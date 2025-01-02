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Elektrikte kademeye takılanlar için formül!

Türkiye'de, desteklemelerin daha adil bir şekilde yapılabilmesi için elektrikte maliyet esaslı tarife dönemi başlatılıyor.

Barış Şimşek Barış Şimşek
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :02 Ocak 2025
Elektrikte kademeye takılanlar için formül!

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    Türkiye'de desteklemelerin gerçekten ihtiyacı olanlara yapılabilmesi için elektrikte maliyet esaslı tarife dönemine geçiliyor. 1 Şubat itibariyle 5 bin kilovatsaatin üzerinde yıllık elektrik tüketimi olanlar artık kullandıkları enerjinin gerçek maliyetini ödeyecek.

    Elder Genel Sekreteri Fakir Hüseyin Erdoğan, "Serbest tüketici modeli ile tedarik şirketi ile tüketiciler ikili anlaşmalar yapabilecek. Böylece tüketiciler sözleşme imzalayacağı tedarik şirketinden daha uygun tarifeye geçmeyi talep edebilecek" dedi.

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