılacak toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde karara bağlanacak. Kamu işçilerine yıl içinde toplam 52 günlük ilave tediye (ikramiye) ödemesi yapılacak.
EMEKLİLER: SSK ve Bağ-Kur emeklilerine 2025'in Ocak ve Temmuz aylarında bir önceki 6 aylık dönemde gerçekleşen enflasyon oranında zam yapılacak.
Memur emeklilerinin artışını da aynı dönemlerde memur zammı gösterecek. İlk zam oranı 3 Ocak'ta belli olacak. Ocak zammı enflasyon tahminlerine göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde yüzde 16-17, memur emeklilerinde yüzde 12-13 seviyelerinde bekleniyor.
Emeklilerin kök aylıklarıyla birlikte ek ödemelerinin tutarı da artarken, ayrıca ek iyileştirme de gündemde. Bu kapsamda hem refah payı hem de en düşük emekli aylığı ödemesinin artırılması formülleri masaya yatırılacak. Emekliler ayrıca yıl içinde iki bayram ikramiyesi alacak.
İŞSİZLER: Maaşı artan çalışanların alabileceği işsizlik ödeneği de yükselecek. İşsizlik maaşı son 4 aylık maaş ortalamasına göre hesaplandığı için en düşük tutar işten ayrılma tarihine göre farklılık gösterecek.
En düşük tutar Ocak sonunda işten çıkılırsa 8 bin 536, Şubat'ta çıkılırsa 9 bin 131, Mart'ta çıkılırsa 9 bin 727, Nisan'da ve sonrasında çıkılırsa 10 bin 323 lira olacak. İşsizlik ödeneğinde tavan tutar da Ocak ayından itibaren 20 bin 646 liraya yükselecek.
TAZMİNAT HESABI DEĞİŞİYOR: 1 Ocak itibariyle artacak maaşlar tazminat hesabını da değiştirecek. İşten ayrılan çalışanlar daha fazla kıdem ve ihbar tazminatı alabilecek.
Asgari ücretlilerin kıdem tazminatı yıllık net (damga vergisi kesilmiş) 25 bin 808 lira 12 kuruşa yükselirken, en düşük ihbar tazminatı 2 haftalık 10 bin 223, 4 haftalık 20 bin 446, 6 haftalık 30 bin 670, 8 haftalık 40 bin 893 liraya yükselecek.
Kıdem tazminatında tavan da memur maaş katsayısıyla birlikte Ocak ve Temmuz aylarında artacak.
ANNEYE ÜÇLÜ ZAM: Annelere doğum iznindeyken SGK tarafından ödenen 112 günlük en düşük iş göremezlik ödeneği Ocak itibariyle 49 bin 784 liradan 64 bin 724 liraya yükselecek. Bir zam da doğum izni sonrası yarı zamanlı çalışanlara olacak.
Bu annelere İŞKUR'un yapacağı ödeme zamlanacak. Yarı zamanlı çalışan anne işverenden yarım ücret alırken, İŞKUR da çalışılmayan sürenin ücretini brüt asgari ücret üzerinden ödüyor. Bu ödemeden damga vergisi kesiliyor.
İŞKUR'un yarı zamanlı çalışan anneye her ay için yapacağı ödeme asgari ücret zammıyla 9 bin 925 liradan 12 bin 904 liraya yükseldi. İlk doğumunu yaparak 2 ay yarı zamanlı çalışan anneye İŞKUR'un yapacağı toplam ödeme 19 bin 850 liradan 25 bin 808 liraya çıktı. Annelere verilen emzirme ödeneği de Ocak'tan itibaren artacak.
SOSYAL DESTEKLER: 65 yaş aylığı, engelli aylığı, evde bakım aylığı, Sosyal Ekonomik Destek gibi pek çok sosyal destek ödemesine memur zammı gelecek. 2025 yılında memur maaş katsayısındaki değişimler bu desteklerin tutarını yükseltecek. Sosyal desteklerden yararlanmak için bakılan kişi başı gelir sınırı ise yeni asgari ücretle arttı.
RAPORLUYA YENİ ÖDEME: Rapor parası olarak da bilinen iş göremezlik ödenekleri de bu aydan itibaren yeni maaşlarla artacak. Günlük en düşük iş göremezlik ödeneği yatarak tedavide 333,38 liradan 433,43 liraya, ayakta tedavide de 444,5 liradan 577,9 liraya çıkacak
İŞ ARAYANA 10 BİN 878 TL: Sosyal yardım programlarından yararlanıp çalışabilir durumda bulunanlardan iş görüşmesine yönlendirilenlere 1 yıl içinde azami 3 defa olmak üzere aylık net asgari ücretin en fazla yüzde 10'una kadar yardım veriliyor. Bu ödeme 2 bin 210 liraya çıktı. Bu kişilere işe yerleşmesi durumunda da 1 yılda 1 defaya mahsus olmak üzere brüt asgari ücretin 3'te 1'i kadar ödeme yapılıyor. Bu tutar da 8 bin 668 liraya ulaştı.
STAJYERE ÖDEME ARTTI: Staj yapanlara verilecek en düşük ücret 20'den az personeli olan yerlerde 3 bin 315 liraya, daha çok personeli olan yerlerde 6 bin 631 liraya çıktı. Kalfalık yeterliğini kazanan mesleki eğitim merkezi 12'nci sınıf öğrencilerine yapılan ödeme de 11 bin 52 lira oldu.