TÜM GELİRLER ARTIYOR | Yeni yıl yeni kazanç: Memurdan emeklilere kimi ne bekliyor?

İŞKUR'un yarı zamanlı çalışan anneye her ay için yapacağı ödeme asgari ücret zammıyla 9 bin 925 liradan 12 bin 904 liraya yükseldi. İlk doğumunu yaparak 2 ay yarı zamanlı çalışan anneye İŞKUR'un yapacağı toplam ödeme 19 bin 850 liradan 25 bin 808 liraya çıktı. Annelere verilen emzirme ödeneği de Ocak'tan itibaren artacak.

SOSYAL DESTEKLER: 65 yaş aylığı, engelli aylığı, evde bakım aylığı, Sosyal Ekonomik Destek gibi pek çok sosyal destek ödemesine memur zammı gelecek. 2025 yılında memur maaş katsayısındaki değişimler bu desteklerin tutarını yükseltecek. Sosyal desteklerden yararlanmak için bakılan kişi başı gelir sınırı ise yeni asgari ücretle arttı.

RAPORLUYA YENİ ÖDEME: Rapor parası olarak da bilinen iş göremezlik ödenekleri de bu aydan itibaren yeni maaşlarla artacak. Günlük en düşük iş göremezlik ödeneği yatarak tedavide 333,38 liradan 433,43 liraya, ayakta tedavide de 444,5 liradan 577,9 liraya çıkacak

İŞ ARAYANA 10 BİN 878 TL: Sosyal yardım programlarından yararlanıp çalışabilir durumda bulunanlardan iş görüşmesine yönlendirilenlere 1 yıl içinde azami 3 defa olmak üzere aylık net asgari ücretin en fazla yüzde 10'una kadar yardım veriliyor. Bu ödeme 2 bin 210 liraya çıktı. Bu kişilere işe yerleşmesi durumunda da 1 yılda 1 defaya mahsus olmak üzere brüt asgari ücretin 3'te 1'i kadar ödeme yapılıyor. Bu tutar da 8 bin 668 liraya ulaştı.