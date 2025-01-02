Elektrikte kademeye takılanlar için formül!

Türkiye'de desteklemelerin gerçekten ihtiyacı olanlara yapılabilmesi için elektrikte maliyet esaslı tarife dönemine geçiliyor. 1 Şubat itibariyle 5 bin kilovatsaatin üzerinde yıllık elektrik tüketimi olanlar artık kullandıkları enerjinin gerçek maliyetini ödeyecek.



Elder Genel Sekreteri Fakir Hüseyin Erdoğan, "Serbest tüketici modeli ile tedarik şirketi ile tüketiciler ikili anlaşmalar yapabilecek. Böylece tüketiciler sözleşme imzalayacağı tedarik şirketinden daha uygun tarifeye geçmeyi talep edebilecek" dedi.

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